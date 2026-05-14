Goal.com
مباشرالتذاكر
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

إصابة قوية تضرب نجم الاتحاد ضد الاتفاق.. والغياب قد يكون طويلًا!

الاتحاد
ستيفن بيرجوين
الاتفاق ضد الاتحاد
الاتفاق
دوري روشن السعودي

من حسن حظ الاتحاد أن الموسم على وشك الانتهاء..

بات أحد نجوم عملاق جدة الاتحاد، مهددًا بـ"الغياب" لفترة طويلة؛ بعد تعرضه للإصابة في المواجهة ضد نادي الاتفاق، مساء يوم الخميس.

الاتحاد فاز (3-1) ضد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إصابة ستيفن بيرجفاين ضد نادي الاتفاق

    وفي هذا السياق.. تعرض النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح عملاق جدة الاتحاد؛ لإصابة على المستوى الركبة، خلال مواجهة نادي الاتفاق.

    بيرجفاين حاول أن يتحامل على نفسه؛ بعدما قام الجهاز الطبي للاتحاد بـ"معالجته"، في البداية.

    لكن.. النجم الهولندي استسلم في النهاية؛ حيث سقط على الأرض متألمًا بشدة، ليتم استبداله في الدقيقة 26.

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    طبيعة إصابة ستيفن بيرجفاين "القوية"

    ومن ناحيته.. أبدى الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، رأيه في حالة النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك خلال مواجهة نادي الاتفاق، مساء يوم الخميس.

    الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن بيرجفاين نزل بشكلٍ خاطئ على ركبته اليمنى؛ ما أدى إلى الإصابة، التي خرج على إثرها من أرضية الملعب.

    وكتب عن ذلك: "إصابة نجم الاتحاد، جاءت بعد تعرضه للتدخل على القدم اليسرى؛ الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن، والنزول على الركبة اليمنى".

    وأعلن الشهراني أن هذا النوع من النزول على الركبة؛ يؤدي إلى التالي:

    * أولًا: إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة.

    * ثانيًا: إصابة في الغضروف الداخلي.

  • مدة غياب ستيفن بيرجفاين "المحتملة"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، تحدث عن مدة غياب النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، عن عملاق جدة الاتحاد.

    وأكد الشهراني أن غياب بيرجفاين عن الملاعب؛ قد يكون على النحو التالي:

    * أحسن الأحوال: من شهر إلى 6 أسابيع.

    * أسوأ الأحوال: من شهرين إلى ثلاثة.

    وشدد الشهراني على أن الحالة الوحيدة، التي يُمكن أن ينجو منها النجم الهولندي؛ هي أن تظهر الأشعة سلامة الركبة، وأن الإصابة عبارة عن كدمة فقط.


  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 32 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
دوري روشن السعودي
نيوم crest
نيوم
نيوم
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق