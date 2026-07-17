يويفا يواصل معارضة قرارات كأس العالم .. واقعة "طرد إمبولو" لن تحدث في أوروبا!

وذكرت إذاعة "بي بي سي"، بأن الاتحاد الأوروبي، أبلغ حكام مساعدي الفيديو، بعدم اعتبار المحاكاة المحتملة بمثابة "خطأ هو الهوية"، كما حدث في مونديال أمريكا الشمالية.

الواقعة حدثت "مرتين" في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تم إلغاء البطاقة الصفراء التي منحت لمدافع الولايات المتحدة، تيم ريم، بداعي الخطأ، وتحويلها إلى ميجيل ألميرون، لاعب باراجواي، بداعي الغوص.

المرة الثانية كانت أكثر جدلًا، والتي حدثت في مباراة ربع النهائي، بين سويسرا والأرجنتين، حينما قرر الحكم توجيه إنذار ضد لياندرو باريديس بداعي التدخل بتهور، إلا أنه بعد مراجعة الفيديو، تراجع الحكم عن إنذاره للاعب الأرجنتيني، وأشهره تجاه المهاجم برييل إمبولو، ما تسبب في طرده.