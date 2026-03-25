أحمد فرهود

الاتحاد "المُتهالك" أكبر دليل.. عندما كذبت "قرعة النخبة الآسيوية 2026" مقولة مجاملة الهلال القارية

الهلال يسعى لاستعادة لقبه الغائب منذ 2021..

لطالما ساد في أوساط الأندية المُنافسة لعملاق الرياض الهلال، وبين جنبات منصات التواصل الاجتماعي؛ "مقولة" تتكرر مع كل مشاركة قارية للزعيم، مفاداها أنه يتحصل على مجاملات خاصة في القرعة وغيرها.

نعم.. في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025 مثلًا؛ ردد بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي النصر، أن قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة"، تم توجيهها لمصلحة الهلال.

هذه الاتهامات جاءت؛ رغم أن الزعيم الهلالي واجه عملاق جدة الأهلي في نصف النهائي، ولم يتوّج باللقب القاري في النهاية.

ولذلك.. ترقب الجميع تحديد "مسار" الزعيم الهلالي، في مسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي كانت بمثابة "البيان العملي" الذي يدحض نظرية مجاملة الزعيم الهلالي، مثلما يردد البعض.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تم دحض نظرية مجاملة الهلال آسيويًا، من خلال قرعة النخبة الآسيوية 2025-2026..

    اللوائح تضع الهلال أمام "منافس عنيد" في ثمن النهائي!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن عملاق الرياض الهلال، تنتظره مباراة قوية للغاية في دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الهلال سيواجه نادي السد القطري؛ الذي يُعد أحد أقوى أندية غرب آسيا، رغم الفوارق الكبيرة بين الدوريين.

    وسبب المواجهة المبكرة بين الهلال والسد؛ هو الأداء غير الجيد للزعيم القطري، في مرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية.

    واحتل السد "المركز الثامن" في مرحلة الدوري؛ وهو ما يعني مواجهته لصاحب صدارة الغرب - أي الهلال -، حسب اللوائح والقوانين.

    وقد يستشهد البعض بمستوى السد السيئ في مرحلة الدوري، للتأكيد على أن الهلال لن يجد صعوبة في تخطي دور الـ16؛ لكننا نستطيع القول إن هذا ليس مقياسًا، لعديد الأسباب كالتالي:

    * أولًا: السد يمتلك نجومًا رائعين، قادرين على تهديد الهلال كثيرًا؛ وعلى رأسهم القطري أكرم عفيف.

    * ثانيًا: مستوى الهلال نفسه ليس ثابتًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    إلا أنه يبقى على الورق؛ الزعيم الهلالي هو المرشح الأكبر للفوز بالطبع، وتجاوز عقبة مُنافسه السد.

    مهمة يابانية تنتظر الهلال في ربع النهائي الآسيوي

    وإذا كانت مواجهة السد القطري، جاءت بناءً على اللوائح، فإن باقي قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ وضعت عملاق الرياض الهلال في طريقٍ "صعب"، بالمقارنة مع المسار الآخر الذي يتواجد فيه نادي الاتحاد.

    القرعة وضعت الهلال في طريق فيسيل كوبي الياباني، ضمن منافسات ربع نهائي النخبة الآسيوية؛ وذلك حال تجاوز عقبة السد، في دور الـ16.

    بينما المسار الآخر مثلًا؛ يتواجد فيه نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، في دور ربع النهائي.

    وبالتأكيد.. فيسيل كوبي "خصم أصعب" من بوريرام يونايتد؛ وهو ما يُمكن اختصاره في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: الفوارق الفنية الكبيرة؛ بين الكرة اليابانية ونظيرتها التايلاندية.

    * ثانيًا: فيسيل كوبي فريق اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الأخيرة؛ خاصة بعد تعاقده سابقًا مع النجم الإسباني المعتزل أندرياس إنييستا.

    * ثالثًا: فيسيل كوبي هو "وصيف" منطقة الشرق في مرحلة الدوري من مسابقة النخبة الآسيوية 2025-2026؛ متفوقًا على بوريرام يونايتد "الرابع".

    ورغم أن الهلال يتفوق أيضًا على فيسيل كوبي، سواء في العناصر البشرية والفنية أو الإمكانات المادية وغيرها؛ إلا أنه لا يُمكن الاستهانة بهذه المواجهة، حال تأهُل الزعيم إليها.

    الهلال يتواجد في "المسار الأصعب" مع الأهلي

    بعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يبقى السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، هو: "هل انتهى الأمر هُنا؟!".

    الإجابة ستكون "لا"؛ فالنصف السفلي من مسار عملاق الرياض الهلال في قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، أصعب من الطريق الآخر أيضًا.

    النصف السفلي من المسار الآخر للقرعة، الذي لا يتواجد فيه الهلال؛ يضم كلًا من: "الاتحاد السعودي، الوحدة الإماراتي وماتشيدا الياباني".

    بينما النصف السفلي في مسار الزعيم؛ فيكفي القول إنه يتواجد فيه عملاق جدة النادي الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية.

    وإذا تقابل الهلال مع الأهلي، في نصف نهائي النخبة الآسيوية؛ فذلك سيكون في مدينة جدة، وهو ما يُصعب الأمور على الزعيم أكثر.

    وإلى جانب الأهلي؛ يتواجد الدحيل القطري وجوهور دار التعظيم الماليزي، في النصف السفلي من مسار الهلال.

    بمعنى.. الأهلي سيواجه الدحيل في دور الـ16؛ والفائز بينهما سيلتقي مع جوهور، في ربع النهائي القاري.

    الاتحاد "المُتهالك" دليل براءة الهلال!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، أثبتت أنه لا يوجد توجيه لمصلحة عملاق الرياض الهلال.

    وإذا كان هُناك توجيه كما يزعم البعض؛ كُنا من الممكن أن نُشاهد الهلال يتواجد في المسار الآخر من القرعة، والذي يجعله يواجه الأندية التالية:

    * دور ربع النهائي: بوريرام يونايتد "الأقل قوة" من فيسيل كوبي.

    * دور نصف النهائي "حال التأهُل": الاتحاد "المُتهالك" بدلًا من حامل اللقب الأهلي.

    ويُعاني عملاق الاتحاد على كافة المستويات، في الموسم الرياضي الحالي؛ سواء كان فنيًا على أرضية الملعب، أو إداريًا في الغرف المغلقة.

    وبالطبع.. كل ذلك مجرد تكهُنات على الورق؛ فمن غير المعروف هل سيتأهل الهلال والأهلي والاتحاد إلى نصف النهائي، أم لا.