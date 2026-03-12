Goal.com
محمود خالد

وثيقة رسمية تنهي أسطورة "ترشيح النصر" .. السيناريو الأقرب لحل أزمة تأجيل "دوري أبطال النخبة وآسيا 2"!

قرار مرتقب من الاتحاد الآسيوي..

الموقف لا يزال غامضًا، هكذا آلت نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ممثلي اتحادات دول غرب آسيا، من أجل رسم خارطة المباريات الإقصائية من البطولات القارية، بعد أزمة التأجيل على خلفية الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

وتشارك أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يسير النصر في طريق المنافسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2.

  • الجدولة "معلقة"

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الاتحاد الآسيوي أنهى اجتماعه مع الأندية المتأهلة إلى دور الـ16، من دوري النخبة الآسيوية، من غرب آسيا، دون تحديد موعد لمباريات الذهاب والإياب لتلك المرحلة.

    الاتحاد القاري لم يقدم حلولًا مقترحة لإعادة جدولة مباريات البطولة، فيما ذكر داتو ويندسور، الأمين العام للاتحاد، بأنه لم يصل إلى قرار حتى اللحظة.

    وفي هذا السياق، أشار الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ في الشؤون الآسيوية، عبر برنامج "دورينا غير"، إلى أن الاتجاه الأقرب هو إقامة مباريات دور الـ16 من النخبة الآسيوية، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة، وفي دولة محايدة، خلال شهر إبريل المُقبل.

    جاء ذلك بعدما أسفر الاجتماع عن عدم التوصل لأي قرار، كما أن هناك اتحادات أبدت تحفظاتها على المقترحات المقدمة حول تعديل آلية روزنامة المباريات الآسيوية.

    وبناءً على ذلك، فمن المؤكد - حتى اللحظة - أن المملكة العربية السعودية، لن تستضيف مباريات دوري النخبة الآسيوية، قبل دور الثمانية، الذي يشهد نظام التجمع، أما عن دور الـ16، فلا يزال الأمر غامضًا فيه، وفي انتظار اتخاذ قرار نهائي.

  • وثيقة تنهي أسطورة "الترشيح"

    من جانبه، وجه بالعبيد مفاجأة سعيدة لجماهير النصر، تتعلق بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة العالم للأندية عام 2000، بقوله إنها لم تأتِ بـ"الترشح".

    وقال بالعبيد، إنه يملك وثيقة رسمية من الاتحاد الآسيوي، تحمل عبارة أن النصر شارك في البطولة العالمية بـ"التأهل"، وليس الترشيح، بناءً على فوز الأصفر بثنائية السوبر الآسيوي وكأس الكؤوس آنذاك.

    واستدل بالعبيد بوثيقة الاتحاد الآسيوي، كدليل يبرهن مشاركة النصر في بطولة العالم بالترشح، فيما رد أسطورة الهلال محمد الدعيع، على هذا الأمر بالنفي، مؤكدًا أن النصر ذهب إلى البطولة، بناءً على تصويت أمام أحد الأندية اليابانية، ليعلق بالعبيد بقوله "هذا شأن داخلي، ولكن الآسيوي ذكر نصًا بأن النصر تأهل للبطولة".

  • ماذا قدم النصر في أولى نسخة مونديالية؟

    وكان النصر قد شارك في النسخة الأولى من بطولة العالم للأندية "2000"، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الأولى، بمشاركة ريال مدريد الإسباني، كورينثيانز البرازيلي، الرجاء البيضاوي المغربي.

    وتمكن النصر من إنهاء الشوط الأول في مباراته الأولى مع ريال مدريد، بالتعادل، قبل أن يقتنص الميرينجي النقاط الثلاث، بإضافة هدفين في ثاني 45 دقيقة، فيما وقّع فهد الهريفي على هدف الأصفر في المواجهة، أمام ثلاثية أنيلكا وراؤول وسافيو.

    وفي المباراة الثانية، تمكن النصر من تسجيل أول انتصار عربي وآسيوي في تاريخ بطولة العالم، بفوزه على الرجاء البيضاوي بنتيجة (4-3)، بفضل رباعية فؤاد أنور، أحمد بهجا، فهد الهريفي، موسى صايب، فيما لم يكمل مشواره في البطولة، بعد خسارته في الجولة الثالثة، أمام كورينثيانز، الذي واصل مشواره وتوج باللقب في النهاية، بنتيجة (0-2).

  • الأهلي الأول .. وريادة هلالية نصراوية

    واستعرض بدر بالعبيد، بعض المعلومات التاريخية، حول مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، عبر تاريخه، مؤكدًا أن الاتحاد الآسيوي لديه بطولة قارية كبرى، بدأت منذ عام 1967، وتغيرت مسمياتها أكثر من مرة، حتى وصلت إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الاتحاد الآسيوي حسم بذلك الأمر، الجدل التاريخي داخل السعودية، بشأن عدد ألقاب الهلال في البطولة القارية الكبرى، ما بين لقبين أو "4" ألقاب، بسبب تغير أنظمة البطولة، ومسمياتها، ما يؤكد أن الزعيم الأزرق يتربع على عرش الأندية الآسيوية.

    وأضاف بالعبيد أن الأهلي يعد أول فريق سعودي يصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، في مسماها القديم، في نسخة 1985-1986، قبل أن يخسر المباراة النهائية، كما يعد حسام أبو داود، أول لاعب سعودي يسجل في تاريخ البطولة القارية.

    واستكمالًا للأرقام الموثقة، فإن الهلال هو أول فريق سعودي يشارك في كأس السوبر الآسيوي، وأكثر فريق تحقيقًا للانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، أما النصر، فهو أول فريق سعودي يشارك في كأس الكؤوس.

