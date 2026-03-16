وفي الطرف الآخر، تحددت معالم المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي، من بطولة دوري أبطال آسيا 2، بين أندية الشرق، بعدما أقيمت مباراتا الذهاب والإياب بشكل طبيعي.

وبحسب "روزنامة" البطولة، عبر الموقع الرسمي بالاتحاد الآسيوي، فإن جامبا أوساكا الياباني، سيواجه بانكوك يونايتد التايلاندي، في نصف النهائي.

أما عن مواجهات غرب آسيا، فقد تحددت معالم مواجهات ربع النهائي، على النحو التالي..

* النصر ضد الوصل الإماراتي.

* الأهلي القطري ضد الحسين الأردني.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعدما تصدر المجموعة الرابعة، بالعلامة الكاملة، كما تمكن من تجاوز عقبة أركاداج التركماني في دور الـ16، بنتيجة إجمالية (2-0)، حسب مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية، كشفت عن ظهور مقترح بإقامة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، "البطولة القارية الأولى"، والتي تشهد مشاركة أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، بنظام التجمع في منطقة الشرق، بدلًا من جدة، الأمر الذي يثير حالة من الغموض حول موقف البطولة القارية الثانية، بشأن ما إذا أقيمت مباراتا ربع النهائي ودور الأربعة، في أحد دول الخليج أو بالاتجاه إلى الشرق أيضًا.