الفوز ليس كل شيء.. اللون الأصفر يهدد برشلونة وريال وأتلتيكو مدريد في ربع نهائي الأبطال!





لا يبدو حال ريال مدريد أفضل بكثير تحت قيادة مدربه أربيلوا حيث يدخل الفريق مواجهته الحاسمة ضد بايرن ميونخ وفي جعبته ستة لاعبين مهددين بالإقصاء من ذهاب نصف النهائي في حال التأهل.

الخطورة تكمن في أن معظم هؤلاء اللاعبين يمثلون القوة الضاربة للملكي وفي مقدمتهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو ومعهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام.

سيكون على هؤلاء النجوم موازنة الضغط الهجومي بضبط النفس لتجنب أي احتكاك قد ينهي رحلتهم في المباراة القادمة.

يذكر أن الفريق سيفتقد خدمات لاعب الارتكاز تشواميني في موقعة الإياب ضد البافاري للسبب ذاته.



