فيديو | واقعة الاعتداء على رجل أمن سعودي تتطور .. بيان رسمي من شرطة جدة عقب نهاية خليجي 27

أقيم نهائي خليجي 27 أمس الثلاثاء، على استاد الإنماء في جدة بين منتخبي السعودية والإمارات، وسط مشاحنات بين الطرفين.

المشاحنات بدأت بتبادل صافرات الاستهجان بين الطرفين في مدرجات استاد الإنماء، قبل أن تتطور إلى إلقاء زجاجات المياة على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وما شابه من أحداث.

لكن كانت الواقعة الأبرز خارج الملعب، في محيط استاد الإنماء، حيث تعرض أحد أفراد الأمن للاعتداء من قبل أحد المشجعين..



