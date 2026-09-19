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Matthias Jaissle Marino Pusic Ahli (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

بوسيتش على حق: يايسله يعيش قصة الأهلي مع نيوكاسل .. والأزمة أكبر من رحيل محرز وكيسييه!

فقرات ومقالات
مقالات رأي
مارينو بوسيتش
ماتياس يايسله
ماميلودي صن داونز
الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
نيوكاسل يونايتد
هال سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

خسارة منطقية رغم صعوبة السيناريو..

ما أن أطلق الحكم السويسري ساندرو شيرر، صافرة النهاية، معلنًا تتويج ماميلودي صن داونز بلقب كأس القارات الثلاث، حتى انفجرت رسائل الغضب في أوساط الأهلي، والكرة السعودية، فيما وًصف بفشل الإدارة في التعامل مع "موجة التغيير"، التي مرّ بها بطل النخبتين، مطلع الموسم الجاري.

الأهلي كان يعول كثيرًا على لقب كأس "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، من أجل تحقيق إنجاز لم يسبق أن حدث في الملاعب السعودية، خاصة وأنه امتلاك زمام السيطرة على مجريات الشوط الأول، وكان يملك القدرة على التقدم بفارق كبير، قبل أن يحسم صن داونز، المواجهة، بفضل ثنائية نونو سانتوس.

وبدوره، نال المدرب الأهلاوي مارينو بوسيتش، قدرًا كبيرًا من الهجوم، بشأن قراراته الغريبة خلال المباراة، ليعود إلى الأذهان اسم الألماني ماتياس يايسله، خاصة في ظل التنديد بعدم إيجاد بديل مناسب له، من أجل قيادة الأهلي.

وبنظرة حيادية، لنستعرض معًا أبعاد هذا الأمر، وهل يستحق الأهلي البكاء على رحيل يايسله؟ خاصة لما شهدته المباراة من سيطرة وفوزًا كان في المتناول؟

  • Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty

    يايسله يصنع الإنجاز في ليلة سقوط الأهلي

    وبينما كان الأهلي يسقط في بريتوريا، بهدفين لهدف، كان ماتياس يايسله يواصل تحقيق الإنجازات مع فريقه نيوكاسل، بعدما قاده لإلحاق الخسارة الأولى لهال سيتي، في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الجاري "2026-2027"، ويتقاسم معه النقطة الثامنة، من فوزين وتعادلين وهزيمة، ليحتل المركز الثامن.

    يايسله تغنى في حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، بردة فعل الفريق بعد الهزيمة أمام ليدز، في الجولة الماضية، فيما أشار إلى نفس السيناريو الذي مرّ به الأهلي أمام صن داونز، مع اختلاف افتقار الراقي إلى اللمسة الأخيرة، من حيث السيطرة تمامًا على الشوط الأول، فيما تراجع الفريق نسبيًا بسبب الإرهاق في الشوط الثاني، إلا أن الاختلاف هنا، تمثل أيضًا في قتالية اللاعبين للدفاع عن منطقة جزائهم.

    نيوكاسل فاز بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائيته عن طريق جو ويلوك ولويس هول في الدقيقتين 3 و7، ما يعني أن ما ميّز نيوكاسل، مقارنة بموقف الأهلي مثالًا، هو القدرة على استغلال الفرص من أجل زيارة الشباك.

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  • سيناريو بيراميدز ولا تنسوا ما يُقال عن يايسله

    إلى كل من يندد بالفشل في إيجاد بديل ليايسله، الذي قرر فجأة الرحيل عن الأهلي لتدريب نيوكاسل، فإن سيناريو بيراميدز يعد ردًا بسيطًا على تلك الرسائل، خاصة وأن فترة الألماني كان مليئة أيضًا بالانتقادات تجاهه.

    يايسله، رغم قيادته للأهلي لثلاث بطولات، منها ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، كان يعاني أيضًا من فكرة المنافسة على أكثر من بطولة، رغم أن مؤشر الراقي كان يتجه للتصاعد مع كل موسم، إلا أنه لم يظهر قدرة على التنافس على لقب دوري روشن، بجانب النخبة الآسيوية، وكذلك كأس الملك، الذي اكتفى معه بالتأهل إلى نصف النهائي، في حين نجح في الفوز بالسوبر الذي أقيم في بداية الموسم، حيث كان الأهلي لم ينافس بعد في أكثر من جبهة.

    أيضًا، كان ذلك يايسله الذي يُقال عنه إن الأهلي أكبر منه، وشخصيته لا تصلح لقيادة الفريق، كما أنه وسط توهج الراقي، خلال الموسم الماضي، جاءت الخسارة أمام بيراميدز في كأس القارات الثلاث أيضًا، بثلاثية مقابل هدف، بمثابة "الصاعقة"، والتي أثارت معها الحديث بشأن ضغط الروزنامة وما إلى ذلك.

  • Marino Pusic gfx (Goal only)Goal Ar Gemini

    ما قاله بوسيتش صحيح!

    بقطع النظر عن قرارات مدرب الراقي، في مباراة بيراميدز، التي أشرت إليها في مقال بعنوان "لم تتعلم درس المصريين يا الأهلي: صن داونز بطل أسهل "كأس قارات" .. فائدة وحيدة والتاريخ لن يغفر خطأ بوسيتش!"، إلا أن ما قاله عقب المباراة يثبت بأنه على حق، حينما قال إن صن داونز فريق يعمل سويًا منذ مدة، وكذلك في المنتخب الوطني.

    وهنا مربط الفرس، فإن الأزمة لا تكمن فقط في الاستغناء عن اثنين من أعمدة الأهلي، مثل رياض محرز وفرانك كيسييه، بل إن ما يميز صن داونز، هو الانسجام الكبير بين عناصره، المحلية على وجه الخصوص، مع العلم أن تشكيل بطل إفريقيا، في مباراة اليوم، لم يشهد تواجد سوى لاعب وحيد من الصفقات الجديدة، وهو ثابانج ماتولودي، الظهير الأيمن.

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  • كلمة أخيرة..

    بين وضع يايسله والأهلي الحالي "صفة مشتركة"، وهو عدم الاستقرار، فالمدرب الألماني ذهب لتدريب نيوكاسل الذي كان يغير جلده، برحيل عدد من نجومه، مثل أنتوني جوردون ونيك فولتمادي وساندرو تونالي وبرونو جيماريش، وكذلك الراقي الذي استغنى عن رياض محرز وفرانك كيسييه ومن ثمّ رحيل مدربه فجأة إلى البريمييرليج، ليلجأ إلى حقبة جديدة مع بوسيتش.

    وبحسب رواية الناقد عبد الهادي المستادي، عبر بودكاست "مرتدة"، فإن تعاقد الأهلي مع بوسيتش، جاء بعد مفاوضات مع عدة أسماء كبيرة، مثل أنطونيو كونتي، وديدييه ديشان، وتشافي هيرنانديز ومارسيلينو تورال، ما يثبت بأن المدرب الكرواتي الهولندي، كان أشبه بـ"مدرب طوارئ"، جاء لقيادة الراقي في وقت ضيق بالتزامن مع بداية الموسم.

    الأهلي، بما يملكه من عناصر مثل رياض محرز وكيسييه، كان بحاجة إلى فترة من أجل الانسجام، ولعلّ حظ يايسله كان جيدًا، حينما كان غير مطالب بنتائج كبيرة في موسمه الأول، حينما كان عائدًا من دوري الدرجة الأولى، وكان التأهل إلى النخبة الآسيوية بمثابة إنجاز له.

    لنتطرق إلى الحقيقة المرّة، وهي أن الأهلي سيعاني من أجل العودة إلى الاستقرار، الذي كان صفته الأساسية، في المواسم الماضية، ولعلّ خسارة كأس القارات الثلاث، كانت منطقية إلى حد ما، وإن جاءت بسيناريو صعب، ولكن "تماسك" صن داونز والانسجام الكبير بين لاعبيه، يعد بمثابة رسالة إلى الأهلي، بأنه إن قرر رحيل بوسيتش أو حتى الإبقاء عليه، فإنه بحاجة إلى ترك الوقت كاملًا للاعبيه من أجل تحقيق الانسجام، على أن يتم التقييم الكامل بعد نهاية الموسم.