ضمك في انتظار "أصعب معركة للبقاء": النتائج أهم من سيارة الأهلي .. مفاجأة ليايسله وتهور توني كاد يكلفه غاليًا!

دون الكثير من المعاناة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على ضمك، بنتيجة (3-0)، من قلب ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الأهلي مبكرًا "جدًا" بهدفين في الدقيقتين 3 و6، بفضل عرضيتين من جالينو؛ حيث اهتزت شباك ضمك بهدف عكسي من ضاري العنزي، ثم أضاف إيفان توني الهدف الثاني، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق ماتيو جونسالفس، بصناعة من إيفان توني.

بالفوز العاشر تواليًا على أرضه، تمكن الأهلي من اقتناص النقاط الثلاث، رغم دخوله المواجهة بالعديد من الغيابات، وزد عليها إصابة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، ليصعد - مؤقتًا - إلى وصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 65 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة، في المركز الخامس عشر.