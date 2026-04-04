ضمك في انتظار "أصعب معركة للبقاء": النتائج أهم من سيارة الأهلي .. مفاجأة ليايسله وتهور توني كاد يكلفه غاليًا!

ليلة الانتصار الـ60 ليايسله في دوري روشن..

دون الكثير من المعاناة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على ضمك، بنتيجة (3-0)، من قلب ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الأهلي مبكرًا "جدًا" بهدفين في الدقيقتين 3 و6، بفضل عرضيتين من جالينو؛ حيث اهتزت شباك ضمك بهدف عكسي من ضاري العنزي، ثم أضاف إيفان توني الهدف الثاني، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق ماتيو جونسالفس، بصناعة من إيفان توني.

بالفوز العاشر تواليًا على أرضه، تمكن الأهلي من اقتناص النقاط الثلاث، رغم دخوله المواجهة بالعديد من الغيابات، وزد عليها إصابة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، ليصعد - مؤقتًا - إلى وصافة ترتيب دوري روشن، برصيد 65 نقطة، بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة، في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط عن مواجهة الأهلي وضمك..

    في الفوز الـ60 يايسله: ضمك يمنح الحلول للأهلي

    من قلب الانتصار الـ60 ليايسله في دوري روشن السعودي، كان هناك عدة لمحات اتسم بها أداء الأهلي أمام ضمك.

    لنسلط الضوء أولًا على ما ذكره يايسله في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، عندما سئل عن رأيه بشأن أداء المنتخب السعودي، بالتزامن مع ترشيحه إعلاميًا لخلافة هيرفي رينارد، ليعلق قائلًا إنه مدرب الأهلي ويتمنى التوفيق للأخضر، ولعلّ هذه نقطة تحسب للمدرب الألماني، الذي قرر من الآن إغلاق الباب أمام أي محاولات للتشويش على مهمته مع الأهلي، الذي لا يزال ينافس على جبهتي الدوري والنخبة الآسيوية.

    النقطة الثانية: يايسله يلعب بذكاء "محفوف بالمخاطر"، التقدم مبكرًا، ومن ثم امتصاص اندفاع الخصم وتهدئة "الرتم"، رغم أن ضمك كاد أن يستغل تلك النقطة، بأكثر من تسديدة تعامل معها الحارس إدوارد ميندي، بتألق كبير.

    النقطة الثالثة: ضمك يعطي الحلول للأهلي؛ فلك أن تحسب عزيزي القارئ، كم التمريرات القادمة من الخلف، سواءً من روجر إيبانيز أو ريان حامد، وانطلاقات جالينو من الجهة اليمنى، متسغلًا تقدم الدفاع الضمكاوي، مع ذكاء كبير في التمركز والتحرك بدون كرة خلف المدافعين.

    ما يمكن استخلاصه، أن الأهلي، الذي دخل المباراة وسط عدة غيابات بين فرانك كيسييه "الموقوف"، والمصابين صالح أبو الشامات وعلي مجرشي وميريح ديميرال، لم يبذل جهدًا كبيرًا لاقتناص النقاط الثلاث، أمام كتيبة فابيو كاريلي، التي منحته عدة حلول لإنهاء المباراة مبكرًا، وإن ارتكن الراقي إلى الدفاع في أوقات كثيرة، والاكتفاء بالمرتدّات السريعة.

  • بعد لقطة "الفم الكريه": توني يحرم حركاس من هدف الأسبوع

    إذا ما عدنا إلى فبراير الماضي، وتحديدًا في "مؤجلة" الجولة العاشرة، سنجد لقطة مثيرة للجدل، بين إيفان توني وجمال حركاس، ثنائي الأهلي وضمك، حيث بدا الأخير وكأنه يريد تقبيله، أثناء المشادة بين الطرفين، فيما علق الإنجليزي بقوله "لم أشم رائحة كريهة كتلك من قبل".

    وبعد تلك الواقعة التي أفلتت من عقوبة الانضباط، تجدد اللقاء بين الثنائي، فمن "إحراج" توني لحركاس، إلى تقمص دور المدافع، ليحرمه من تسجيل أجمل أهداف الأسبوع.

    الحديث هنا "معكوس" الحال، فحركاس كان المهاجم الذي حاول تسديد ركلة مقصية، وتوني كان المدافع الذي أبعد الكرة من أمام خط المرمى، في الدقيقة "24".

  • الأمر أكبر من السيارة يا الأهلي

    "شجع من المدرج واربح سيارة"، هكذا حاولت إدارة الأهلي، إغراء الجماهير لحضور المدرجات، من أجل مؤازرة الراقي في مواجهة ضمك.

    رغم تزيين المدرجات ببنر "وأنا اللي حالف ما أتخلى عنك"، ولكن تخيل عزيزي القارئ، أن الأهلي الذي كانت جماهيره تغزو الملاعب، على أرضه وخارجه، في الموسم الماضي، باتت مدرجاته فارغة في أجزاء كبيرة أمام ضمك، رغم إغراءات الراقي.

    جماهير الأهلي التي لم تعرف مواجهة كبيرة أم صغيرة، فقد كان عشاق الراقي يملأون المدرجات ويقدمون لوحات فنية تبهر الأعين في كل مباراة، ولكن ما شهده ملعب الإنماء، يؤكد أن الأمر أكبر من مجرد "سيارة".

    الأمر بدا وكأنه رسالة "مبطنة" من جماهير الأهلي، بأن نتائجه الأخيرة أحبطت عشاقه، خاصة بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والنتائج في قلب الميدان، ستكون المعيار الأول من أجل العودة إلى المدرجات.

    توني "المتهور" .. ماذا تفعل؟

    عندما يدخل الأهلي مفتقدًا للمصابين ميريح ديميرال وعلي مجرشي وزكريا هوساوي وفالنتين أتانجانا وصالح أبو الشامات، فضلًا عن روجر إيبانيز الذي خرج مصابًا في لقاء ضمك، فإن الأمر لا يحتاج بالطبع إلى غياب نجم جديد يزيد من أوجاع ماتياس يايسله.

    الحديث هنا عن إيفان توني الذي أقلق الجماهير، بعد تعرضه لاحتكاك من أحد لاعبي ضمك، في الشوط الأول، قبل أن يستأنف اللقاء، إلا أن حركة "متهورة" ربما كانت لتكلف الإنجليزي غاليًا، حينما اتجه لضرب القائم، بعدما أهدر فرصة محققة في الدقيقة 59، بعد استقبال عرضية من ماتيو دامس.0.

    لاعب الأهلي تحت المجهر .. وضمك أمام أصعب "معركة للبقاء"

    رغم أن جميع لاعبي الأهلي قدموا مباراة جيدة، دفاعيًا أو هجوميًا، وخاصة الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي أبدع في الحفاظ على شباك فريقه نظيفة، إلا أن هناك لاعبًا ربما يستحق أن يكون تحت المجهر، وهو الظهير ماتيو دامس، الذي كان مفاجأة ليايسله.

    الظهير الشاب الذي كان مصدر جدل كبير في الفترة الماضية، بسبب أخطائه المؤثرة، كان عنصرًا بارزًا في مواجهة ضمك، حيث أظهر ثقة كبيرة، وحسن الرؤية في قطع التمريرات، رغم مساندة جالينو له دفاعيًا في بعض اللقطات، كما قدم دامس انطلاقات هجومية، كاد أن يكللها بتمريرة حاسمة تحدثت عنها في الفقرة السابقة.

    ورغم أن ضمك لم يكتفِ بالتكتل الدفاعي، بل على العكس حاول الضغط على دفاع الأهلي، إلا أنه خرج خاسرًا في النهاية.

    ويمكن القول إن ضمك، الذي يحتل آخر مراكز البقاء - حتى الآن - يخوض أصعب معركة للتواجد في دوري روشن، خلال الموسم المُقبل، فبعد خسارته أمام الأهلي، لا تزال كتيبة كاريلي في انتظار مواجهة الهلال والاتحاد والنصر، في الجولات المتبقية.

دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
القادسية crest
القادسية
القادسية