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محمود خالد

لم تتعلم درس المصريين يا الأهلي: صن داونز بطل أسهل "كأس قارات" .. فائدة وحيدة والتاريخ لن يغفر خطأ بوسيتش!

فقرات ومقالات
الأهلي
ماميلودي صن داونز
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
سعيد خالد باعطيه

الأهلي خسر كأس القارات الثلاث مجددًا..

"لا تعليق"، الأهلي أهدر وصن داونز توج بكأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في معقل لوفتوس فيرسفيلد.

الأهلي خسر اللقب بأصعب سيناريو ممكن، بثنائية حملت توقيع نونو سانتوس، في الدقيقتين 17 و80، فيما جاء هدف الراقي بالخطأ عن طريق حارس صن داونز، رونوين ويليامز، الذي تسبب في دخول كرة فراس البريكان، في مرماه.

للموسم الثاني على التوالي، يتأهل الأهلي إلى نهائي كأس القارات الثلاث، ويخسر أمام بطل إفريقيا، من ثلاثية بيراميدز في ملعب الإنماء، إلى صن داونز في بريتوريا.

ما الذي حدث في مباراة الأهلي وصن داونز؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • التاريخ لن يغفر لك تلك السقطة يا الأهلي

    بالنظر إلى معطيات ما قبل الأهلي، فإنها تقول إن الراقي سيخوض اختبارًا صعبًا للغاية، من أجل المنافسة على كأس القارات الثلاث، للأسباب التالية..

    * اعتماد صن داونز على سلاحه باستضافة الخصوم في بريتوريا، في فترة العصر.

    * نتائج الأهلي قبل مباراة القارات، والانتقادات اللاذعة تجاه مارينو بوسيتش، ومؤشرات حول مصيره.

    ولكن، ما رأيناه في ملعب المباراة، خاصة في الشوط الأول، كان أشبه بانقلاب "لعنة الأرض" على صن داونز، وكأن لسان حال المصريين الذين يشاهدون اللقاء، بأنهم سيقولون "هل هذا هو صن داونز الذي يعشق إسقاط الأهلي القاهري، في هذا الميدان؟ وها هو غير قادر - حتى - على مجارة الأهلي السعودي؟".

    الأهلي قدم شوطًا مميزًا، أمام صن داونز، أجبر فيها بطل إفريقيا على التراجع، بل إن من يشاهد اللقاء، يقول إن الراقي هو من كان يلعب على ملعبه، لهذه النقاط..

    * ضرب الخطوط الخلفية من خلال بينيات إيبانيز الطويلة.

    * حسن ارتكاز اللاعبين بما يمنع لاعبي صن داونز من تناقل الكرة بينهم بالتمريرات، والضغط على حامل الكرة.

    * اعتماد الانتشار "اللامركزي" للاعبين هجوميًا ودفاعيًا، ما ساهم في صنع كثافة عددية في مختلف أرجاء الملعب.

    هذا الأمر ربما أجبر صن داونز على البحث بشأن الحلول القليلة، واللجوء إلى 3 أسلحة؛ إما بالكرات الثابتة، أو إرسال الكرات الطويلة من خارج المنطقة، وانتظار لعبة الرأسيات، أو محاولة الضغط من الجهة اليسرى.

    ولكن، كما ذكرت في تقرير بالأمس حول رسالة تحذيرية من عمالقة مصر إلى الأهلي، فإن الراقي سقط في الفخ، بإهدار الفرص، وسوء اتخاذ القرارات في الثلث الدفاعي، والاعتماد على التكتل الدفاعي، وترك المساحات للاعبي صن داونز، وكل ذلك في الشوط الثاني، وكأن البطل الإفريقي لعب على استنزاف الراقي في الشوط الثاني، قبل إحكام الضغط عليه في ثاني 45 دقيقة، وهو ما حدث بالفعل.

    وما يمكن قوله، إن التاريخ لن يغفر أبدًا تلك السقطة من الأهلي، لأنه لم يتعلم الدرس الذي لم يخب، من يضيع الفرص يستقبل.

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  • الفتح يمنح الحلول إلى الأهلي

    بالاستناد إلى النقطة الماضية، فإن من ضمن حلول صن داونز للضغط على الأهلي، هو اللعب على الجبهة اليسرى، ومن هنا يأتي الحديث بشأن "مفاجأة المباراة"، الذي كان بلا شك، سعيد باعطية، الصفقة القادمة من الفتح، والذي كان بمثابة "الجدار" الذي منع خطورة موديبا وتاشريك ماثيوس، الذي كان الحذر الأكبر منه بسبب مساهماته التهديفية مع بطل إفريقيا هذا الموسم.

    سعيد باعطية، الذي أظهر جراءة في التدخل على الخصوم، مكنته من إغلاق الزوايا، فضلًا عن نجاحه في لعبة عرقلة الخصم (4 محاولات ناجحة) ناهيك عن استعادة الكرة "7 مرات"، وتفوقه في الالتحامات الثنائية (8 مرات من أصل 11)، ولعل هذا الأمر كان سببًا في لجوء صن داونز إلى الجهة اليمنى من أجل التهديد، حتى نجح في إدراك هدفه الثاني.

    ربما بات على الأهلي أن يوجه خطاب شكر إلى الفتح بعد المباراة، سواءً من أجل سعيد باعطية، أو فراس البريكان، الذي تسبب في هدف التعادل.

    هناك أيضًا نايف مسعود، الذي لم يشارك في المباراة، فكان محل مطالبات بأن يدخل الملعب؛ باعتبار أن الأهلي كان في حاجة لمن يقدم حلول التسديدات الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، مثل هدفه أمام الرياض، في ظل كثرة إهدار الفرص داخل المنطقة.


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    أين نجوم النخبة الآسيوية؟

    إذا ما قلنا الأهلي بطل النخبتين، سيتذكر الجمهور على الفور ثلاثة لاعبين، رياض محرز وفرانك كيسييه وجالينو.

    اثنان رحلا عن الأهلي، فشاهدنا ثنائية أتانجانا وزياد الجهني، من أجل سد الفراغ الذي تركه كيسييه، ورغم أنهما حققا الانتشار المطلوب في منطقة BOX TO BOX، إلا أنهما افتقدا إلى الحلول الهجومية التي كان يقدمها "الرئيس" الإيفواري في مثل تلك المواجهات الحاسمة.

    وإذا ما تحدثنا عن رياض محرز، فحدث ولا حرج بشأن فرانشيسكو ترينكاو، الذي تم استقطابه كعنصر صغير السن، في الوقت الذي كان محرز يتم معايرته ببطء التحرك، إلا أن ما صنعه ترينكاو أثبت أن الأهلي خسر خبرة كبيرة بحجم النجم الجزائري، فشاهدنا جناحًا يفقد الكثير من الكرات، ويعاني في مواجهات واحد ضد واحد، وغير قادر على تهديد المرمى، حيث لم يسدد أي كرة.

    أما عن جالينو، فهنا النقطة الثالثة؛ ماذا يصنع بوسيتش؟ لماذا لجأ إلى الدفع بكل أوراقه البديلة متأخرًا؟ هل استسلم لفكرة اللجوء إلى الوقت الإضافي، فشاهدناه يشرك بجالينو الذي اشتهر بأهدافه الرائعة، في الدقيقة 85، ويدفع بصالح أبو الشامات في الدقيقة 90، ويتذكر استبدال زكريا هوساوي وترينكاو اللذين كانا في أسوأ حالاتهما في الدقائق الأخيرة؟

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  • كلمة أخيرة..

    بطولة جديدة لم تُكتب للأهلي، ولكن ما يثير الحزن أن الراقي وصل كثيرًا إلى مرمى ويليامز، وأرسل عدة كرات مرت بجوار القائم بقليل، بل وارتطمت في الخشبات الثلاث، ولكن صن داونز فاز بأقصر الطرق، ليضفي بطولة كأس القارات الثلاث، ويثبت الكعب العالي لأبطال إفريقيا.


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