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محمود خالد

محرز وكيسييه ثم إيبانيز: لا تظلموا الأهلي وإن فرط في نجومه .. وكأس العالم بين "ذكاء" الإدارة أو ورطة كبرى!

فقرات ومقالات
الأهلي
دوري روشن السعودي
كأس العالم
رياض محرز
فرانك كيسييه
روجير إيبانيز

جدل كبير بسبب سياسة رحيل نجوم الأهلي..

الأصعب من الوصول إلى القمة هو الحفاظ عليه، حكمة نعلمها جميعًا، ولكنها تعبير حقيقي عن الوضع الحالي الذي يمرّ به النادي الأهلي، الذي يواجه الاختبار الأصعب في رحلته، منذ أن عاد إلى دوري المحترفين، ومن ثمّ كتب التاريخ في النخبة الآسيوية.

الأهلي، الذي عُرف بالاستقرار، في الوقت الذي مرّ به كل الكبار بتقلبات كبيرة، بفضل التمسك ببقاء مدربه الألماني ماتياس يايسله، والحفاظ على كتيبة نجومه، مع تغييرات طفيفة، في سوق الانتقالات، بات أمام تحدٍّ كبير من أجل الاحتفاظ بالقمة، وهو الذي كان يؤكد أن بطولة آسيا سهلة له، صعبة على الباقين، بعدما حصد لقب النخبة مرتين متتاليتين.

المعيار هو التوقيت، هل الأهلي بريء أم مذنب؟ خاصة مع تزامن أنباء رحيل أبرز نجومه، مع مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026.

  • Ahli Franck Kessie Ivan ToneyGetty

    كيسييه .. محرز ثم إيبانيز

    وودع الأهلي، محترفه الإيفواري فرانك كيسييه، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة "2026"، بعد مسيرة مذهلة على مدار ثلاثة مواسم، فيما كشف الإعلامي عمّار باحكيم، عن السر وراء قرار الراقي بالاستغناء عن نجمه، وهو عدم الاتفاق بين الطرفين حول مدة تجديد العقد، حيث رفض الإيفواري التنازل عن شرطه بأن تكون مدة العقد ثلاث سنوات.

    وعن رياض محرز، فرغم الجدل الدائر حول إمكانية بقائه بعد إجرائه اتصالات رفيعة المستوى، بسبب تمسكه بالاستمرار مع الأهلي، إلا أن التقارير أكدت تفعيل النادي لبند يسمح بإنهاء عقد الجزائري قبل موسم من نهايته، مقابل 15 مليون دولار.

    الجديد أيضًا، هو المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي ذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن الإدارة الأهلاوية فتحت باب فكرة تسويق عقده، حيث أن دافع الإدارة الرياضية، هو رفض تمديد عقده المتبقي منه سنة واحدة، تنتهي صيف 2028 لسنتين أخريتين، علمًا بأن عقده السنوي لا يتجاوز 9 ملايين يورو.

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  • كأس العالم .. سلاح ذو حدين

    وتأتي أخبار استغناء الأهلي عن نجومه، بالتزامن مع مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ودّع فرانك كيسييه ورياض محرز، مونديال أمريكا الشمالية، من دور الـ32، بعد خسارة كوت ديفوار أمام النرويج، بهدفين مقابل هدف، وخروج الجزائر أمام سويسرا بثنائية نظيفة، بينما تأهل إيبانيز مع البرازيل إلى دور الـ16، بعد تجاوز عقبة اليابان بنتيجة (2-1).

    توقيت الإعلان عن "ثورة التغيير" في محترفي الأهلي، بالتزامن مع تواجدهم في المونديال، يعد سلاحًا ذي حدين..

    * الوجه الإيجابي: أنه يعكس ذكاء الإدارة الرياضية في استغلال مشاركة اللاعبين في كأس العالم، وإمكانية تهافت الأندية الأوروبية عليهم، خاصة مع الاتجاه نحو لاعبين أصغر سنًا.

    * الوجه السلبي: توريط محتمل للأهلي بأنه سبب في "تشتيت" ذهن نجومه المشاركين في المونديال، مثلما رأينا فرانك كيسييه وهو يتحدث عن اهتمام يوفنتوس، أو رد فعل وكيل رياض محرز، وأنباء تحركه من أجل الاستمرار مع الراقي، وسط اتهامات بأن الإدارة "غدرت" بالنجم الجزائري، بعدما وعدته بالبقاء قبل سفره إلى كأس العالم.

    ومع إبقاء روجر إيبانيز على مقاعد البدلاء، في آخر ثلاث مباريات للبرازيل، حيث لم يشارك سوى في مباراة المغرب بالجولة الأولى، فإن وصول الأنباء من الأهلي، إن صحّت تقارير الاتجاه نحو الاستغناء عنه، قد تكرس أزمة "تشتيت" أذهان نجوم الراقي في كأس العالم.

  • ميزانية الأهلي .. الوجه الآخر للعملة

    هنا يأتي البعد الآخر في ملف الأهلي والاستغناء عن نجومه، وأستشهد بما ذكره محمد الشيخي، مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي، والذي قال عبر منصة (إكس): "الحقوق تنتزع ولا تُمنح يا لجنة الأهلي التنفيذية. هل يعقل، سفير الوطن وكبير القارة وبطلها وممثلها في القارات تكون له الحصة الأقل؟ ميزانية لا تواكب حجم بطولات الموسم المُقبل، وفي مقدمتها القارات. لم نسمع بضرورة تقليص الرواتب إلا في الأهلي".

    وبالإضافة إلى سياسة الاستغناء عن النجوم، فإن الأنباء ذكرت في مايو الماضي، بأن الأهلي يدرس أيضًا، إلغاء جميع ألعابه والاكتفاء بنشاط كرة القدم.

    الحديث بشأن حصة الدعم المخصصة للأهلي، خاصة بعد استعراض قيمة مبالغ الدعم للأندية من قِبل لجنة الاستقطابات، والتي كشفت عن تواجد الأهلي في المرتبة الرابعة، بقيمة 125 مليون ريال، ليأتي خلف الهلال "178 مليون"، النصر "161 مليون"، الاتحاد "134 مليون".

    ما يتعلق بحصة دعم الأهلي والميزانية المخصصة له، قد يعطينا مبررًا حول سياسة الاستغناء عن نجومه، خاصة وأن التعاقد مع لاعبين أصغر سنًا، مثل أبو بكر كينتيه، واقتراب إدوارد سيبرتسيان من قلعة الراقي، بمثابة "ضرب عصفورين بحجر واحد"، من حيث تقليل النفقات، وتجديد دماء الفريق بنجوم للمستقبل.

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  • كلمة أخيرة..

    قد يكون الأهلي محكومًا بوضعه الاقتصادي، إلا أن ثورة التغيير التي تشمل رحيل عناصر ساهمت في صنع الاستقرار ونجاحات الراقي على مدار 3 مواسم، بين الفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، ربما يضع علامات استفهام، حول ما ينتظر العملاق الجدّاوي في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، خاصة وأننا نتحدث هنا عن ركائز أساسية في صنع إنجازات النادي، مثل رياض محرز وكيسييه وإيبانيز.

    الأهلي استهل تحركاته في الفترة الصيفية مبكرًا، ورغم أن لديه سياسة "مبشرة" في التعاقد مع النجوم صغار السن، إلا أن وضعه بات أشبه بـ"التفريط في العقد"، خاصة وأنه معرض لفقدان ركائزه في الوقت الذي ينافس فيه على العديد من الألقاب في الموسم الجديد، مثل دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية.

    هل تُعاد شكوى ماتياس يايسله بشأن حاجته إلى الصفقات في الموسم الجديد، كما فعل في موسمه الأول؟ أما ينجح في صنع "توليفة" جديدة تساهم في عمل انسجام بين النجوم السابقين والحاليين، وتكمل مشوارها في الحفاظ على القمة الآسيوية؟ سنرى ذلك.