لا تزال الأجواء غير مستقرة داخل أرجاء النادي الأهلي، الذي شهد موجة واسعة من التغيير خلال الفترة الصيفية، بعدما كان "الاستقرار" هو أبرز سمات الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني السابق ماتياس يايسله.

الأهلي، مع المدرب مارينو بوسيتش، حقق بداية جيدة، بالفوز في أولى مباراتين في الموسم الجديد، سواءً أمام الدرعية في دوري روشن، بهدف نظيف، أو تخطي الأنوار، بهدفين لهدف، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه بداية مقنعة لمدرب تولى قيادة الفريق بشكل طارئ، بعد رحيل مفاجئ ليايسله الذي قرر شد الرحال إلى نيوكاسل.

ورغم ذلك، لا تزال هناك عدة أمور تثبت بأن الأهلي يواجه موجة من عدم الاستقرار، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن مواجهات الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، واستعداده أيضًا للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتر كونتينينتال 2026".