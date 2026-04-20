تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية: تحطيم "أيقونة" الاتحاد وهدية تحرج الهلال .. وتهمة الحكم الرابع تتحول إلى أسطورة!

يمكن القول إن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، سيكون بمثابة "هدية" ينتظرها عشاق الهلال أكثر من جماهير الراقي ذاته.

الأهلي ضمن تواجده في بطولة كأس العالم للأندية 2029، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في النسخة الماضية، وبالتالي فإن فوزه باللقب هذا العام أيضًا، لن يؤثر على حظوظه في التواجد بالمونديال.

ولكن، المستفيد هذه المرة سيكون الهلال، وفق ما ذكر الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ بالشأن الآسيوي، بأن تتويج الأهلي باللقب، سيمنح الزعيم مقعدًا في مونديال الأندية، حيث سيؤخذ في الاعتبار، التصنيف الآسيوي الذي يتصدره الهلال.

ولكن، هذا الأمر لن يكون نهائيًا، حيث سيتم انتظار نسختي 2027 و2028، فإذا لم يتوج بهما فريق سعودي، أو فاز الهلال بإحداهما، فسيتواجد في كأس العالم، أما إذا فاز فريق سعودي آخر، باللقب في إحدى تلك النسختين، حينها سيتم تجاهل تصنيف الهلال، ويصعد صاحب المركز الثاني في التصنيف الآسيوي.

* هدية "تحرج" الهلال

ولو تحققت تلك الهدية الأهلاوية، فإنها ستحرج الهلال خارج أرض الميدان، خاصة بعد كشف إحصائيات حول إنفاقات الأندية، والتي أثبتت بأن الزعيم هو الأكثر إنفاقًا على شراء العقود، سواءً في فترتي هذا الموسم "الصيفية والشتوية"، أو منذ ثورة التعاقدات التاريخية في 2023.

الإعلامي خالد الشنيف، عندما استعرض القائمتين، كان الأهلي خارج "التوب 5" بين الأندية الأكثر إنفاقًا على الصفقات هذا الموسم، في حين تربع الهلال في صدارة أندية دوري روشن، بقيمة 172 مليون يورو على شراء العقود، فيما جاء القادسية في الوصافة بـ133 مليون، ثم الاتحاد بـ122 مليون، ونيوم، الصاعد حديثًا، بـ114 مليون، ثم النصر بـ105 مليون.

ورغم تدعيمات الهلال، فإن خروجه المفاجئ من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بركلات الترجيح أمام السد القطري، قد فتح أبواب الجدل، حول مدى استفادة الزعيم من صفقاته الجديدة، في الوقت الذي اكتفى فيه الأهلي، بصفقة وحيدة في الشتوية، بضم ريكاردو ماتياس من إنترناسيونال.