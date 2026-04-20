Ahli AFC Champions League Elite 2026
تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية: تحطيم "أيقونة" الاتحاد وهدية تحرج الهلال .. وتهمة الحكم الرابع تتحول إلى أسطورة!

ماذا لو فاز الأهلي بالنخبة الآسيوية "الثانية"؟

قبل موسم كان يشارك من أجل تحقيق المفاجأة، واليوم بات يلعب بـ"شخصية البطل"، هكذا هو الحال الذي بات وحده من يحمل على عاتقه آمال السعوديين، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

من قلب ملعب الإنماء، يخوض الأهلي "مُعتركًا" صعبًا أمام فيسيل كوبي الياباني، اليوم، في الدور نصف النهائي من النخبة الآسيوية، حيث تطمح كتيبة ماتياس يايسله، للدفاع عن اللقب القاري، والمزيد من كتابة التاريخ.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من صدام الأهلي وفيسيل كوبي، إلى نهائي دوري أبطال النخبة، ليضرب موعدًا مع المتأهل من ماتشيدا زيلفيا الياباني وشباب الأهلي الإماراتي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ما ينتظر الأهلي، في حالة تتويجه بجائزة الـ12 مليون دولار، بخلاف تكريسه للعقدة اليابانية، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال، في نهائي النسخة الماضية، وإمكانية خوضه مواجهتين أخريتين أمام فيسيل كوبي وماتشيدا..

    هدية الأهلي تكسب "ملايين" الهلال

    يمكن القول إن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، سيكون بمثابة "هدية" ينتظرها عشاق الهلال أكثر من جماهير الراقي ذاته.

    الأهلي ضمن تواجده في بطولة كأس العالم للأندية 2029، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في النسخة الماضية، وبالتالي فإن فوزه باللقب هذا العام أيضًا، لن يؤثر على حظوظه في التواجد بالمونديال.

    ولكن، المستفيد هذه المرة سيكون الهلال، وفق ما ذكر الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ بالشأن الآسيوي، بأن تتويج الأهلي باللقب، سيمنح الزعيم مقعدًا في مونديال الأندية، حيث سيؤخذ في الاعتبار، التصنيف الآسيوي الذي يتصدره الهلال.

    ولكن، هذا الأمر لن يكون نهائيًا، حيث سيتم انتظار نسختي 2027 و2028، فإذا لم يتوج بهما فريق سعودي، أو فاز الهلال بإحداهما، فسيتواجد في كأس العالم، أما إذا فاز فريق سعودي آخر، باللقب في إحدى تلك النسختين، حينها سيتم تجاهل تصنيف الهلال، ويصعد صاحب المركز الثاني في التصنيف الآسيوي.

    * هدية "تحرج" الهلال

    ولو تحققت تلك الهدية الأهلاوية، فإنها ستحرج الهلال خارج أرض الميدان، خاصة بعد كشف إحصائيات حول إنفاقات الأندية، والتي أثبتت بأن الزعيم هو الأكثر إنفاقًا على شراء العقود، سواءً في فترتي هذا الموسم "الصيفية والشتوية"، أو منذ ثورة التعاقدات التاريخية في 2023.

    الإعلامي خالد الشنيف، عندما استعرض القائمتين، كان الأهلي خارج "التوب 5" بين الأندية الأكثر إنفاقًا على الصفقات هذا الموسم، في حين تربع الهلال في صدارة أندية دوري روشن، بقيمة 172 مليون يورو على شراء العقود، فيما جاء القادسية في الوصافة بـ133 مليون، ثم الاتحاد بـ122 مليون، ونيوم، الصاعد حديثًا، بـ114 مليون، ثم النصر بـ105 مليون.

    ورغم تدعيمات الهلال، فإن خروجه المفاجئ من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بركلات الترجيح أمام السد القطري، قد فتح أبواب الجدل، حول مدى استفادة الزعيم من صفقاته الجديدة، في الوقت الذي اكتفى فيه الأهلي، بصفقة وحيدة في الشتوية، بضم ريكاردو ماتياس من إنترناسيونال.

    تحطيم "أيقونة" الاتحاد التي لا تقهر

    على الرغم من أن الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال، بمختلف مسمياته، برصيد "4" ألقاب، إلا أنه لم يستطع أن يعادل "أيقونة" الاتحاد، الذي يعد الفريق السعودي الوحيد الذي حقق البطولة في نسختين متتاليتين "2004 و2005".

    الهلال كان قريبًا من تحقيق هذا الإنجاز، ولكنه فشل "مرتين"، حيث خسر اللقب في نهائيي 1986 و1987، وعندما فاز باللقب في 2021، تأهل للنهائي التالي "2022"، وخسر أيضًا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

    ورغم أن الاتحاد ليس الفريق الوحيد الذي حقق ذلك الإنجاز في دوري أبطال آسيا، حيث شاركه في تحقيقه، كل من الثنائي الكوري "بوهانج ستيلرز وسوون سامسونج بلووينجز"، وتاي فارمرز بانك التايلاندي، إلا أن العميد صنع "أيقونة" في السعودية، بدت وكأنها لا تقهر، خاصة وأن الهلال فشل مرتين في تحقيق هذا الرقم التاريخي.

    أما عن الأهلي، فإنه لو حقق اللقب هذا الموسم، فإنه سيحطم أيقونة الاتحاد التي لا تُقهر في السعودية، بل وسيكون أول فريق يتوج بالبطولة "مرتين" بنظام النخبة.

    أسطورة "ركزوا في الآسيوية"

    لعلها واحدة من أكثر اللقطات التي أثارت الجدل، خلال الموسم الحالي، ما ذكره مهاجم الأهلي إيفان توني، بعد مباراة الفيحاء، بأن الحكم الرابع طالب اللاعبين بأن يركزوا على الآسيوية، في إشارة لـ"نسيان" المنافسة على لقب دوري روشن.

    بعيدًا عن إنكار الحكم وعدم وجود ما يثبت صحة تلك الواقعة، وفق ما ورد من لجنة الحكام، إلا أن تلك الجملة، ربما تظل راسخة في أذهان جماهير الأهلي، إذا ما تمكن الراقي من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسر لقب دوري روشن السعودي.

    صحيح أن الأهلي لا يزال في طور المنافسة، إلا أنه بات في المركز الثالث، برصيد 66 نقطة، ويبعد عن النصر (المتصدر) - الذي لعب مباراة زائدة - بفارق 10 نقاط.

    في موسم شهد الكثير من الأحداث التحكيمية المثيرة للجدل، والتي تضرر منها الأهلي، فإن تحقيق اللقب الآسيوي، سيمثل تحول جذري في تقدير تلك المقولة، وكأنها الجملة التي حفزت لاعبي الراقي من أجل صنع المجد الآسيوي.

    الحلم الضائع: نهائي سعودي في بطولة غائبة

    خلال السنوات الماضية، كانت تطل علينا بين الحين والآخر، أقاويل حول "احتمالية" عودة بطولة كأس السوبر الآسيوي، المتوقفة منذ عام 2002، وكان آخرها في النسخة الماضية، قبل أن يحسم الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، الجدل، بنفي فكرة إعادة إحياء السوبر القاري مجددًا.

    اتجاه الاتحاد الآسيوي لعدم إعادة السوبر الآسيوي، ربما حرم الجماهير السعودية، من حلم إضفاء بطولة جديدة ربما كانت ستضاف لخزائن أندية المملكة، إذا ما تمكن الأهلي من حصد لقب النخبة الآسيوية، واستطاع النصر أن يظفر بلقب دوري أبطال آسيا 2، أي أننا كنا سنصبح على موعد لمشاهدة نهائي سعودي خالص على بطولة قارية جديدة.

    كتابة التاريخ قبل رحيل "محتمل"

    في هذه النقطة، لا أجزم بأن هناك نجومًا تأكد رحيلهم عن صفوف الأهلي، في نهاية الموسم، وإنما بالاستناد إلى التقارير الإعلامية التي تشير إلى اهتمام الأندية العالمية بهم، وموقف من مغادرة قلعة الراقي.

    ولعلّ أبرز اسمين في ساحة "المحتمل" رحيلهم عن الأهلي، هما النجم الجزائري رياض محرز، الذي يلاقي اهتمامًا شديدًا من فنربخشه، وكذلك متوسط الميدان الإيفواري، فرانك كيسييه، الذي ارتبط اسمه برغبة يوفنتوس في التعاقد معه.

    ورغم أن من أهم سمات الأهلي هو المحافظة على قوام نجومه، الذين كتبوا التاريخ معه، والانتظام في عملية رحيل النجوم واستقطاب جدد، كما شاهدنا في مغادرة روبرتو فيرمينو في الصيف الماضي، إلا أن هناك آخرين ربما باتوا بحاجة لكتابة تاريخ لا ينسى في قلعة الراقي، قبل حزم أمتعتهم من أجل الرحيل.