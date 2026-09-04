بين نفي وإثبات .. حسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي قبل قمة صنداونز واستقالة أحمد الشنقيطي!

وتحدّث الإعلامي أحمد الشمراني، عبر برنامج "نبض طويق"، بشأن ضرورة دعم الرابطة للأندية التي تمثل المملكة خارجيًا، متسائلًا بشأن ما إذا كان النادي بحاجة لإصدار بيان، من أجل الكشف عن الضرر الذي حدث نتيجة "الجدولة" الخاطئة، خاصة وأن تأجيل مباراة أو رفض خوض لقاء خارج ملعبه، لن يحلّ الأزمة.

وحول الإشارة إلى إمكانية تأجيل إحدى مباريات الأهلي، قبل كأس القارات، أكد الناقد عبد العزيز المريسل، بأن عملاق جدة، لم يطلب تأجيل أي مباراة، بل على العكس، أن الراقي يحتاج لمثل هذه المباريات، من أجل الحفاظ على نسق الفريق، فيما ردّ الشمراني بأن متحدث الأهلي الرسمي تكلم عن طلب تأجيل.

واتفق الإعلامي عبد الله الفقير مع رواية المريسل، بعد إرسال سؤال عبر تطبيق "واتسآب" إلى عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة دوري المحترفين، حيث ردّ الأخير بأن الرابطة لم تتلقّ أي طلب من الأهلي بتأجيل أو تعديل أو تغيير أي مباراة، سواءً قبل مباراة أوكلاند أو لقاء ماميلودي صنداونز.

من جانبه، قال الإعلامي خالد البدر، تعليقًا على رسالة الفقير "ما قصرت وصل صوتك ومطالبك للنادي الأهلي الذي للأسف ثبت رسميًا، أنهم لم يفكروا إطلاقًا في طلب تأجيل أي مباراة قبل نهائي القارات. تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن جمهور هذا النادي على مر التاريخ يفهمون كرة، ويستشعرون خطورة ما يواجهون أكثر ممن يسيّرون القرار داخل النادي".

ويخوض الأهلي روزنامة "ثقيلة" قبل فترة التوقف، حيث يلعب ثلاث مباريات في دوري روشن، أمام الرياض والقادسية والحزم، قبل أن يلعب مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة في 14 سبتمبر، ثم يتوجه إلى جنوب إفريقيا، لملاقاة ماميلودي صنداونز في 19 سبتمبر، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".