مصارعة حرة في الإنماء: رغم "طفولية" مجرشي وجدل كولينا .. لنرفع القبعة إلى الأهلي "واجهة السعودية" في آسيا!

شوط أول "مجنون" للغاية، لنترك قرارات الحكم أدهم مخادمة لخبراء التحكيم، وبالتأكيد سيكون هناك الكثير من اللغط، ولكن ما الذي شاهدناه في أولى 45 دقيقة؟

مرحبًا بك في نادي جوهور للقتال، وكأن خطة الفريق لتعطيل الأهلي هو اللجوء إلى الالتحامات البدنية العنيفة، فشاهدنا أكثر من دفع، وجذب، ودعس قدم، وسط تغاضي الحكم أدهم مخادمة للطرف عن تلك الوقائع، بشكل غريب للغاية.

اقرأ أيضًا: عين على الحكم | وسط صراخ ورعب.. علي مجرشي كاد يودي بحياة نجم جوهور والمخادمة يثير غضب الأهلي بـ"3 لقطات جدلية"

إيبانيز يشكو من ظهره بعد أكثر من دفع، وإنزو ميلوت يمسك بأنفه، والقائد إنسا يثور وينتزع الراية من الحكم ويلقي بها، وتدخلات عنيفة من "البديل" أجير أكيتكسي، وحينما أراد إيفان توني التنويه، نال بطاقة صفراء!

ولكن، هل هذا مبرر للظهير علي مجرشي، كي يرتدي ثوب "المنتقم" لزملائه في أرض الميدان؟ وكأن لسان حاله يقول "إذا قرر الحكم تجاهل عنف لاعبي جوهور، فسأكون أنا من يرد في الملعب".

ليس فقط في لقطة ركل وجه جايرو، التي شهدت هلع لاعبي جوهور، وإسعاف طارئ للمهاجم رقم "11"، بل قبلها أيضًا، حيث تدخل مجرشي بقوة في التحام هوائي مع جايرو، وتدخل بعنف على جوليرمي.

أن تتحدث عن لاعب دولي، فبالتأكيد يجب أن يتمتع بضبط نفس، وإن أثارت قرارات الحكم استفزازه، ولكن علي مجرشي، لا يزال يثبت بأنه يفتقد إلى تلك المزية، التي ستجعل من السهل إثارة غضبه والخروج عن شعوره، فها هو الطرد الثاني المباشر الذي يحصل عليه هذا الموسم، بعد "صفع" جواو فيليكس في مباراة النصر.

مجرشي "المتهور" صعّب الموقف على الأهلي مرتين؛ بإحراز هدف في مرماه بالخطأ، وتعمد الخشونة التي كلفته بطاقة حمراء مستحقة.