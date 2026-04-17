مصارعة حرة في الإنماء: رغم "طفولية" مجرشي وجدل كولينا .. لنرفع القبعة إلى الأهلي "واجهة السعودية" في آسيا!

الأهلي يتجاوز عقبة جوهور دار التعظيم..

مباراة عنيفة؛ أداء قتالي، وريمونتادا يحقق بها الأهلي انتصارًا مثيرًا على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة (2-1)، في ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.

وتقدم جوهور بهدف أحرزه علي مجرشي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 19، بينما رد الأهلي بثنائية فرانك كيسييه وويندرسون جالينو، في الدقيقتين 45+3 و54.

مباراة أكملها الأهلي منقوصًا بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي في الدقيقة 37، إلا أنه قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري النخبة الآسيوية، ليضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني، الذي تأهل على أنقاض السد القطري.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط التي شهدتها مباراة الأهلي وجوهور دار التعظيم..

    مجرشي "المتهور" أراد أن يثأر .. وأهلا بك في نادي جوهور للقتال

    شوط أول "مجنون" للغاية، لنترك قرارات الحكم أدهم مخادمة لخبراء التحكيم، وبالتأكيد سيكون هناك الكثير من اللغط، ولكن ما الذي شاهدناه في أولى 45 دقيقة؟

    مرحبًا بك في نادي جوهور للقتال، وكأن خطة الفريق لتعطيل الأهلي هو اللجوء إلى الالتحامات البدنية العنيفة، فشاهدنا أكثر من دفع، وجذب، ودعس قدم، وسط تغاضي الحكم أدهم مخادمة للطرف عن تلك الوقائع، بشكل غريب للغاية.

    إيبانيز يشكو من ظهره بعد أكثر من دفع، وإنزو ميلوت يمسك بأنفه، والقائد إنسا يثور وينتزع الراية من الحكم ويلقي بها، وتدخلات عنيفة من "البديل" أجير أكيتكسي، وحينما أراد إيفان توني التنويه، نال بطاقة صفراء!

    ولكن، هل هذا مبرر للظهير علي مجرشي، كي يرتدي ثوب "المنتقم" لزملائه في أرض الميدان؟ وكأن لسان حاله يقول "إذا قرر الحكم تجاهل عنف لاعبي جوهور، فسأكون أنا من يرد في الملعب".

    ليس فقط في لقطة ركل وجه جايرو، التي شهدت هلع لاعبي جوهور، وإسعاف طارئ للمهاجم رقم "11"، بل قبلها أيضًا، حيث تدخل مجرشي بقوة في التحام هوائي مع جايرو، وتدخل بعنف على جوليرمي.

    أن تتحدث عن لاعب دولي، فبالتأكيد يجب أن يتمتع بضبط نفس، وإن أثارت قرارات الحكم استفزازه، ولكن علي مجرشي، لا يزال يثبت بأنه يفتقد إلى تلك المزية، التي ستجعل من السهل إثارة غضبه والخروج عن شعوره، فها هو الطرد الثاني المباشر الذي يحصل عليه هذا الموسم، بعد "صفع" جواو فيليكس في مباراة النصر.

    مجرشي "المتهور" صعّب الموقف على الأهلي مرتين؛ بإحراز هدف في مرماه بالخطأ، وتعمد الخشونة التي كلفته بطاقة حمراء مستحقة.

    إلى جالينو .. أبدعت رغم ترك "ثغرة" للأهلي

    لن نعيد ونزيد كثيرًا في الحديث عن أدوار ويندرسون جالينو، داخل أرض الميدان، فهذا أمر قتل بحثًا، يدافع ويهاجم وعرضياته دومًا ما تصنع الفارق.

    ولكن، رغم أن جالينو صنع هدف التعادل لفرانك كيسييه، الثنائي الذي سجل في نهائي النخبة في 2025، إلا أن هناك لقطة يجب ألا تخفى على المدرب ماتياس يايسله.

    في أوقات عدة، شاهدنا فراغًا في الجبهة اليسرى الهجومية، في ظل كثرة تراجع جالينو للخط الخلفي، رغم تألق زكريا هوساوي وقتالية إيبانيز، الأمر الذي كان يجبر ماتيو جونسالفس على التواجد في اليسار، أو إيفان توني يتخلى عن موقعه كرأس حربة، ويترك منطقة الجزاء فارغة لسد هذا المركز.

    تراجع جالينو ربما يبدو منطقيًا، فأغلب هجمات جوهور كانت من الناحية اليمنى، ولكن تلك الثغرة ربما أضرّت بالأهلي الذي سيطر بنسبة كبيرة على مجريات المباراة.

    ولكن، يبدو أن أدرك تلك النقطة في الشوط الثاني، ونقول له: بشكل عام، أبدعت يا جالينو، سواءً بصناعة الهدف، أو إحراز الثاني بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

  • أدهم مخادمة .. وكأنه يصر على معاداة السعوديين!

    الحكم الذي قيل عنه "كولينا العرب"، للشبه بينه وبين الحكم الإيطالي الأسطوري بييرلويجي كولينا، والذي أشاد به رئيس الاتحاد الآسيوي، ربما كان العنوان الأبرز في تلك المباراة.

    ليس لقراراته الصحيحة، ولكن للجدل الكبير الذي أثاره، وكأن أحداث المباراة تغلبت على خبرته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة، الحكم الأردني الذي رفض اللجوء إلى تقنية الفيديو، ربما غض الطرف عن وقائع كثيرة ربما كانت تستحق لأكثر من بطاقة حمراء، ليس فقط في لقطة جالينو.

    مخادمة سبق وأن أغضب جماهير النصر في مباراة مولودية الجزائر، في كأس زايد للأندية العربية، وأثار اعتراض جماهير الهلال في مواجهة العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، وآخرها مواجهة السعودية والعراق، التي طالب فيها لاعبو الأخضر بطردين، في ليلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    سجلات مخادمة مع الفرق السعودية، مليئة بالوقائع المثيرة للجدل، ودومًا ما كان عنوان الهجوم السعودي، وربما ما حدث في مباراة اليوم، يعد حلقة جديدة في هذا السجل، في ظل "الضرب الكثير" الذي شاهدناه في أرض الميدان، والاكتفاء ببطاقة حمراء وحيدة كانت من نصيب مجرشي.

    مجازفة يايسله .. خطأ أم حكمة؟

    بعد تقدم الأهلي بهدف جالينو، لاحظنا تراجعًا كبيرًا للراقي، وكأنه قرر الاعتماد على التحفظ الدفاعي أمام جوهور دار التعظيم.

    قرار منطقي بسبب طرد مجرشي، ورغبة يايسله في امتصاص "حماسة" لاعبي جوهور للرد، ولكن التراجع المبكر ربما سمح للاعبي الفريق الماليزي بالوصول أكثر إلى مرمى إدوارد ميندي الذي أبدع في التصدي لكرة رائعة بالدقيقتين 75 و90+3، ليأتي السؤال "هل بالغ الأهلي بالتراجع مبكرًا في آخر نصف ساعة؟ أم أنه قرار حكيم من يايسله؟".

    عليكم الاعتراف: الأهلي واجهة السعودية في آسيا!

    العملاق الذي ولد من رحم المعاناة، عايروه كثيرًا بالهبوط، فصار يرد من أرض الميدان، بأنه الواجهة الأمثل للسعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    عندما خرج الهلال والنصر من النسخة الماضية، كان الأهلي هو المنقذ لواجهة المشروع السعودي، وتوج بكأس النخبة الآسيوية لأول مرة في تاريخه.

    واليوم، عندما غادر الهلال مبكرًا من دور الـ16، جاء الأهلي ليواصل إثبات بأنه الواجهة الأمثل للمملكة عندما قررت استضافة الأدوار الإقصائية "مرتين" في النخبة.

    صحيح أن إقصائيات النخبة الآسيوية تقام في مدينة جدة، للمرة الثانية، وقد يرجح ذلك كفة العملاقين "الأهلي، الاتحاد"، على حساب الهلال وعمالقة الرياض، ولكن ما يقدمه الأهلي من "شخصية البطل" القادر على العودة وإن تأخر في النتيجة، يثبت بأنه يستحق أن يكون على صدر المشروع السعودي، في آسيا.

