Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
محمود خالد

"لا أعلم لماذا يستقطبون هؤلاء؟": اعتراض إنزاجي ورئيس الهلال على ركلة جزاء الأهلي .. وخبير تحكيمي: صحيحة!

صافرة الأرجنتيني لياندرو ري هيلفر تثير جدلًا كبيرًا!

بركلات الترجيح، كتب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فصلًا جديدًا في تاريخه، بعدما قطع تذكرة العبور إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، على حساب الأهلي.

مباراة ماراثونية، اتسمت بإهدار الفرص، تعادل فيها الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء بجدة، خلال الوقتين الأصلي والإضافي، فيما نجح الزعيم في العبور للنهائي، بفضل تصديات الحارس المغربي ياسين بونو.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

ولكن، رغم التأهل، إلا أن ذلك لم يمنع الهلال من شن هجوم ضد طاقم تحكيم المباراة، الأرجنتيني، بقيادة لياندرو ري هيلفر الذي قاد رابع مبارياته في المملكة.

  • ركلة جزاء الأهلي

    وشهدت الدقيقة 73، الكثير من الجدل، حينما تعرض روجر إيبانيز للإعاقة من قِبل حسان تمبكتي، ليقرر الحكم التوجه إلى تقنية الفيديو، من أجل التحقق بشأن وقوع المخالفة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود ويحتسب الركلة الجزائية، التي سجل منها إيفان توني هدف التعادل.

    المثير في لقطة ركلة جزاء الأهلي، أن لاعبي الراقي، لم يستسلموا أمام محاولات سالم الدوسري وزملاء الهلال، للضغط على الحكم، الذي كان يتجه نحو مراجعة إعاقة حسان تمبكتي لإيبانيز، قبل احتسابه ركلة الجزاء، وهو الأمر الذي شاهدناه جليًا في محاولة علي مجرشي لجذب قميص تمبكتي أثناء محاولته التوجه خلف الحكم أثناء التوجه لمراجعة اللقطة عبر شاشة الفيديو.


  • إنزاجي يشكك في قرار هيلفر

    من جانبه، أبدى الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، عدم اقتناعه بصحة ركلة جزاء الأهلي، التي احتسبها الحكم الأرجنتيني، قائلًا إنه ما كان ينبغي على الحكم أن يحتسبها، خاصة وأنه كان قريبًا من موقع المخالفة.

    وأضاف إنزاجي أن استدعاء غرفة الفيديو، للحكم، زاد من صعوبة الوضع، مؤكدًا أنه لا يراها ركلة جزاء، إلا أنه قدم التحية للفريقين بشكل عام على تقديم مستوى عالٍ ورائع، معربًا عن سعادته بالوصول إلى النهائي، مع تبقي خطوة نحو تحقيق اللقب.

    وتطرق إنزاجي للحديث عن تأخير التبديلات؛ حيث أشاد بالثلاثي الهجومي (سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا، كريم بنزيما)، رغم عدم التسجيل، وكذلك ثلاثي المقدمة في الأهلي (جالينو، رياض محرز، إيفان توني)، مضيفًا أنه كان يحب إنهاء المواجهة مبكرًا، ولكن عامل الصبر كان واضحًا بينه وبين مدرب الأهلي، بشأن التبديلات، وأنه كان يرغب في منح الثقة لثلاثي الهلال.

    وأضاف "نتدرب يوميًا لنطور من الأداء، لعبنا 38 مباراة، وانتصرنا في 31 منها، وبعد وجبة الإفطار، قلت للاعبين إن الهلال يعطينا كل شيء، ويجب أن نرد ذلك، وبعض اللاعبين خاطروا بالمشاركة رغم الإصابة، وهذه التضحية يستحقها الهلال الذي منحنا كل شيء".

  • رئيس الهلال يهاجم الحكم

    وفي هذا السياق، شن الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، هجومًا ضد طاقم تحكيم المباراة، مضيفًا أن ما أفسد المواجهة، هو احتساب ركلة جزاء غير صحيحة.

    وتابع الأمير نواف "لا أعلم لماذا تستقطب لجنة الحكام مثل هؤلاء الحكام، نحن أصدرنا بيانًا قبل عدة أيام، لا أعرف رأي المحللين، ولكن بوجهة نظري، لم تكن ركلة جزاء".

    وأشاد رئيس الهلال، بالمدرب إنزاجي، بقوله "هو مدرب كبير وفرض اسمه على المستوى الدولي، لست أنا من يقيمه، وجمهور الهلال من حقه أن يعاتب لأنه يريد أن يشاهد فريقه دائمًا في أحسن صورة".


  • ماذا قال خبراء التحكيم في ركلة الجزاء؟

    وقال الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عبر برنامج "نادينا"، إن قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للأهلي، في الدقيقة 73، لم يكن صحيحًا، مؤكدًا أن روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، هو من احتكّ بحسان تمبكتي، مدافع الهلال.

    وأكد المرداسي أن إيبانيز هو من ركل تمبكتي، إلا أن الحكم احتسب ركلة الجزاء، رغم أنه شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو، وما أنقذه أن نتيجة المباراة انتهت لصالح الهلال.

    أما عن الخبير التحكيمي نواف شكر الله، فقد ذكر عبر برنامج "في 90"، بأن اللقطة في الوهلة الأولى تشير إلى أن المخالفة لصالح الأهلي، إلا أن القرار خاطئ، والمخالفة كان يمكن أن تكون فقط في حالة "مسك" تمبكتي لإيبانيز، كما أوضح اللقطة الخلفية، التي تظهر احتمالية وقوع المخالفة خارج منطقة الجزاء، وكذلك قيام لاعب الراقي بارتكاب المخالفة أولًا، لم تعرض على الحكم الأرجنتيني، وتم الاكتفاء بعرض اللقطة الأمامية فقط.

    في المقابل، أيّد الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للأهلي، مؤكدًا أن الساق اليمنى للاعب الهلال اصطدمت بنظيره الأهلي، بينما كان الهلال يستحق أيضًا ركلة جزاء في الدقيقة 105، إلا أنه لم يتم احتسابها، بداعي استمرار مسك لاعب الأهلي، ماتيو جونسالفس، لخاليدو كوليبالي، إلى داخل المنطقة.

