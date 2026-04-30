"هل هبط النصر؟"، سؤال أثار جدلًا في الأوساط الكروية السعودية، حيث تم تداوله مجددًا، أعقاب الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن.

أجواء مشحونة ومتوترة، ما قبل مباراة الكلاسيكو، وداخل اللقاء أيضًا، بمناوشات وتدخلات عنيفة بين لاعبي الفريقين، قبل أن يحسم كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان المواجهة، في الدقيقتين 76 و90.

وقطع النصر خطوة جديدة، نحو لقب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليبعد بفارق ثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ66 نقطة ولقاء مؤجل.