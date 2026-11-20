سيناريو مجنون بكل حذافيره، تقدم مبكر للنصر، وركلة جزاء كادت تقتل المباراة، فيسددها كريستيانو رونالدو في القائم، ثم يتعادل الأهلي ويُلغى هدفه، ويبدأ جالينو رحلة "الريمونتادا".

وإن كان مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، قد صدق في حديثه قبل المباراة، بأن الراقي يملك روحًا رائعة وشخصيته في المنافسة دائمًا وتحقيق الفوز، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن بوسيتش فرض كلمته، دون التقليل من قراءته للمباراة بالطبع، بقدر ما كانت هدايا بوستيكوجلو تنهال عليه في اللقاء.

لماذا قلت ذلك؟ لسببين: الأول في ركلة الجزاء المهدرة من رونالدو التي أعادت الأمل للأهلي، والثاني أن هدفين من أصل ثلاثة جاءا من كرات ثابتة، سواءً من جزائية أو نتاج ركلة ركنية.

ولكن، كما انتقدنا بوسيتش بعد زلزال الشباب بـ"سداسية" في الأهلي، يجب علينا أن نوجه له الثناء اليوم، خاصة وأن تعافى من هزة العشرين دقيقة الأولى، وتمكن من إحكام سيطرته على وسط الميدان، وتعطيل خطورة جواو فيليكس، وكذلك أنجيلو الذي شارك على الطرف الأيسر في غياب ساديو ماني، وأيضًا عبد الله الحمدان الذي لم يوجد أي حلول في ظل الرقابة على رونالدو، فضلًا عن إصلاح خطئه في التمريرات، إلى ترابط الخطوط في الشوط الثاني، مع تأمين دفاعي، وضغط كبير على حامل الكرة.