تحدثوا عن "نموذج" الأهلي: الهبوط أصبح الوصفة المثالية .. ورحلة الغامدي "المستحيلة" لن تتكرر يا فهد سندي!

"الحل في الهبوط"، بتلك الكلمات صنع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل، بإعطائه الوصفة المثالية لإنقاذ الشباب من كبوته الحالية.

الشباب يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، برصيد 32 نقطة، كما تجرع مرارة الهزيمة القاسية أمام التعاون بنتيجة (1-5)، في الجولة الحادية والثلاثين.

بالأمس، كان الشباب يودع الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في يونيو 2022، واليوم، بات الهبوط هو الوصفة المثلى لإنقاذ "شيخ الأندية" على طريقة عملاق جدة، الذي بات الآن يحتفل بتتويجه على عرش نخبة آسيا، لموسمين متتاليين.

الشباب سخر كثيرًا من الأهلي، بإشارات حول الهبوط، مثلما كان لقاء الفريقين في مايو 2025، برسائل حول "جبر خاطر" و"يلو" كارد، تعقيبًا على طرد عبد الرزاق حمد الله، في المباراة.