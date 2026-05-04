محمود خالد

تحدثوا عن "نموذج" الأهلي: الهبوط أصبح الوصفة المثالية .. ورحلة الغامدي "المستحيلة" لن تتكرر يا فهد سندي!

ماذا قالوا عن الأهلي؟

"الحل في الهبوط"، بتلك الكلمات صنع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل، بإعطائه الوصفة المثالية لإنقاذ الشباب من كبوته الحالية.

الشباب يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، برصيد 32 نقطة، كما تجرع مرارة الهزيمة القاسية أمام التعاون بنتيجة (1-5)، في الجولة الحادية والثلاثين.

بالأمس، كان الشباب يودع الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في يونيو 2022، واليوم، بات الهبوط هو الوصفة المثلى لإنقاذ "شيخ الأندية" على طريقة عملاق جدة، الذي بات الآن يحتفل بتتويجه على عرش نخبة آسيا، لموسمين متتاليين.

الشباب سخر كثيرًا من الأهلي، بإشارات حول الهبوط، مثلما كان لقاء الفريقين في مايو 2025، برسائل حول "جبر خاطر" و"يلو" كارد، تعقيبًا على طرد عبد الرزاق حمد الله، في المباراة.

    ماذا قال سامي الجابر؟

    وبينما يدور الحديث حول "خصخصة" الأندية، مع إشارة الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، إلى أن العديد من الشركات، ينتابها القلق إزاء الأعباء المالية للأندية، وما تبعه من الحديث حول الديون، خرج سامي الجابر، ليقول إن الشباب بحاجة إلى الهبوط، رغم تمنياته بعدم حدوث هذا السيناريو، فيما ضرب المثال بنادي يوفنتوس، الذي هبط للدرجة الثانية في إيطاليا (سيري ب) ثم عاد ليسيطر على الكرة في البلاد.

    وتحدث الجابر عن فترته التي عمل بها مدربًا للشباب، خلال موسم 2016-2017، بقوله إنه كانت أصعب من الفترة الحالية، ووقتها لم يتسلم اللاعبون رواتبهم على مدار 11 شهرًا، إلا أن اللاعبين كانوا رجالًا وقاتلوا، في وجود حسن معاذ والاستعانة بسعود كريري، مضيفًا أن أزمة الشباب تراكمية، ولا حلول أكثر من توجه الليث للخصخصة حتى يخرج من عبء الدعم.

  • لماذا الشباب يختلف عن الأهلي؟

    في البداية، أود تقديم كامل الاحترام والتقدير إلى نادي الشباب، باعتباره أحد كبار الأندية السعودية، والذي يملك إرثًا كبيرًا من الألقاب، ولكن ما سأذكره هو تعبير عن الحالة العامة للفريق في الوقت الحالي.

    هذا الوضع الذي تحدث عنه تركي الغامدي، المتحدث السابق للشباب، والذي وصف ردود أفعال الجماهير العاشقة لليث، بـ"البرود"، إزاء التعامل مع هزائم الفريق الكبرى، خاصة وأنه تلقى هزيمة بالخمسة للمرة الثالثة، خلال أقل من ثلاثة أشهر.

    وإذا ما عدنا للوراء 13 شهرًا، شاهدنا أيضًا الإعلامي وليد الفراج، يرد على رسالة مشجع طالبه بالاعتذار إلى الشباب، معلقًا "مع احترامي، الشباب ليس مثل الاتحاد في المملكة، أنا ناقد رياضي يتحدث عن حجم الأندية وتأثيرها داخل المجتمع السعودي، عندما كنت تفوز بالدوري في سنوات، كانت الناس نائمة، ولا كأن هناك بطل دوري، وأندية أخرى عندما تفوز، الجماهير لا تنام".

    وبقطع النظر عن حجم جماهيرية الشباب، فإن مسألة الهبوط قد تجعل حالته مختلفة عن الأهلي، الذي ساندته الجماهير بقوة، حتى عاد إلى دوري روشن السعودي، بل وصار يحتكر بطولة النخبة الآسيوية، لموسمين متتاليين، فيما يبقى الحل الأمثل للشباب، هو البقاء، والتوجه إلى الخصخصة، لأن الهبوط قد يودي به إلى نفق مظلم تمامًا.

    نموذج الأهلي .. لا يلاحقه فهد سندي

    من الحديث عن الهبوط، وكأنه تحول من "مثار للسخرية"، لنموذج لإنقاذ أوضاع النادي، إلى ملف آخر، يجعلنا نشاهد الأهلي، الذي صار نموذجًا لا يستطيع فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، مجاراته.

    الحديث هنا عن الهدوء الإداري، وتمسك خالد الغامدي، بمنصبه كرئيس لمؤسسة الأهلي غير الربحية، على مدار 3 سنوات، رغم أنه صادف هجومًا كبيرًا من جماهير الراقي، على فترات مختلفة، وصلت إلى حد المطالبة بطرده من النادي، ووصفه بأنه لا يظهر للقاءات التليفزيونية إلا عندما ينتصر فريق الكرة، حتى بات الآن يتمتع بالاستقرار في المنصب، بعدما أصبح عملاق جدة هو الممثل للمملكة ومشرف وجه المشروع السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الجديد تناوله الإعلامي محمد البكيري، الذي أشار إلى تمسك فهد سندي، بالاستمرار في منصبه كرئيس لشركة نادي الاتحاد، وسط مطالبات الجماهير برحيله، بسبب سوء النتائج، بإشارة عبر منصة (إكس)، لاستعانته بدعم من (الهارب)، على حد وصفه، للبقاء سنة أخرى، من خلال سعي الأخير عن طريق أحد المقربين في صندوق الاستثمارات لإقناع مشاري الإبراهيم، وتأييدها لدى ياسر الرميان، محافظ الصندوق، كما ذكر البكيري بأن سندي تواجد أخيرًا في نادي الاتحاد، بعد غيابه عن الوقوف خلف لاعبي فريقه وتخليه عن مسؤولياته لمدة 14 يومًا.

    ورغم ذلك، إلا أن تقارير تؤكد أن الجهة الإدارية ترفض فكرة تمديد تكليف فهد سندي برئاسة الاتحاد لسنة جديدة، مع التوجه نحو إجراء انتخابات على منصب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة، خلال يونيو المُقبل، في انتظار الكشف عن مصير النادي من فكرة الخصخصة، مع وجود أكثر من شركة جاهزة للاستحواذ على النادي.

  • لماذا الاتحاد يختلف عن الأهلي؟

    تشابه سندي والغامدي في التمسك بالرئاسة، إلا أن الموقف هنا يختلف، باختصار شديد، ما خدم الغامدي أن مؤشر الأهلي كان منخفضًا، وبالتدريج وبعد التغييرات الإدارية، بدأ في الارتفاع، لذلك نجح في البقاء بمنصبه، أما حالة سندي، فقد كان مؤشر الاتحاد مرتفعًا، بالفوز بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه أخذ في الهبوط، خاصة وأن الجماهير كانت بدأت تقلق من عودة سيناريو موسم 2023، وهو ما تحقق بالفعل، بالتحول من الآمال المرتفعة، إلى الخروج خالي الوفاض من جميع البطولات.

  • كلمة أخيرة..

    من الطبيعي أن يصير الأهلي "نموذجًا" أمام الكثيرين، لما يتمتع به من استقرار إداري وفني، جعله يسيطر على الآسيوية، لدرجة وصف الأمر من قِبل نجوم الفريق بأن النخبة سهلة عليهم، وصعبة على الآخرين.

    الأمر تحول إلى الحديث عن "الهبوط" كنموذج لدفعة إلى الأمام، وفق ما ورد على لسان سامي الجابر، ومن ثم الاستقرار الإداري الذي يبحث عنه فهد سندي، ولكن الأمر هنا يختلف بشكل كبير.