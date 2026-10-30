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محمود خالد

بعد سداسية الشباب: أنباء عن قرار الأهلي بإقالة بوسيتش .. وبديله المقترح يقترب من تحقيق حلمه!

انتقالات
مارينو بوسيتش
نور الدين زكري
الأهلي
الشباب
دوري روشن السعودي

بعد خسارة الأهلي الفادحة في دوري روشن..

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الشباب

الشباب

يبدو أن ساعات المدير الفني الكرواتي مارينو بوسيتش، باتت معدودة في الأهلي، خاصة بعد الزلزال الذي تعرض له في مباراة الشباب، بعد الخسارة بنتيجة (1-6)، في قمة كروية كانت من طرف واحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

في غياب أبرز نجوم الأهلي، على غرار إدوارد ميندي وميريح ديميرال وإيفان توني، تكبد الراقي خسارة فادحة أمام الشباب، بسداسية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو (هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما تكفّل فراس البريكان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40.

المباراة كشفت عن أخطاء دفاعية قاتلة، تكلّلت بلقطة طرد الحارس عبد الرحمن الصانبي، التي كانت بمثابة "نقطة تحول" في سير المباراة نحو الأسوأ.

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  • قرار إقالة بوسيتش

    وأشار "الميدان الرياضي"، إلى أن إدارة نادي الأهلي، اتخذت قرارًا بإقالة مارينو بوسيتش من منصبه، في ظل حالة تذبذب النتائج، وصعود حدة الغضب الجماهيري تجاه المدرب، حتى جاءت سداسية الشباب، لتزداد معها المطالبات برحيله.

    وفي هذا السياق، أشار الإعلامي محمد الشهراني، عبر برنامج "وهج"، إلى أن الأنباء قوية حول إقالة بوسيتش، وأن قرار الإقالة تم اتخاذه من قِبل الإدارة قبل أن تنتهي المباراة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى وقت كتابة الخبر.

    الغضب تجاه بوسيتش، اشتعل بعد خسارة الأهلي لقب كأس القارات الثلاث، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فيما انخفضت تلك الحدة قليلًا، بعد استعادة الراقي لطريق الانتصارات، وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، فيما خرجت مطالبات بالصبر على الفريق من أجل تحقيق الاستقرار.

    يذكر أن مارينو بوسيتش، تلقى سؤالًا من أحد الصحفيين، عقب مباراة الشباب، بشأن ما إذا كان ذلك اللقاء هو الأخير له مع الأهلي، ليعلق بقوله "يجب أن تخجل من سؤالك".

  • هل يتحقق حلم ابن زكري؟

    وفي هذا السياق، ظهر مقترح في الأهلي، بإسناد المهمة إلى الجزائري نور الدين بن زكري، من أجل تولي القيادة الفنية، بعد رحيل مارينو بوسيتش، بصورة مؤقتة.

    من جانبه، أشار مصدر مقرب من ابن زكري لـ"الميدان"، إلى أنه أبدى رغبة مبدئية في قبول المقترح، ولا يمانع في خوض التجربة، إلا أنه في انتظار تطورات المفاوضات والاتصالات خلال المرحلة المُقبلة.

    وإذا ما تحقق هذا الأمر، فإن نور الدين بن زكري، سبق وأن أعرب عن أمله بتدريب أحد الفرق الكبرى في دوري روشن السعودي.

  • ماذا قال ابن زكري عن يايسله ودوري النخبة؟

    وكان نور الدين بن زكري، قد قلّل من الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني السابق للأهلي، واصفًا إياه بأنه مدرب مبتدئ ولا يواكب تطور الكرة السعودية، كما سبق وأن قاد الخلود للفوز على الراقي، تحت قيادته، في دوري روشن، خلال موسم 2024-2025، بهدف نظيف.

    ورغم ذلك، إلا أن يايسله قرر الرد عليه في الميدان، بعدما قاد الأهلي للثأر من الخلود في مباراة الدور الثاني بنتيجة (4-1)، بمباراة الجولة 32، كما حقق إنجازًا تاريخيًا مع الراقي، بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخه.

    ورغم ذلك، إلا أن ابن زكري قال إن يايسله فاز بدوري النخبة الآسيوية لأنها بطولة ضعيفة، فيما أوضح قصده من تصريح "يايسله مبتدئ"، بأن المدرب الألماني يملك سيرة تدريبية منذ سنتين فقط، وكانتا في الدوري النمساوي الذي لا يعرف أحد اسم أي فريق فيه، قبل انتقاله لتدريب الأهلي.

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  • مسيرة ابن زكري

    ويملك المدرب صاحب الـ60 عامًا، مسيرة متنوعة مع الأندية السعودية، منذ تجربته الأولى مع الرائد في موسم 2013-2014.

    نور الدين بن زكري، يملك سيرة تدريبية طويلة في الملاعب السعودية، اجتمعت على سمة وحيدة وهي إنقاذ الأندية من شبح الهبوط، بين الفيحاء بموسم 2018-2019، وضمك في 2019-2020، ثم الأخدود 2023-2024، والخلود في 2024-2025.

    ونستعرض مسيرة نور الدين بن زكري - بالأرقام - مع الأندية السعودية، والتي تضم 6 تجارب مختلفة..

    * الرائد (يونيو 2013-فبراير 2014): 17 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 9 هزيمة - سجل 13 - استقبل 26".

    * الفيحاء (فبراير - يونيو 2019): 12 مباراة "5 فوز - 2 تعادل - 5 هزيمة - سجل 18 - استقبل 17".

    * ضمك (أكتوبر 2019 - يناير 2021): 34 مباراة "11 فوز - 9 تعادل - 14 هزيمة - سجل 53 - استقبل 61".

    * الأخدود (إبريل - يونيو 2024): 7 مباريات "2 فوز - 3 تعادل - 2 هزيمة - سجل 11 - استقبل 7".

    * الخلود (أكتوبر 2024 - يونيو 2025): 26 مباراة "11 فوز - 3 تعادل - 14 هزيمة - سجل 35 - استقبل 52".

    * الشباب (فبراير - يونيو 2026): 13 مباراة "4 فوز - 4 تعادل - 5 هزيمة - سجل 23 - استقبل 26".

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