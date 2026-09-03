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Prince Nawaf bin Saad Hilal Fanssocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بسبب القوائم المالية: اتهام نواف بن سعد بالتشكيك في وزارة الرياضة .. وكلمة واحدة تبرئ رئيس الهلال!

الهلال
دوري روشن السعودي

جدل كبير بسبب حديث رئيس الهلال..

أثارت رسالة الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، حالة من اللغط بشأن حديثه حول إصدار القوائم المالية ودعم الأمير الوليد بن طلال، في ظل الجدل الدائر حول الحركة الضخمة التي أجراها الزعيم في موسم الميركاتو الصيفي.

حديث ابن سعد، جاء بالتزامن مع البيان الرسمي الذي أصدره الهلال، لاستنكار ما ورد عبر قنوات "ثمانية"، وكلام أحد ضيوف برامجها، بشأن وصفه لتعاقدات النادي بأنها "مجهولة المصدر"، رغم أن النادي سبق وأن أعلن في قنواته الإعلامية عن مصدر تعاقداته، فضلًا عن تأكيد مجلس الإدارة بأن جميع تعاقدات النادي وإجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، وأن توقيت الحلقة التي تضمنت هذا الادعاء، جاءت في وقت لا يزال صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الرسمي لشركة النادي.

تعليق رئيس الهلال بشأن إصدار القوائم المالية، لاقى حالة من الانتقادات، بلغ حد التساؤل حول ما إذا الأمير نواف بن سعد، يشكك في وزارة الرياضة.

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  • ماذا قال الأمير نواف بن سعد؟

    وفي حديثه مع الإعلاميين، أكد رئيس الهلال بأن أرقام النادي واضحة، ويكاد يكون هو النادي الوحيد الذي أصدر قوائمه، كما أنه سبق وأن أوضح رقم دعم الوليد بن طلال.

    وأضاف الأمير نواف بن سعد "أنت تتحدث عن صندوق يمثل الدولة، وهو الـPIF، ويستحيل أن تكون هناك جهة في الدولة تسمح بالتلاعب، وينبغي لهؤلاء أن يحترموا الجهات التي تمثل الدولة، والتي لا تسمح - من الأساس - بالتلاعب وإظهار أرقام غير صحيحة".

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  • "هل يشكك في وزارة الرياضة؟"

    من جانبه، أعرب الإعلامي تركي السهلي، عبر برنامج "نادينا"، عن استيائه من حديث الأمير نواف بن سعد، بشأن جملة النادي الوحيد الذي أصدر قوائمه المالية.

    وعلّق السهلي على هذا الأمر، بأنه متعجب مما ذكره رئيس الهلال، وكأن الأندية الأخرى لا تملك قوائم مالية، أو ما مرّت عليهم الأجهزة الرقابية والمحاسبية، متسائلًا "كيف لأجهزة مثل وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة الذي يملك ثلاثة أندية أخرى، ألا تمر عليهم قوائم مالية؟".

    واعتبر السهلي أن ما ذكره الأمير نواف بن سعد، بأنه بمثابة "ضربة" في صميم أجهزة أخرى، يجب ألا يتم التشكيك فيها، مثل صندوق الاستثمارات، وأنه من ضمن الاشتراطات الأساسية أن كل الأندية رفعت قوائمها المالية.

  • هذا ما قاله رئيس الهلال

    واستكمالًا لحديثه، فقد استشهد تركي السهلي، بحديث سابق أدلى به ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمار، في إبريل الماضي، والذي أكد "التساوي" في الدعم للأندية المملوكة للصندوق، فضلًا عن التركيز على عملية الاستدامة والرعاية والعمليات التجارية والحوكمة، إلا أن هناك أندية أخرى تأتيها تبرعات من أعضاء الشرف، مما أحدث حالة من عدم التوازن.

    ما ذكره السهلي ذاته أثار جدلًا عبر الحلقة، حيث رد الإعلامي عبد الرحمن الحميدي بأنه ليس هناك ربطًا بين ما قاله الأمير نواف بن سعد، والاتهام بالإساءة للجهات الرقابية، موضحًا أن قول رئيس الهلال نصًا بأنه النادي الوحيد الذي "أظهر" القوائم المالية، أي أن الأمر يتعلق بالكشف عن تلك القوائم، وليس إصدارها من الأساس، في الوقت الذي علّق فيه الناقد حمد الصنيع، بأن الأندية غير ملزمة بالكشف عن التقرير المالي.

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  • الهلال في الميركاتو الصيفي

    وشهدت الفترة الصيفية، حركة واسعة من الهلال في إجراء "مخالصة مالية" لعدد كبير من لاعبيه، وفي المقدمة، النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تم مخالصته بعد 6 شهور فقط، ناهيك عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مالكوم أوليفيرا، جواو كانسيلو، ماتيو باتوييه، ورحيل لاعبين في صفقة انتقال حر، مثل عبد الله رديف، علي البليهي، أحمد أبو راسين، وإعارة داروين نونيز وعبد الكريم دارسي وعبد الله الزيد.

    في المقابل، أبرم الهلال تعاقدات على نطاق واسع، بالتعاقد مع النجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا، مقابل 58.4 مليون يورو، لمدة 3 مواسم، فضلًا عن ضم الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل من وست هام، مقابل 64.5 مليون، لأربعة مواسم، فيما يقترب من الإعلان عن صفقة جابرييل مارتينيلي، القادم من آرسنال.

    وتعاقد الهلال أيضًا مع عدد من الصفقات المحلية، ما بين محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي.

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