ذهب سويسرا لا يصدأ: جرح النعيمات لا يزال غائرًا .. وجرس إنذار للأردن بتلك الأزمة قبل كأس العالم!

سويسرا تكتسح الأردن برباعية ودية..

وسط الأجواء الماطرة، واجه الجيل الذهبي للمنتخب الأردني، اختبارًا قاسيًا، في ظل تحضيراته لأولى مشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تلقى خسارة أمام سويسرا بنتيجة (1-4)، في مباراة ودية أقيمت على ملعب كيبون بارك.

وجاءت رباعية سويسرا عن طريق بريل إمبولو (ركلة جزاء)، دان ندوي، جرانيت جاكا (ركلة جزاء)، كريستيان فاسناخت، في الدقائق 28 و33 و45+9 و79، بينما وقّع عودة الفاخوري على هدف الأردن في الدقيقة 52.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السويسري في المجموعة الثانية، أمام كندا والبوسنة والهرسك وقطر، بينما يخوض المنتخب الأردني، مجموعة الموت في كأس العالم 2026، بملاقاة الأرجنتين، حامل اللقب، والنمسا والجزائر في المجموعة العاشرة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة سويسرا والأردن "الودية"، في إطار الاستعدادات لكأس العالم..

  • "ستعرف من نحن يا ابن زكري"

    وكأن المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، أراد أن يشعل التحدي مع الأردن، في تصريح سابق، قال فيه إن الجزائر إذا خسرت أمام النشامى، يجب أن تتوقف عن لعب الكرة، فيما رد موسى التعمري، قائد النشامى، عليه بقوله: ستعرف من نحن في كأس العالم.

    على المستوى التكتيكي، كيف كان النشامى في مواجهة سويسرا؟ المدرب جمال السلامي، قرر أن يستعين بخطة لعب 5-3-2، بأداء طغى عليه البناء المتدرج من الخلف، واللعب على تأمين الدفاع، مع سلاح المرتدّات، والضغط المتوسط على حامل الكرة.

    ولكن، كما يُقال "خطأ الشاطر بألف"، فإن التكتل الدفاعي، كلّف الأردن ارتكاب بعض الهفوات، التي قتلت المباراة "عمليًا" من الشوط الأول، سواءً بارتكاب أخطاء من الحارس يزيد أبو ليلى أو سعد الروسان، احتسب الحكم منها ركلتي جزاء، فضلًا استغل سويسرا للتقدم الدفاعي، بتمريرات بينية لم تجد صعوبة في كسر الخطوط الخلفية، لتمنح انفرادين أسفرا عن هدفين.

    ويكفي أن تنظر إلى المدرب مورات ياكين، وهو يضحك بعد الهدف الرابع، لتدرك مدى الهشاشة الدفاعية التي عانى منها الأردن، خاصة وأن المنتخب السويسري لم يتكلف عناءً كبيرًا في بناء الهجمة، بل إن الكرة جاءت بتشتيت دفاعي، وتمريرة طويلة إلى الأمام، منحت انفرادًا لكريستيان فاسناخت، ليصبح جرس إنذار شديد اللهجة، يجب على السلامي أن يتداركه جيدًا قبل المونديال.

  Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    ميسي وحده لا يكفي!

    لعلّ بداية الشوط الثاني، كانت كفيلة لتفسر تسمية موسى التعمري، نجم رين الفرنسي، بـ"ميسي الأردن"، وهو الذي أثبت جودة رؤيته في الخط الأمامي، ومرر كرة سجل منها عودة الفاخوري، هدف حفظ ماء الوجه، كما كاد أن يتسبب في ركلة جزاء للأردن، بخطأ لمسة يد، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة.

    ولكن، رغم محاولات موسى التعمري وعلي علوان، ودخول عودة الفاخوري وعلي العزايزة، في الشوط الثاني، فإن الخط الهجومي لا يزال متأثرًا بغياب أحد أبرز نجومه، وهو يزن النعيمات، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن كأس العالم.

    المنتخب الأردني كان أشبه بمحارب بـ"ثوب مرقع"، بـ4 تسديدات فقط على المرمى، من أصل 12 كرة، مقابل 10 تسديدات من سويسرا، لما بين الخشبات الثلاث، من أصل 19 تسديدة، وأضف إليه الهش الدفاعي الكبير الذي استقبل رباعية بهفوات قاتلة.

    ولكن، هذا لا يمنع من الإشادة بالأداء الذي قدمه عودة الفاخوري، نجم بيراميدز، الذي يبدو أن التحدي سيشتعل بينه وبين علي علوان، على مزاملة التعمري في التشكيل الأساسي للأردن؛ بعدما بذل الفاخوري جهدًا كبيرًا في إيجاد ثغرة بين الخطوط الدفاعية، ووجه 3 تسديدات، منها اثنتين على المرمى، وواحدة قطعها الدفاع.

  Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    جاكا .. ذهب لا يصدأ

    من النقاط التي تحسب لصالح سويسرا، أنه شارك في المباراة الودية، بتشكيل ذات متوسط أعمار أكبر نسبيًا من الأردن، حيث بلغ متوسط العمر للسويسريين 28.7 عامًا، مقابل 28.5 عامًا للأردنيين.

    هناك أيضًا القائد جرانيت جاكا، صاحب الـ33 عامًا، الذي أثبت بأنه "ذهب لا يصدأ" مع منتخب بلاده، حيث نجح في السيطرة على وسط الميدان، وبلغ معدل انطلاقاته حاملًا للكرة 137.9 متر، كما برع في لعبة الكرات الطويلة، التي ساهمت في ضرب الخطوط الخلفية، حيث أرسل 8 كرات ناجحة من أصل تسعة.

    وربما جاء هدفه بمثابة تتويج لمستوياته أمام الأردن، بين دقة تمريراته القصيرة الـ64، وصناعة تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، فضلًا عن ممارسة أدوار دفاعية، حيث اعترض المنافس مرة، واسترد الكرة مرتين.

  • كلمة أخيرة..

    لا أحد يختلف عن الإنجاز الكبير الذي سطره منتخب الأردن، في السنوات الأخيرة، بين الصعود لنهائي كأس آسيا، وكونه أول منتخب عربي يتأهل إلى كأس العالم، فضلًا عن وصوله إلى نهائي كأس العرب 2025.

    ولكن، مباراة سويسرا، أثبتت بأن الأردن يعاني على مستوى الخط الخلفي، رغم لعبه بإسلوب 5-3-2، وكونه أكثر جرأة نسبيًا في الشوط الثاني، حيث لم يجد الخصم الأوروبي، معاناة بتمريراته البينية والطويلة، في ضرب الخطوط الدفاعية، وهو أمر يجب مراعاته جيدًا، خاصة وأن النشامى سيكون على موعد مع مواجهات صعبة في مشاركته الأولى بالمونديال.

