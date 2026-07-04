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أحمد فرهود

رسالة للعالم: كاب فيردي دافعت عن "سمعة الأفارقة" من أقلامكم.. وعذاب الأرجنتين جاء في "الوقت الخاطئ" للمصريين!

فقرات ومقالات
الأرجنتين ضد كاب فيردي
الأرجنتين
كاب فيردي
كأس العالم
ليونيل سكالوني
خوليان ألفاريز
دياس فوزينيا

الأرجنتين تواصل الدفاع عن لقبها العالمي.. ولكن!

"رؤوس مرفوعة وفخر يتجاوز النتيجة".. هكذا هو عنوان ملحمة منتخب كاب فيردي أمام الأرجنتين؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كاب فيردي أذهلت الوسط الرياضي العالمي أجمع، الذي ظن أن منتخب الأرجنتين سيكون في "نزهة"؛ ولكن الواقع جاء مغايرًا تمامًا، حيث اضطر رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي للذهاب إلى الشوطين الإضافيين.

نعم.. الأرجنتين فازت (3-2) ضد كاب فيردي، بعد الوصول إلى الشوطين الإضافيين؛ لتتأهل بشق الأنفس إلى ثمن نهائي كأس العالم، ضاربة موعدًا مع منتخب مصر.

وجاءت ثلاثية الأرجنتين في شباك كاب فيردي؛ عن طريق كل من ليونيل ميسي وليساندرو مارتينيز وديني إديلسون بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 29 و92 و111 تواليًا.

أما منتخب كاب فيردي العنيد؛ فقد أحرز ثنائيته التاريخية في شباك أبطال العالم، بواسطة ديروي دوارتي وسيدني لوبيز في الدقيقتين 59 و103.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، وذلك بعد فوز الأرجنتين الصعب على كاب فيردي..

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كاب فيردي.. عندما اعطت "روشتة الفوز" للمصريين

    رغم الخسارة.. فضح منتخب كاب فيردي "هشاشة" الأرجنتينيين؛ وذلك بعد أن أجبروهم على تمديد مباراة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، إلى الشوطين الإضافيين.

    ومن مباراة إلى أخرى نتأكد بما لا يدع مجالًا للشك، أن المنتخب الأرجنتيني عبارة عن الأسطورة ليونيل ميسي، ومعه 10 لاعبين آخرين.

    بمعنى.. إذا تم القضاء على خطورة ميسي، سيكون أي فريق قادر على هزيمة المنتخب الأرجنتيني الحالي؛ وذلك من خلال الآتي:

    * أولًا: التنظيم التكتيكي فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: التمريرات الأمامية وسط فراغات خط الوسط.

    * ثالثًا: الضغط على دفاعات الأرجنتين الضعيفة.

    * رابعًا: استغلال المساحات للتسديد البعيد.

    كل ذلك قام به منتخب كاب فيردي؛ ولكنه خسر في النهاية بسبب قلة الخبرات، وكذلك تواجد ميسي في الفريق المنافس.

    لذا.. نستطيع القول إن كاب فيردي أعطت لمنتخب مصر، "روشتة" الانتصار على الأرجنتينيين؛ وذلك في المباراة المرتقبة بينهما، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026.

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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ليونيل سكالوني.. رد فعل الهدف القاتل يلخص كل شيء!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لابد من التأكيد على أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، يعلم جيدًا أن فريقه إذا استمر بهذا الأداء؛ لن يصل بعيدًا في النسخة المونديالية الحالية "2026"، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هذا ظهر في رد فعله؛ بعد هدف الأرجنتين الثالث في شباك كاب فيردي، والذي جاء في الدقيقة 111.

    سكالوني لم يحتفل نهائيًا بهذا الهدف "القاتل"، الذي أهل الأرجنتينيين إلى ثمن النهائي؛ بل اكتفى بإغلاق عينيه بإصباعيه، مع وضع رأسه إلى الأسفل.

    والأزمة الأكبر التي ترهق سكالوني الآن، بعيدًا عن الأخطاء التي تحدثنا عنها في السطور الماضية؛ هي أن عددًا كبيرًا من لاعبيه، لا يظهرون بالمستوى المأمول منهم.

    نعم.. بعض النجوم الذين كان يعول عليهم سكالوني، مثل المهاجم خوليان ألفاريز؛ غائبين تمامًا عن التركيز الذهني، والتأثير الفني فوق أرضية المستطيل الأخضر.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب مصر.. احذر من "انتفاضة" الأرجنتينيين القوية!

    ورغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب على منتخب مصر أن يكون حذرًا ضد نظيره الأرجنتيني، في دور ثمن النهائي.

    والحقيقة أن عيوب الأرجنتين التي تم رؤيتها ضد منتخب كاب فيردي؛ قد تكون درسًا للمدير الفني ليونيل سكالوني ونجومه، لمعالجة الأخطاء.

    بمعنى.. هُناك الكثير من الفرق الكبيرة، التي تحتاج إلى المعاناة في بعض المباريات؛ لكي تتعلم من أخطائها، وتنتفض بعد ذلك.

    وقبل مواجهة كاب فيردي، لم يتعرض الأرجنتينيون لأي اختبار تقريبًا؛ حيث كانوا يفوزون بسهولة شديدة للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى "دور المجموعات": الفوز (3-0) ضد الجزائر.

    * الجولة الثانية "دور المجموعات": الفوز (2-0) ضد النمسا.

    * الجولة الثالثة "دور المجموعات": الفوز (3-1) ضد الأردن.

    لذا.. لم يتعرف المنتخب الأرجنتيني على عيوبه، إلا في اختباره الصعب ضد كاب فيردي؛ والذي قد يكون بداية للتعلُّم، والانتفاضة ضد المصريين.

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  • cabo verde(C)Getty Images

    كاب فيردي.. منتخب دافع عن "سمعة الأفارقة" أمام العالم

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن نقطتين مهمتين بخصوص منتخب كاب فيردي؛ وذلك بعد توديعه بطولة كأس العالم 2026، على النحو التالي:

    * أولًا: وجّه رسالة رعب إلى المنتخبات الإفريقية.

    * ثانيًا: دافع عن سمعة المنتخبات الإفريقية.

    ونحن نقصد هُنا من النقطة الأولى، أن المستويات التي ظهرت بها كاب فيردي في كأس العالم 2026؛ تؤكد أننا أمام قوة إفريقية متصاعدة، ستسبب مشاكل لكبار القارة مستقبلًا.

    أما بخصوص النقطة الثانية؛ فقد أثبتت كاب فيردي أنها أحد أكثر الفرق تنظيمًا تكتيكيًا، في بطولة كأس العالم.

    والكثير من المحللين العالميين، وصفوا المنتخبات الإفريقية بأنها "ساذجة تكتيكيًا"؛ حيث قد تمتلك نجومًا مهاريين وأصحاب قوة بدنية، ولكنها لا يُمكن أن تنجح على المستوى الخططي مثلًا.

    لكن في بطولة كأس العالم 2026؛ جميعنا شاهدنا كيف أحرجت كاب فيردي الإسبان "تكتيكيًا"، عندما تعادلت معهم (0-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات.

    وفي دور الـ32؛ قدّم لنا منتخب كاب فيردي وجبة تكتيكية دسمة أحرجت الأرجنتين، لكن الخبرات قالت كلمتها في النهاية.

    وليس أمامنا الآن؛ سوى توجيه التحية إلى منتخب كاب فيردي الأول لكرة القدم، الذي أبهر الجميع في هذا المونديال.

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