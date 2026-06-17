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محمد سعيد

"يخاف من الكرة ويلعب مجاملة لوالده" .. لوكا زيدان يسدد فاتورة الجزائر الثقيلة في ليلة ميسي التاريخية

لوكا زيدان
ليونيل ميسي
زين الدين زيدان
الأرجنتين
الجزائر
كأس العالم

ضحية "ليو" يضع أسطورة فرنسا في موقف محرج

عاشت الجزائر ليلة حزينة بعد تلقي منتخب بلادها خسارة قاسية بنتيجة (3-0) على يد بطل العالم الأرجنتين، فجر الأربعاء على ملعب آروهيد بكنساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.

الأسطورة ليونيل ميسي، اختار أن يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه ويصبح الهداف التاريخي للبطولة بعد هاتريك رائع سجله لمنتخب بلاده في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا ويعادل رقم أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه الصامد منذ 2014.

واختار "ليو" أن تكون ضحيته في مباراة اليوم، لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث زار شباكه 3 مرات بكل الطرق المختلفة.


  • صدمة زيدان في المدرجات

    من خلال تسديدتين "ماركة ميسي" ومتابعة لثالثة أطلقها أليكسيس ماك أليستر، استطاع البرغوث أن يسجل أهدافه الثلاثة في مرمى الأرجنتين خلال الدقائق 17 و60 و76، ليضع منتخب بلاده في صدارة المجموعة من البداية وتاركًا الجزائر في ذيل الترتيب.

    وخلال استقبال الحارس إنزو زيدان للأهداف الثلاثة من ميسي، كانت الكاميرات الناقلة للقاء في كل مرة تتوجه إلى والده في المدرجات، حيث ارتسمت ملامح الحزن على المدرب الفرنسي ذو الأصول الأرجنتينية.


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  • لقطة من الإحماء تكشف الأزمة

    المثير للجدل، أن لوكا الذي استحوذ على حراسة مرمى الجزائر قبل عام تقريبًا وتمت الإشادة به من قبل الجماهير، تحول اليوم إلى كبش فداء للأداء المخزي الذي قدمه منتخب بلاده.

    وبالنظر إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها ميسي، نجد أنها تحمل مسؤولية مشتركة بين الحارس الجزائري وزملاءه في خط الدفاع الذي ترك الأبواب مفتوحة أمام أسطورة الأرجنتين للتسديد في كل مرة، لكن المسؤولية الأكبر كانت تقع على لوكا خصوصًا في الهدف الأول، كانت الكرة في متناول يده لولا محاولته الضعيفة للتصدي لها.

    وكذلك الأمر بالنسبة للهدف الثاني الذي يتحمل خلاله لوكا المسؤولية الأكبر، حيث أخطأ في التعامل مع تسديدة ماك أليستر "غير القوية" وردها إلى قلب منطقة الجزاء تتهادى أمام أقدام "ليو" الذي أسكنها الشباك بسهولة.

    هذا الأمر استدعى الجماهير الجزائرية للسخرية من "لوكا" ونشرت لقطة له من فترة الإحماء قبل اللقاء وهو يستقبل أهدافًا متتالية من تسديدات لاعبيه، فتارة يترك الكرة دون محاولة وأخرى ترتطم الكرة في وجهه.

     وتم استدعاء هذه اللقطات بعد المباراة مع تعليقات ساخرة مثل "حارس يخاف من التسديدات.. كان من الطبيعي أن يعجز عن رد كرات ميسي"، بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى أنه يتم مجاملته بحراسة مرمى الجزائر من أجل والده.


  • Luca ZidaneGetty Images

    هل يستمر لوكا في حراسة مرمى الجزائر؟

    المباراة التالية لمنتخب الجزائر ستكون أمام الأردن يوم الثلاثاء المقبل، وبدأت أصوات جزائرية تطالب المدرب فلادمير بيتكوفيتش بضرورة إجراء تغييرات على مركز حراسة المرمى من أجل إنقاذ مسيرة محاربي الصحراء في البطولة.

    ويتواجد على مقاعد بدلاء الجزائر الحارسين، أسامة بن بوط حارس فريق اتحاد العاصمة وكذلك الحارس الاحتياطي ملفين ماستيل، المحترف في صفوف فريق ستاد نيونيه الفرنسي.

    ومع إحصائية مخجلة تشير إلى أن الأهداف المتوقعة التي كان من المفترض أن تسكن مرماه هدفين، وأهداف تم منعاه "-1.02" وصفر تصديات باليد، أصبح بيتكوفيتش في حيرة بشأن عرين الجزائر في المباريات المقبلة.

  • ميسي يكتب ليلة تاريخية

    بعد الثلاثية التي أحرزها ميسي في شباك الجزائر، أصبح نجم إنتر ميامي هو الهداف التاريخي للمونديال بالمشاركة مع الألماني ميروسلاف كلوزه ولكل منهما 16 هدفًا.

    وأخضع ميسي أكثر من رقم قياسي في هذه الليلة، ففي سن 38 عامًا و357 يوميًا، أصبح ميسي أكبر لاعب سنًا يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، متخطيًا الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا بعدما فعلها في عام 1990 وقتما كان ابن الـ38 عامًا و34 يومًا.

    ويأتي هاتريك ميسي بعد ساعات من اقتراب الفرنسي كيليان مبابي منه، حيث سجل مهاجم ريال مدريد هدفين ليصل رصيده إلى 14 هدفًا خلال مشاركاته بالمونديال.

    ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسة شرسة بين الثنائي، من أجل انتزاع اللقب بشكل كامل بعيدًا عن كلوزه، خاصة وأنها قد تكون الأخيرة لميسي في مسيرته الدولية، لذلك سيصمم نجم إنتر ميامي على الظفر بهذا اللقب.


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