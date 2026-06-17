"يخاف من الكرة ويلعب مجاملة لوالده" .. لوكا زيدان يسدد فاتورة الجزائر الثقيلة في ليلة ميسي التاريخية

المثير للجدل، أن لوكا الذي استحوذ على حراسة مرمى الجزائر قبل عام تقريبًا وتمت الإشادة به من قبل الجماهير، تحول اليوم إلى كبش فداء للأداء المخزي الذي قدمه منتخب بلاده.

وبالنظر إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها ميسي، نجد أنها تحمل مسؤولية مشتركة بين الحارس الجزائري وزملاءه في خط الدفاع الذي ترك الأبواب مفتوحة أمام أسطورة الأرجنتين للتسديد في كل مرة، لكن المسؤولية الأكبر كانت تقع على لوكا خصوصًا في الهدف الأول، كانت الكرة في متناول يده لولا محاولته الضعيفة للتصدي لها.

وكذلك الأمر بالنسبة للهدف الثاني الذي يتحمل خلاله لوكا المسؤولية الأكبر، حيث أخطأ في التعامل مع تسديدة ماك أليستر "غير القوية" وردها إلى قلب منطقة الجزاء تتهادى أمام أقدام "ليو" الذي أسكنها الشباك بسهولة.

هذا الأمر استدعى الجماهير الجزائرية للسخرية من "لوكا" ونشرت لقطة له من فترة الإحماء قبل اللقاء وهو يستقبل أهدافًا متتالية من تسديدات لاعبيه، فتارة يترك الكرة دون محاولة وأخرى ترتطم الكرة في وجهه.

وتم استدعاء هذه اللقطات بعد المباراة مع تعليقات ساخرة مثل "حارس يخاف من التسديدات.. كان من الطبيعي أن يعجز عن رد كرات ميسي"، بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى أنه يتم مجاملته بحراسة مرمى الجزائر من أجل والده.



