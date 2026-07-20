في ليلة تتويج إسبانيا: تصرف الأرجنتين يؤكد غياب الروح الرياضية .. وهجوم ضد ميسي بسبب حركته "اليائسة"

الوجه المظلم في كرة القدم، هكذا بدا لاعبو منتخب الأرجنتين، الذين رفضوا الاعتراف بتتويج إسبانيا بطلًا لكأس العالم 2026، من قلب ملعب ميتلايف.

إسبانيا بطل كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد 2010، وتبقى لعنة حامل اللقب حاضرة، فبعد البرازيل (1994-1998) وفرنسا (2018-2022)، يأتي المنتخب الأرجنتيني، ليكرر لعنة خسارة البطل، لنهائي النسخة التالية، بهدف نظيف حمل توقيع فيران توريس، في الدقيقة 106.

مباراة أكملها المنتخب الأرجنتيني بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 90+3، قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعد طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني، كما تعرض المدافع ليساندرو مارتينيز للإصابة.

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