"اقتلوا الحماس" و"عار على أفريقيا": ساديو ماني والسنغال بأسرها غاضبة بسبب سحب كأس أفريقيا

"ما يحدث هنا قد تجاوز الحدود. هذه ليست كرة القدم التي نناضل من أجلها، وليست أفريقيا التي نؤمن بها"، كتب لاعب بايرن ميونيخ السابق ساديو ماني (الناصر) في بيان على إنستغرام: "هناك الكثير من الفساد في رياضتنا، وهذا يقتل شغف ملايين المشجعين في جميع أنحاء القارة. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب، لكن القرارات خارج الملعب هي التي تحدد نتائج المباريات والألقاب."

مانيه "مخيب الأمل للغاية". بلده وكرة القدم الأفريقية والمشجعون يستحقون "الأفضل والإنصاف والشفافية والاحترام". في غضون ذلك، أعلن الاتحاد السنغالي أنه سيقدم "استئنافًا في أقرب وقت ممكن أمام المحكمة الدولية للرياضة (CAS) في لوزان"، ووصف القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول، ويشوه سمعة كرة القدم الأفريقية".

وأضاف الأمين العام عبد الله سيدو سو في الإذاعة الحكومية RTS: "سنتواصل مع محامينا ونقدم طعناً. لن نتردد في أي شيء. الحق معنا." ووصف القرار بأنه "عار على أفريقيا".