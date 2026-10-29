"طبقوه في ألمانيا واليابان" .. اقتراح مثير لحل أزمة المنتخب السعودي مع أجانب دوري روشن "دون تقليص العدد"!

منذ خروج المنتخب السعودي "مبكرًا" من نهائيات كأس العالم 2026، واستقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، خرجت المطالبات الجماهيرية للاتحاد الجديد، بتعديل ملف اللاعبين المحترفين في دوري روشن، في ظل قانون الـ8 أجانب في كل مباراة، سواءً بفتح عدد الأجانب دون سقف، أو تقليص العدد.
هنا، خرج الإعلامي بتال القوس، بمقترح حول التعامل مع نظام الأجانب، خلال لقائه مع فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السابق، خاصة مع ظهور بوادر إيجابية حول المنتخب السعودي، الذي قاده المدرب جورجيوس دونيس، لحصد أول ألقابه الدولية منذ عام 2004، بالفوز بكأس الخليج العربي "خليجي 27" في جدة، بعد الفوز على الإمارات بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية.