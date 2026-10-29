هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty
محمود خالد

"طبقوه في ألمانيا واليابان" .. اقتراح مثير لحل أزمة المنتخب السعودي مع أجانب دوري روشن "دون تقليص العدد"!

دوري روشن السعودي
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
السعودية

هل تؤيد هذا الاقتراح؟

منذ خروج المنتخب السعودي "مبكرًا" من نهائيات كأس العالم 2026، واستقالة ياسر المسحل من رئاسة اتحاد الكرة، خرجت المطالبات الجماهيرية للاتحاد الجديد، بتعديل ملف اللاعبين المحترفين في دوري روشن، في ظل قانون الـ8 أجانب في كل مباراة، سواءً بفتح عدد الأجانب دون سقف، أو تقليص العدد.

هنا، خرج الإعلامي بتال القوس، بمقترح حول التعامل مع نظام الأجانب، خلال لقائه مع فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي السابق، خاصة مع ظهور بوادر إيجابية حول المنتخب السعودي، الذي قاده المدرب جورجيوس دونيس، لحصد أول ألقابه الدولية منذ عام 2004، بالفوز بكأس الخليج العربي "خليجي 27" في جدة، بعد الفوز على الإمارات بثنائية نظيفة، في المباراة النهائية.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • فكرة جديدة

    وفي هذا السياق، قال القوس، عبر برنامج "في المرمى" على فضائية "العربية"، إن هناك فكرة قد تُطبق في الموسم الرياضي المُقبل "2026-2027"، تحكم التعامل مع ملف المحترفين الأجانب في دوري روشن، ولا تؤثر على المنتخب الأول.

    وأشار القوس، إلى أن هذه الفكرة سبق وأن تم تطبيقها في ألمانيا واليابان، وتتضمن النقطتين التاليتين..

    * تفريغ أحد أندية دوري روشن من جميع لاعبيه الأجانب، وتجميع لاعبي المنتخب الأساسيين، من أجل اللعب معًا، بما يضمن المشاركة الأساسية والحصول على دقائق لعب كافية.

    * تفريغ أحد أندية الدرجة الأولى من جميع الأجانب، وتجميع اللاعبين الاحتياطيين في المنتخب، وكذلك العناصر التي يُتوقع أن تنضم للأخضر في المرحلة المُقبلة.

  • تقليص الأجانب

    في المقابل، رفض فهد المدلج، تلك الفكرة، حيث شكّك في البداية، في تطبيق هذا الاقتراح من قِبل، ليؤكد عليه القوس، في أكثر من مناسبة، بأنه طُبق بالفعل في ألمانيا واليابان.

    وعلّل المدلج رفضه، بقوله إن كرة القدم ليس فيها اختراعات، وهذا يعد "اختراعًا"، كما أن أندية مثل الهلال والنصر، لن تقبل بالتخلي عن لاعبي المنتخب السعودي.

    وأشار المدلج إلى استحسانه لفكرة تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، بشكل عام، بحيث يضم كل نادٍ، 5 لاعبين فقط.

  • Georgios Donis Saudi Arabia 2026Getty Images

    دونيس أشار إلى "الأزمة"

    وعلى الرغم من انفراجة عقدة الأخضر مع البطولات، بعد تولي جورجيوس دونيس المهمة، خلفًا لهيرفي رينارد، الذي تمت إقالته قبيل كأس العالم، إلا أن المدرب اليوناني أشار في بداية كأس الخليج، إلى مشكلة قلة دقائق مشاركة نجوم المنتخب مع أنديتهم في دوري روشن، والتي سبق وأن تحدث عنها رينارد، وقبله روبرتو مانشيني.

    وترك دونيس رسالة من قلب المؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية والكويت، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير، لا يزالوا بحاجة لدقائق أكثر من أنديتهم لكسب الثقة، كما أن عبد الله الحمدان احتياطي مع ناديه، وكذلك همام لا يشارك كثيرًا، وصالح حصل على دقائق محدودة مع ناديه.

    يأتي ذلك في ظل محدودية مشاركة اللاعبين السعوديين في أوروبا، فبينما يعد سعود عبد الحميد، نجم لانس الفرنسي، هو الأكثر ثباتًا في رحلة الاحتراف، فإن آخرين خاضوا فترات قصيرة، لم تمتد لأكثر من موسمين، على غرار فيصل الغامدي ومروان الصحفي ومهند آل سعد ومحمد الرشيدي، في الوقت الذي انتقل فيه الحارس أحمد أبو راسين إلى سينت ترويدين البلجيكي، في صفقة انتقال حر، دون أن يشارك في أي مباراة حتى الآن.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • خطة دونيس قبل كأس آسيا

    وتشير الدقائق إلى رغبة دونيس في الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب السعودي الفائز بكأس الخليج العربي، مع التفكير في ضم أسماء لم تتواجد في البطولة، مثل سعود عبد الحميد وسالم الدوسري ومصعب الجوير، وكذلك استدعاء المدافع الشاب، عبد العزيز السويلم، لاعب الفتح، رغبة في خفض معدل أعمار الأخضر بأسماء شابة، استعدادًا لكأس آسيا 2027.

    ومن المقرر أن تقام كأس آسيا في السعودية، خلال الفترة بين 7 يناير و5 فبراير 2027، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الأولى، ليواجه الكويت وسلطنة عمان وفلسطين.