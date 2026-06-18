AFP
"افعل ما أمرتك به!" .. اشتباك بين توخيل ونجم إنجلترا ضد كرواتيا
توخيل يفقد أعصابه مع بيكفورد
تعرّضت البداية الهادئة لمباراة توماس توخيل الأولى في كأس العالم كمدرب لانتكاسة بعد مرور سبعة عشر دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية لإنجلترا في المجموعة L على ملعب دالاس.
وعلى الرغم من أن «الأسود الثلاثة» كانوا متقدمين بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت، إلا أن المدرب السابق لتشيلسي شعر بالغضب الشديد بسبب عدم التزام الحارس جوردان بيكفورد بتعليماته المحددة بشأن توزيع الكرة.
ووفقًا لمراسل قناة «فوكس» جيف شريفز الذي كان متواجدًا على خط التماس، كما نقلت صحيفة «ذا صن»، فقد اندلعت الأزمة عندما فقد بيكفورد توازنه على جانبه الأيسر. وبدلاً من تمرير الكرة إلى الظهير الأيمن وفقًا للتعليمات، اختار حارس مرمى إيفرتون مسارًا مختلفًا، مما أثار رد فعل غاضبًا من مدربه.
سارع توخيل على الفور إلى حافة المنطقة الفنية ليُعبر عن غضبه للاعب البالغ من العمر 32 عامًا.
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"افعل كما قلت لك!"
تم تسجيل هذا الحوار بواسطة الميكروفونات الموجودة على جانب الملعب، ونقله شريفز الذي وصف بالتفصيل حدة المواجهة. بعد أن بدا أن بيكفورد يرد على مدربه،
أنهى توخيل الجدال بأمر صارم. ووفقًا لتقرير شريفز: «قبل قليل، كان جوردان بيكفورد يقف على جانبه الأيسر وفقد توازنه، ومع ذلك استلم الكرة. توجه توماس توخيل مباشرةً إلى خط التماس وقال: «لا، مررها إلى الظهير الأيمن، لا تذهب إلى ذلك الجانب». رد بيكفورد بردٍّ بسيط، لكن توخيل لم يعجبه ذلك. فقال له: «أنت تعرف ما عليك فعله، افعل ما أمرتك به!»"
وأيد المساعد أنتوني باري إحباط المدرب خلال مقابلة في الاستراحة مع قناة ITV، مشيرًا إلى أن الفريق أظهر «أنماطًا مترددة» وواجه صعوبة في تحديد متى يلعب الكرات الطويلة أو القصيرة خلال فترة افتتاحية متوترة.
كين يشرح التحول الذي حدث في الشوط الثاني
في حين انتهى الشوط الأول بتعادل مثير بنتيجة 2-2 بعد أهداف سجلها القائد هاري كين، إلى جانب هدفين من الكرواتيين مارتن باتورينا وبيتار موسى، شهد الشوط الثاني فريقًا إنجليزيًّا مختلفًا تمامًا. وكشف كين، الذي عادل خلال المباراة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها جاري لينيكر مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، أن توخيل استغل فترة الاستراحة لإعادة تركيز اللاعبين من خلال حديث حاسم مع الفريق.
وفي حديثه عن تأثير المدرب، قال كين: "أخبرنا أن نتحرر من القيود، ونهدأ، وننطلق. وقال: ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ لنُظهر للعالم ما نستطيع أن نكون عليه. خرجنا في الشوط الثاني بكل قوتنا ولم يتمكنوا من الصمود أمامنا، وهذا هو المستوى الذي يجب أن نضعه في كل مباراة. الطريقة التي سيطرنا بها على المباراة بمجرد تقدمنا، لم نبدُ أبدًا وكأننا في خطر، ثم سجلنا هدفًا من هجمة مرتدة. مررنا بفترة كان بإمكاننا فيها تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف. الفضل يعود للجميع: المباراة الأولى في البطولة ونتيجة رائعة ضد فريق قوي".
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لا دراما بالنسبة لبيلينجهام
جود بيلينجهام، الذي سجل هدفاً مذهلاً وضع إنجلترا في المقدمة بنتيجة 3-2، قلل من أهمية الفكرة القائلة بأن الأجواء في الاستراحة كانت متوترة بقدر ما أشارت إليه المشادة التي دارت على خط التماس. وأصر نجم ريال مدريد على أنه على الرغم من التوتر الذي ساد في وقت سابق بين توخيل وبيكفورد، ظل غرفة الملابس مكاناً يسوده التركيز المهني وليس الغضب.
وألقى بيلينجهام الضوء على أسلوب المدرب، قائلاً: "لم تكن الموقف من تلك المواقف التي تتسم بالدراما الكبيرة أو الوقوف والصراخ؛ بل كان ما يحتاجه الفريق. لدينا مجموعة ناضجة تضم قادة رائعين، وكان الجميع على دراية بالمستوى الذي يتعين علينا الوصول إليه. وقد منحتنا بداية الشوط الثاني انطلاقة رائعة". وفازت إنجلترا في النهاية بنتيجة 4-2 بفضل هدف ماركوس راشفورد في الدقائق الأخيرة، وستسعى الآن إلى استغلال هذا الزخم في مباراتها المقبلة ضد غانا يوم 23 يونيو.