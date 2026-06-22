نفى أفراد عائلة رافينيا بشدة الادعاءات التي أطلقها النجم الدولي البرازيلي السابق "فامبيتا"، والتي تفيد بأن جناح برشلونة يعاني من أزمات مالية وعائلية. وكان لاعب خط الوسط المعتزل قد أشار إلى أن الانتقال إلى نادي الهلال قد يساهم في حل هذه المشكلات المزعومة، إلا أن ابن عم اللاعب اتهمه علنًا بنشر معلومات كاذبة.
"افتراءات وأكاذيب".. عائلة رافينيا ترد على ادعاءات "بطل العالم" بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي!
عائلة رافينيا ترد على الادعاءات المثيرة للجدل
أثار فامبيتا، عضو تشكيلة المنتخب البرازيلي المتوجة بكأس العالم 2002، جدلًا واسعًا بعدما ادعى أن رافينيا يواجه صعوبات عائلية ومالية خطيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تلعب دورًا في احتمال انتقاله إلى نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين. وفي حديثه عبر بودكاست "ريد كاست"، قال فامبيتا إن مهاجم برشلونة يأمل أن تساعده هذه الصفقة في تحسين وضعه الحالي.
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ادعاءات فامبيتا ورد العائلة
وزعم فامبيتا أن هذه المعلومات وصلته من أشخاص مقربين من النادي، رغم إقراره بأنها في الأساس مجرد "أحاديث" سمعها خلال بطولة كأس العالم للأندية. وقال: "يمر رافينيا بمشكلة عائلية خطيرة، بالإضافة إلى أزمات مالية. إنه يصلي ليرى ما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى الهلال، فهو يحاول التعامل مع هذا الوضع".
وأضاف: "إنها مسألة عائلية. لقد وصلتني المعلومات من خلال أشخاص مقربين من الوضع في برشلونة. إنه يأمل أن يسمح له التوقيع مع الهلال بتغيير الأمور وإصلاحها".
هذه التصريحات استدعت رد فعل سريع من عائلة رافينيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا". حيث تحدى ابن عمه، إيجور باديلا، هذه الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع المقابلة على الإنترنت. ورد باديلا بشكل مباشر على فامبيتا قائلاً: "سيتعين عليك أن تشرح هذه الأكاذيب يا صديقي".
شائعات الانتقال تقابل بنفي قاطع
أدى هذا التراشق إلى زيادة حدة التكهنات المحيطة بمستقبل رافينيا، لا سيما في ظل ارتباط اسمه المتكرر بأندية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فقد قوبلت ادعاءات فامبيتا برفض قاطع من عائلة اللاعب. ولطالما تحدث رافينيا بإيجابية عن حياته في برشلونة منذ انضمامه إلى النادي في عام 2022. وفي الوقت الحالي، لا يوجد أي مؤشر من معسكر اللاعب على وجود هذه الأزمة المزعومة، حيث تحرك أفراد العائلة سريعاً لوأد القصة في مهدها.
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التركيز ينصب على التعافي
تظل الأولوية القصوى لرافينيا في الوقت الراهن هي العودة إلى كامل لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال الفوز (3-0) على هايتي. وعلى الرغم من المخاوف الأولية، تشير التقارير الأخيرة إلى أن نجم البارسا لن يُستبعد من تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي. ومع ذلك، من غير المرجح أن يشارك رافينيا في المباراة الأخيرة لـ"السيليساو" في دور المجموعات ضد اسكتلندا.