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علي سمير

كأس العالم للجميع ولكن .. بنما وكوراساو وفريسة المغرب والبرازيل يرفعون شعار "مونديال الحصالات"!

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نيوزيلندا
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إنجلترا
السعودية
أوروجواي
إسبانيا
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كوت ديفوار
الإكوادور
البرازيل
المغرب

هل تتحدث كرة القدم بلغة المنطق في المونديال الذي ينطلق غدًا بالولايات المتحدة وكندا المكسيك؟

وفقًا لرؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن فكرة التوسع بعدد منتخبات كأس العالم ليصل إلى 48 بدلًا من 32، جاء لمنح أكبر عدد من الفرق الفرصة لتحقيق حلم اللعب بالمونديال، وهذا أمر لا غبار عليه!

العدد الهائل يمنحنا فرصة مشاهدة بعض الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى منتخبات أخرى كانت تعاني من أجل الوصول للبطولة وفشلت أكثر من مرة في التصفيات رغم امتلاكها مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل مصر والنرويج وباراجواي.

ولكن على الجانب الآخر من القصة، سنجد أن هذا العدد الهائل من المنتخبات سينتج عنه ظهور المزيد من "الحصالات" التي لن تمتلك أي فرصة في عبور دور المجموعات بأي شكل من الأشكال.

وتأتي مشاركة تلك المنتخبات بمثابة المطمع للكبار والفرق المتوسطة، التي تطمح في حسم بطاقة التأهل مبكرًا، عن طريق الانتصار عليها والتسجيل في شباكها أكبر عدد ممكن من الأهداف.

ولذلك، قررنا استعراض تلك الفرق التي فرك كل مشجع ولاعب ومدرب يديه، فور سماعه بوقوعها مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ..

  • Curacao FootballGOAL

    كوراساو

    بعيدًا عن القصة الرومانسية لدولة كوراساو في تصفيات كأس العالم، إلا أن التوقعات تشير إلى مغادرة فريق المدرب ديك إدفوكات سريعًا للبطولة من مرحلة المجموعات، لافتقاد فكرة الاحتكاك مع المنتخبات من هذا المستوى.

    كوراساو هي أصغر دولة من حيث عدد السكان تصل إلى كأس العالم، حيث تعتمد على لاعبين بدأوا حياتهم في مدارس هولندية لكرة القدم، ولكن بالنظر إلى نتائجها، سنجد أن التمثيل المشرف هو أقصى طموحاتها.

    بالنظر إلى سجل كوراساو في تصفيات الكونكاكاف للمونديال، سنجد أنها انتصرت على منتخبات مثل سان لوسيا وبرمودا وجامايكا، وهي فرق ضعيفة للغاية لا تُقارن بما ستواجهه بأمريكا الشمالية.

    وعلى صعيد الكأس الذهبية العام الماضي، الفريق لعب 3 مباريات، تعادل مع السلفادور وكندا وخسر من هندوراس، وخلال العام الجاري خاض 4 مباريات ودية، خسر 3 منها أمام الصين وأسترايا واسكتلندا، وفاز على أروبا.

    القيمة التسويقية لجميع اللاعبين بشكل عام تصل إلى 25.78 مليون يورو فقط وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وأبرزهم هو لاعب مانشستر يونايتد السابق تاهيث تشونج، وهو ما يعكس الفقر الفني لدى الفريق وضعف إمكانياته بشكل واضح.

    أغلى لاعب في كوراساو هو أرماندو أوبسيبو مدافع آيندهوفن، وقيمته 4 ملايين يورو، وبدأ كأساسي 9 مرات فقط بالدوري الهولندي الموسم الماضي.

    مجموعة الدولة الصغيرة في مشاركتها الأولى بالمونديال تتكون من ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور، ووفقًا للمعطيات السابقة فنحن نعلم أين موقعها من الترتيب!

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  • Panama World Cup GFXGetty/GOAL

    بنما

    الأمور هنا لا تختلف كثيرًا، باستثناء حقيقة أن هذا الظهور ليس الأول لبنما في كأس العالم، حيث سبق أن لعبت بالبطولة في مونديال روسيا 2018 وخسرت في جميع مبارياتها.

    بنما سقطت أمام إنجلترا 6/1 ومن تونس بهدفين مقابل هدف، وأمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، هل يقودهم المدرب توماس كريستيانسين نحو تجربة مختلفة في أمريكا الشمالية؟

    الأمور تبدو صعبة، رغم نجاح الفريق في عبور تصفيات الكونكاكاف بجدارة شديدة، وحصوله على المركز الثاني بدوري الأمم الخاص بالاتحاد بالخسارة من المكسيك 2/1، إلا أنه لا يمتلك ما يكفي لفعل شيئًا خاصًا بهذا المستوى.

    بنما لا تمتلك على العديد من المواهب، ومعدل الأعمار كبير للغاية، كما أن الفريق يعاني خلال مبارياته في عام 2026، بخسارة مباراتين والانتصار بمثلهما والتعادل 3 مرات، من أصل 7 مواجهات خاضها للاستعداد للمونديال.

    المجموعة التي وقعت فيها بنما تجعل الأمور أكثر صعوبة عليها، حيث تلعب مع غانا وكرواتيا وإنجلترا مرة أخرى، لذلك تشير التوقعات إلى أنها ستكون ضمن حصالات البطولة، إن لم تحدث معجزة!

  • New Zealand World Cup 2026Getty Images

    نيوزلندا

    المنتخب النيوزلندي هو فريق "اللاهزيمة" في كأس العالم 2010، عندما خرج الفريق دون أي خسارة، ولكن الأمر ليس مبهرًا إلى هذه الدرجة، لأنه لم يسجل سوى هدفين وتعادل في 3 مباريات مع إيطاليا وسلوفاكيا وباراجواي.

    المنتخب النيوزلندي لا يمتلك أي نجوم، سوى كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست، وصعوده للمونديال لا يعني أنه يستطيع اللعب في هذا المستوى العالي من كرة القدم.

    لماذا نقول ذلك؟ لأن طريق نيوزلندا من تصفيات أوقيانوسيا للوصول إلى كأس العالم، شهد عبورها على حساب فيجي "7/0" وكاليدونيا الجديدة بثلاثية نظيفة بنصف النهائي والنهائي، هل سمعت عنهما من قبل؟

    وفي المقابل، خلال عام 2025 خاض الفريق 8 مباريات ودية، خسر 6 منها وتعادل مرة مع النرويج وكوت ديفوار.

    وفي عام 2026 الجاري، خسر الفريق 3 مباريات وفاز مرة واحدة فقط أمام تشيلي 4/1، وكلها مؤشرات على أن رحلة نيوزلندا في أمريكا الشمالية لن تستمر طويلًا، وأن وجودها سببه ليس أي تطور أو طفرة كروية للبلاد، بل لزيادة عدد المنتخبات فقط.

    الفريق يلعب مع بلجيكا ومصر وإيران بالمجموعة السابعة في المونديال، وترتيبه يأتي خلف الجميع، وفرصه صعبة في التواجد حتى كأفضل ثوالث مع مدربه دارين بازيلي.

  • Haiti World Cup GFXGetty/GOAL

    هايتي

    حظوظ المنتخب الكاريبي في الخروج بأي شيء مميز في المونديال تبدو مستحيلة للغاية، حيث تعود هايتي للصورة للمرة الأولى منذ مشاركتها الوحيدة في 1974.

    الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المغمورين، باستثناء جان ريسنير بيليجاردي لاعب وولفرهامبتون الهابط مؤخرًا إلى دوري "تشامبيونشيب" الإنجليزي، ولا يتمتع بالكثير من الإمكانيات المتاحة للمدرب سيباستيان مينييه.

    مشكلة الفريق تتشابه مع كوراساو وبنما ونيوزلندا وغيرهم من الحصالات المحتملة، وهي نقص الاحتكاك وضعف المستويات التي يلعب بها المنتخب في تصفيات أوقيانوسيا بكأس العالم.



    الفوز على أروبا وكوستاريكا ونيكاراجوا لا يعني بالضرورة أن الفريق يمكنه تكرار ذلك في المحفل الكروي الأكبر على الكرة الأرضية، ولعل النتائج في الكأس الذهبية العام الماضي خير دليل.

    هايتي خسرت من السعودية وترينيداد والولايات المتحدة، وخرجت من دور المجموعات للبطولة، فكيف لها أن تحظى بتجربة مختلفة في المونديال؟

    وأما بالنسبة للنتائج التحضيرية للبطولة، سنجد أن الفريق لم يفز سوى على نيوزلندا وخسر من تونس وبيرو وتعادل مع أيسلندا، وهو ما يضعنا أمام أحد أبرز الحصالات.

    الأمر لا يتعلق بمستوى هايتي فقط، بل مجموعتها ! الفريق الكاريبي يتواجد مع المغرب والبرازيل واسكتلندا، لذلك التمثيل المشرف سيكون أقصى طموحاته.

  • A general view of FIFA World Cup 2026 signage at Kansas City Stadium on June 08, 2026Getty Images

    كلمة أخيرة .. الكرة لا تعرف المنطق

    كل ما تحدثنا عنه يتعلق بما مُعترف به "على الورق" وما تؤكده لنا لغة الحسابات النظرية، بعيدًا عن ما يجري على أرض الملعب من مفاجآت غير متوقعة.

    كرة القدم لا تعرف المنطق، وإن كانت الأمور محسومة إلى هذا الحد، لما كان من الضروري خوض المباريات، وتوفير الوقت والجهد، بدلًا من تجربة تحدي الأمر الواقع.

    المنتخبات المذكورة وغيرها من أصحاب الحظوظ الضعيفة، ومن ليس لديهم أي خبرة في كأس العالم، لن تسافر إلى أمريكا الشمالية من أجل التنزه، بل لصناعة التاريخ!

    سواء هايتي أو بنما أو كوراساو أو نيوزلندا، نعم الموقف ليس سهلًا، هناك العديد من العوامل ضدهم، التاريخ والحاضر والإمكانيات والاحتكاك والمستوى الفني وحتى الدعم الجماهيري.

    ولكن لم يتوقع أحد أن تفوز اليونان بيورو 2004، وأن يحصل ليستر سيتي على الدوري الإنجليزي 2016، لذلك الأمور مفتوحة فور دخول نفق الملعب، لا مجال للاستسلام واليأس، لعلها تكون فرصة جديدة للكشف عن ما تمتلكه كرة القدم من مفاجآت وقصص كفاح أسطورية!