Getty
ترجمه
اعتُقل جوي بارتون للاشتباه في إحداث جرح بعد شجار مزعوم بعصا غولف
- Getty Images Sport
فُتِحَ تحقيقٌ في شجارٍ مزعوم
ذكرت ديلي ميل أن بارتون كان «أحد رجلين تم احتجازهما بعد مشاجرة بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للغولف». وأضافت أن خدمات الطوارئ استُدعيت عقب تقارير عن اعتداء.
ويُقال إن رجلًا نُقل إلى المستشفى من أجل «تقييم إصابات في وجهه وأضلاعه». وقد فُتح تحقيق لمعرفة ما حدث.
بيان من شرطة ميرسيسايد
قال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي: «يمكننا تأكيد أنه تم اعتقال شخصين عقب ورود بلاغات عن اعتداء في هيوتون يوم الأحد 8 مارس. في حوالي الساعة 9 مساءً، استُدعيت خدمات الطوارئ إلى طريق فيرواي إثر بلاغات عن تعرض رجل لاعتداء بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للغولف. نُقل الضحية إلى المستشفى لتقييم الإصابات التي تعرض لها في وجهه وأضلاعه.
«وقد أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا ورجل يبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في التسبب بإصابة جسيمة عمدًا بموجب المادة 18. وهما حاليًا رهن الاحتجاز حيث سيخضعان لاستجواب من قبل المحققين. ولا تزال التحريات جارية بشأن الواقعة».
حضر بارتون مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بين نيوكاسل ومانشستر سيتي
يُزعم أن الواقعة المعنية حدثت في اليوم التالي لعودة بارتون إلى ملعب سانت جيمس بارك لمشاهدة نيوكاسل في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد نادٍ سابق آخر له، مانشستر سيتي.
لم يشهد حساب بارتون على منصة «إكس» — الذي يضم 2.5 مليون متابع ويصف فيه نفسه بأنه «ناقد ثقافي» — أي نشاط منذ 8 مارس.
جملة بارتون في قضية ألوكو
في ديسمبر 2025، حُكم على بارتون بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، بعد إدانته بإرسال اتصالات إلكترونية فاحشة الإساءة بقصد التسبب في ضيق أو قلق للمذيع جيريمي فاين ولمحللتي كرة القدم لوسي وورد وإيني ألوكو.
كما أُمر ابن الـ43 عاماً بإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع ودفع أكثر من 20,000 جنيه إسترليني تكاليف.