اعتقال جوي بارتون بتهمة الإصابة بجروح بعد شجار مزعوم في نادي الغولف

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن بارتون كان "أحد الرجلين اللذين تم احتجازهما بعد مشادة كلامية بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للجولف". وتابعت الصحيفة أن خدمات الطوارئ تم استدعاؤها عقب ورود بلاغات عن وقوع اعتداء.

ووفقًا لصحيفة ميل، "اندلع شجار داخل النادي". ومع تصاعد المواجهة المزعومة، "هناك ما يشير إلى أن سلاحًا قد تم إحضاره من خارج المبنى وأن بارتون ربما كان يتصرف دفاعًا عن النفس".

ويقال إن رجلاً واحداً نُقل إلى المستشفى "لتقييم إصابات في وجهه وأضلاعه". وقد فتح تحقيق في ما حدث.