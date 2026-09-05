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Al-Nassr v Inter Miami - Riyadh Season CupGetty Images Sport
علي سمير

الحلم الذي ينتظره الجميع .. ترتيبات أسطورة الأرجنتين تجمع ميسي ورونالدو بفريق واحد!

كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
دوري روشن السعودي
الدوري الأمريكي للشباب
كارلوس تيفيز
النصر
إنتر ميامي
الأرجنتين
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
بوكا جونيورز

هل نرى هذا المشهد أخيرًا؟

مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر عشاق كرة القدم، بإمكانية ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بفريق واحد، بسبب "مباراة وداعية" لكارلوس تيفيز.

المهاجم المعتزل أنهى رحلته مع كرة القدم في 2021 بعد آخر تجربة له مع بوكا جونيورز، ورغم مرور هذه الفترة الطويلة، إلا انه قرر ترتيب مباراة تكريمية له في الأرجنتين.


  • ما هي القصة؟

    شبكة "TyC” الأرجنتينية، قالت إن تيفيز البالغ من العمر 42 سنة، قام بترتيب استئجار ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، من أجل إقامة مباراة خاصة لاعتزاله كرة القدم.

    وأشارت إلى أن هذه المباراة المقرر إقامتها بالملعب الذي يتسع 57 ألف متفرج، تأتي لرغبة تيفيز في توديع جماهير فريق طفولته بالطريقة المناسبة، وإنهاء علاقته بالنادي بأفضل شكل ممكن.


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  • Messi-RonaldoGetty/GOAL

    من يشارك في المباراة؟

    وفي هذا السياق، تم تحديد موعد مبدئي للمباراة في شهر ديسمبر المقبل، ويطمح تيفيز في مواجهة تضم مجموعة من أفضل نجوم كرة القدم على مستوى العالم.

    ومن المقرر أن يستعين تيفيز بتشكيلة أساسية تضم أصدقائه المقربين، سواء من لعبوا معه في الأندية التي مثلها وكذلك على الصعيد الشخصي.

    وعلى الجانب الآخر سيتكون الفريق المنافس من اللاعبين الذين لعب تيفيز إلى جوارهم طوال مسيرته الاحترافية.

  • موقف رونالدو وميسي

    ووفقًا للمعايير التي وضعها تيفيز، فإن الأرجنتيني لعب بجوار ميسي في المنتخب الوطني، كما زامل كريستيانو رونالدو لمدة موسمين في مانشستر يونايتد، قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي في وقت لاحق.

    وأفادت الشبكة الأرجنتينية، أن المباراة ستشهد دعوة 60 لاعبًا من مختلف الأندية التي مثلها تيفيز وعلى رأسها كورينثيانز ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

    ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية مشاركة ميسي ورونالدو بشكل مؤكد، والفريق الذي سيلعب له كل منهما، ولكنها تبدو فرصة مناسبة للغاية لتحقيق حلم الملايين من المشجعين لرؤيتهما معًا بنفس الفريق.


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  • Tevez-BocaGetty

    مسيرة حافلة لتيفيز

    النجم المعتزل بدأ رحلته في الأرجنتين ولعب للبوكا في 2002 وانتقل منه إلى كورينثيانز في 2005، قبل خوض تجربته الأوروبية الأولى مع وست هام في 2006.

    وبعدها بعام واحد انضم تيفيز لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ورفض البقاء في أولد ترافورد، وهي خطوة أغضبت جماهير الشياطين الحمر كثيرًا، لينضم في وقت لاحق للغريم مانشستر سيتي.

    وبعدها واصل اللاعب رحلته باللعب ليوفنتوس في 2013، وعاد إلى بوكا جونيورز بعدها بعامين، ثم خاض تجربة قصيرة في الصين، لينتهي به المطاف في البوكا قبل الاعتزال في 2021.

    وتميز أسطورة الأرجنتين بشراسته التهديفية العالية طوال مسيرته، حيث جاءت أرقامه مع الأندية التي لعب لها كالتالي :

    بوكا جونيورز : 94 هدفًا في 279 مناسبة

    مانشستر سيتي : 73 هدفًا في 148 مناسبة

    مانشستر يونايتد : 34 هدفًا في 99 مناسبة

    يوفنتوس : 50 هدفًا في 96 مناسبة

    كورينثيانز : 46 هدفًا في 76 مناسبة

    وعلى صعيد البطولات، فقد حقق اللاعب المعتزل العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد، لقبين بريميرليج مع الشياطين الحمر وآخر بصفوف مانشستر سيتي.

    وخلال رحلته في الدوري الإيطالي، لم يتوقف تيفيز عن حصد الألقاب مع يوفنتوس، بالفوز بالدوري في مناسبتين بالإضافة للقب السوبر المحلي، بالإضافة للعديد من الإنجازات المحلية والقارية مع بوكا جونيورز.