الحلم الذي ينتظره الجميع .. ترتيبات أسطورة الأرجنتين تجمع ميسي ورونالدو بفريق واحد!

النجم المعتزل بدأ رحلته في الأرجنتين ولعب للبوكا في 2002 وانتقل منه إلى كورينثيانز في 2005، قبل خوض تجربته الأوروبية الأولى مع وست هام في 2006.
وبعدها بعام واحد انضم تيفيز لمانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ورفض البقاء في أولد ترافورد، وهي خطوة أغضبت جماهير الشياطين الحمر كثيرًا، لينضم في وقت لاحق للغريم مانشستر سيتي.
وبعدها واصل اللاعب رحلته باللعب ليوفنتوس في 2013، وعاد إلى بوكا جونيورز بعدها بعامين، ثم خاض تجربة قصيرة في الصين، لينتهي به المطاف في البوكا قبل الاعتزال في 2021.
وتميز أسطورة الأرجنتين بشراسته التهديفية العالية طوال مسيرته، حيث جاءت أرقامه مع الأندية التي لعب لها كالتالي :
بوكا جونيورز : 94 هدفًا في 279 مناسبة
مانشستر سيتي : 73 هدفًا في 148 مناسبة
مانشستر يونايتد : 34 هدفًا في 99 مناسبة
يوفنتوس : 50 هدفًا في 96 مناسبة
كورينثيانز : 46 هدفًا في 76 مناسبة
وعلى صعيد البطولات، فقد حقق اللاعب المعتزل العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد، لقبين بريميرليج مع الشياطين الحمر وآخر بصفوف مانشستر سيتي.
وخلال رحلته في الدوري الإيطالي، لم يتوقف تيفيز عن حصد الألقاب مع يوفنتوس، بالفوز بالدوري في مناسبتين بالإضافة للقب السوبر المحلي، بالإضافة للعديد من الإنجازات المحلية والقارية مع بوكا جونيورز.