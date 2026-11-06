المعركة الدولية الأخيرة | ميسي رحل بالدموع ورونالدو اعتزل مطرودًا ليحسم لنا النتيجة بنفسه!

وصلنا إلى خط النهاية .. لن نشاهد ليونيل ميسي بقميص الأرجنتين، ولا كريستيانو رونالدو مع البرتغال، أمر صعب تقبله ولكن علينا التأقلم عليه بعد سنوات طويلة من الصراع المحتدم بين الثنائي.

يوم 31 أغسطس الماضي كان يمثل لحظة فارقة في تاريخ الشعب الأرجنتيني عمومًا وليس بكرة القدم فقط، عندما أعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، في مشهد توقعه الجميع وتمنى تأجيله إلى أبعد وقت ممكن.

البعض استقبله بالدموع والآخر بعدم الاستيعاب بأن ميسي لن يرتدي القميص السماوي مرة أخرى، وهناك من خرج بسؤال هام للغاية: "متى يفعل رونالدو نفس الشيء؟".

اختلفت الطريقة ولكن المصير واحد، كريستيانو قرر إنهاء رحلته مع البرتغال أمس، الخميس، 6 أغسطس، بعد صراعات خاضها مع المدرب جورج جيسوس، الذي كان السبب وراء كتابة كلمة النهاية لمسيرة أيقونية لا تُنسى.

لطالما تحدثنا عن المعارك بين ميسي ورونالدو، والآن هو الوقت المناسب لحسم المنتصر منهما في معركة "خط النهاية" بالاعتزال الدولي!