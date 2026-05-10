"أنا لست لامين" .. اعتراف مثير من رافينيا حول تعويض يامال وقبول العرض السعودي

كانت رحلة رافينيا للعودة إلى ساحة «الكلاسيكو» صعبة في أعقاب الانتكاسة البدنية التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

غاب الجناح عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودية مع البرازيل في الولايات المتحدة، وهي ضربة أجبرته على الغياب عن المواجهة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الموسم.

بعد فترة من إعادة التأهيل في وطنه، أصبح الجناح جاهزًا أخيرًا للمساهمة، على الرغم من أنه يعترف بأنه لم يستعد عافيته بنسبة 100٪ بعد. وفي حديثه عن حالته الحالية، قال: "ربما يناسبني هذا المنافس. أنا أبحث عن أفضل نسخة من نفسي مرة أخرى. ما زلت أفتقر إلى القليل. نتوقع أن تكون المباراة معقدة للغاية، فما زال لديهم احتمال رياضي للفوز بالدوري، لذا لن يمنحونا أي شيء. إذا فزنا، فلنحتفل بالفوز بالدوري".