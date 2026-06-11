اعتراف إنفانتينو يضع ترامب في موقف محرج .. وكلمة السر "مونديال قطر"!

كعادته، حافظ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خرجاته الإعلامية المثيرة للجدل، حيث ترقب الجميع تصريحاته قبل انطلاق حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2026، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أزتيكا "مكسيكو سيتي" بالمسكيك.
إنفانتينو تواجد في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وعندما سئل عن رأيه في تنظيم نسخة 2026، أجاب بتصريحات تناقض حديث سابق نقله دونالدو ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان المسؤول السويسري البارز.