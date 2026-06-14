غياب آسيوي وحضور شمال إفريقيا .. 13 دولة تحتجّ ضد رئيس يويفا بسبب تقليله من منتخبات في كأس العالم!

وبحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الاتحادات المذكورة، أكدت أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين، والمنظومة الكروية، والجماهير حول العالم.

وبحضور الأمين العام للاتحاد المصري، مصطفى عزام، أعربت الاتحادات عن رفضها لما ذكره رئيس "يويفا"، خاصة وأن التأهل إلى كأس العالم، يمثل إنجازًا تاريخيًا، وحلمًا للأجيال في دول مثل كاب فيردي وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل، معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

ووفق الييان، فإن الاتحادات شددت على أن قوة كرة القدم، تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، كما أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة، وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات، فيما اختتم البيان بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة، قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون، رفضهم لتصريحات رئيس اليويفا، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في صنع الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.