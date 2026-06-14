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محمود خالد

غياب آسيوي وحضور شمال إفريقيا .. 13 دولة تحتجّ ضد رئيس يويفا بسبب تقليله من منتخبات في كأس العالم!

كأس العالم
مصر
الجزائر
تونس
المغرب
السنغال
أوزبكستان

على رأسها مصر وتونس والجزائر والمغرب..

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، بيان اعتراض بشأن التصريحات التي أدلى بها ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا"، التي حملت تقليلًا من مشاركة بعض المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2026.

بيان الاتحاد المصري، جاء بالتضامن مع العديد من الدول، على غرار الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب إفريقيا، اعتراضًا على وصف تشيفرين بأن بعض مباريات كأس العالم الموسعة، بأنها "غير مثيرة للاهتمام".

  • "تجاهل الطموحات والتضحيات"

    وبحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الاتحادات المذكورة، أكدت أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين، والمنظومة الكروية، والجماهير حول العالم.

    وبحضور الأمين العام للاتحاد المصري، مصطفى عزام، أعربت الاتحادات عن رفضها لما ذكره رئيس "يويفا"، خاصة وأن التأهل إلى كأس العالم، يمثل إنجازًا تاريخيًا، وحلمًا للأجيال في دول مثل كاب فيردي وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل، معنى خاصًا لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

    ووفق الييان، فإن الاتحادات شددت على أن قوة كرة القدم، تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، كما أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة، وتعد مصدرًا للفخر والوحدة للمجتمعات، فيما اختتم البيان بالتأكيد على أن كل منتخب تأهل للبطولة، قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

    وجدد الموقعون والمتضامنون، رفضهم لتصريحات رئيس اليويفا، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في صنع الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.

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  • Referee Omar ArtanGetty

    مبادرة اليويفا

    وجاءت تصريحات ألكسندر تشيفرين، لتتنافى مع الصورة الإيجابية التي تركها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل أيام قليلة، في واقعة الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي تم حرمانه من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بسبب رفض السلطات الأمريكية منحه تأشيرة الدخول إلى البلاد.

    وتحدث تشيفرين عن أرتان، الذي فاز بجائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، بأنه حكم شاب ممتاز ويتمتع بخبرة واسعة، وأثبت جدارته على أعلى مستوى في منافسات الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أن كرة القدم وسيلة للتواصل بين الناس، ليعرب عن تقديره لعمر ومهاراته التحكيمية المتميزة التي أهلته لهذا الترشيح المرموق.

    وبالإضافة إلى ذلك، فقد قرر الاتحاد الأوروبي، ترشيح عمر أرتان، ليصبح الصومالي أول حكم من خارج القارة، يقود مباراة كأس السوبر الأوروبي، في نسخة 2026 التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

  • مشاركة تاريخية

    ومع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بزيادة عدد المقاعد في نهائيات كأس العالم 2026، إلى 48 منتخبًا، شهدت البطولة مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها، على غرار أوزبكستان والأردن وكاب فيردي وكوراساو.

    وبخلاف ذلك، فإن هناك العديد من المنتخبات التي سجلت عودة للمشاركة في المونديال، بعد غياب طويل، على غرار هايتي والكونغو الديمقراطية، اللذين يشاركان لأول مرة منذ نسخة 1974، وكذلك العراق الذي شارك آخر مرة في نسخة 1986، وأيضًا منتخبات النرويج وإسكتلندا والنمسا، التي تسجل مشاركتها الأولى منذ 1998.

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    نظام مونديال 2026

    وتشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخها، والتي تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    وطبقًا لنظام البطولة، فإن المجموعات الاثنتي عشرة، ستشهد تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، فضلًا عن أفضل ثمانية منتخبات من المركز الثالث، إلى دور الـ32، لتبدأ معها المرحلة الإقصائية، وحتى المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو المُقبل، على ملعب ميتلايف.