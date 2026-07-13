اعتذار رسمي وعلني.. حارس النرويج يطلب عفو نيمار!





أوضح حارس المرمى الحر الذي تألق بشكل لافت في النسخة المونديالية الحالية أنه لا يحمل سوى مشاعر التقدير والمحبة لنجم السيليساو، ونشر رسالة تودد عبر حساباته الإلكترونية قال فيها إن مواجهة البرازيل ستبقى محفورة في ذاكرته كأحد أقوى المنتخبات التي واجهها طوال مسيرته الدولية.

مشددًا على أن نيمار لا يزال يمثل أسطورة حقيقية في نظره، ومعربًا عن أمله الصادق في أن يقبل اللاعب رقم 10 اعتذاره ويصفح عن التجاوزات اللفظية وصراع الأعصاب الذي دار بينهما قبل تنفيذ ركلة الجزاء، واختتم رسالته بتوجيه تحية محبة جماهيرية للشعبين البرازيلي والنرويجي.



