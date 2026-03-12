اعتذار بيدرو نيتو المتذلل لا يكفي، حيث تبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إجراءات تأديبية عقب المشادة الكلامية البشعة بين نجم تشيلسي وصبي الكرات

يواجه جناح تشيلسي نيتو احتمال الإيقاف عن المشاركة في مباراة الإياب. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أنه فتح تحقيقًا في سلوك اللاعب البرتغالي الدولي خلال مباراة الذهاب في ملعب بارك دي برانس. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بيدرو نيتو بسبب سلوكه غير الرياضي. وستتخذ هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التأديبية قرارًا بشأن هذه القضية في الوقت المناسب".

وقع الحادث في أواخر المباراة عندما كان تشيلسي متأخراً 4-2، ليخسر في النهاية 5-2. تصاعدت حدة الإحباط في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما دفع نيتو، في محاولة يائسة لاستئناف اللعب، صبي الكرات بقوة في صدره، مما أدى إلى سقوط الصبي. أثار هذا الفعل مشادة جماعية على خط التماس شارك فيها لاعبون وموظفون من كلا الفريقين، مما ترك طعمًا مرًا في ليلة كانت بالفعل بائسة للفريق الإنجليزي في العاصمة الفرنسية.