وفقًا لتقرير لصحيفة موندو ديبورتيفوالإسبانية، لم يلقَ الأمر قبولًا لدى جماهير ريال على الإطلاق، إذ منح أربيلوا الفريق يوم عطلة من التدريبات يوم السبت، رغم الأداء غير المُرضي في التعادل المخيب 1:1 أمام نادي جيرونا في اليوم السابق، وذلك من أجل منح نجومه وقتًا مهمًا للتعافي.
اضطراب في ريال مدريد قبل مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ؟ يبدو أن إجراءً اتخذه المدرب ألفارو أربيلوا يثير استياءً
كان بعض المشجعين قد ودّعوا فينيسيوس جونيور ورفاقه بصافرات الاستهجان من مدرجات «سانتياغو برنابيو» عقب الانتكاسة التالية مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو اعتبر هذا الجزء من الأنصار يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق مؤشرًا إضافيًا على نقص الجاهزية لبذل الجهد.
وكان أربيلوا قد أعلن بثقة في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع جيرونا: «الأربعاء أمام بايرن سيكون ليلتنا. سنبذل 200 في المئة». وبعد الخسارة 1:2 في مباراة الذهاب على أرضه الثلاثاء الماضي يحتاج «الملكي» في لقاء الإياب في ميونخ إلى مجهود استثنائي كي يحجز مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشدد أربيلوا: «لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي أركز عليه». ويبدأ ريال التحضير للمواجهة الثانية مع بايرن ميونخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.
ريال مدريد: هل تتلاشى آماله في حصد الألقاب هذا الموسم؟
في حال الخروج أمام بايرن، يواجه ريال سيناريو أن ينتهي الموسم من دون طموحات كبيرة وبلا ألقاب في النهاية. ففي كأس الملك ودّع الفريق بشكل مُحرج من دور الـ16 أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية، وفي الليغا يبلغ الفارق عن المتصدر برشلونة منذ مساء السبت وبعد الفوز الواضح للكتالونيين في ديربي المدينة على إسبانيول تسع نقاط كاملة.
أمام جيرونا كان فيديريكو فالفيردي قد منح ريال التقدم مع بداية الشوط الثاني، لكن بعد قليل عادل توماس ليمار النتيجة للضيوف. وفي الدقائق الأخيرة أثار احتساب ركلة جزاء لمصلحـة المدريديين ثم إلغاؤها ضجة، بعدما تعرض كيليان مبابي لعرقلة كانت تستحق ركلة جزاء. وقال أربيلوا بعد المباراة: «بالنسبة لي هذه ركلة جزاء واضحة — هنا وحتى على القمر».
ومع ذلك، بعث توني كروس — أحد الضامنين السابقين لنجاحات بلانكوس — الأمل في ريال بشأن مباراة الإياب المرتقبة في ميونخ. وقال كروس في بودكاسته Einfach mal Luppen: «برأيي يجب، من منظور ريال، أن تصل إلى نحو الدقيقة 70 مع فرصة للتأهل. إذا وصلت حينها بنتيجة 0-0 أو 1-1 أو بتقدم 1-0، فستعود ذهنيًا إلى المباراة. ريال سيكون دائمًا خطيرًا وسيُنظر إليه دائمًا على أنه خطير، حتى من جانب بايرن على أرضه».
المباريات القادمة لريال مدريد
التاريخ
المباراة
المسابقة
الأربعاء، 15 أبريل
بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء، 21 أبريل
ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
الجمعة، 24 أبريل
ريال بيتيس ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني