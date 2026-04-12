كان بعض المشجعين قد ودّعوا فينيسيوس جونيور ورفاقه بصافرات الاستهجان من مدرجات «سانتياغو برنابيو» عقب الانتكاسة التالية مساء الجمعة. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو اعتبر هذا الجزء من الأنصار يوم الراحة الذي حصل عليه الفريق مؤشرًا إضافيًا على نقص الجاهزية لبذل الجهد.

وكان أربيلوا قد أعلن بثقة في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع جيرونا: «الأربعاء أمام بايرن سيكون ليلتنا. سنبذل 200 في المئة». وبعد الخسارة 1:2 في مباراة الذهاب على أرضه الثلاثاء الماضي يحتاج «الملكي» في لقاء الإياب في ميونخ إلى مجهود استثنائي كي يحجز مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشدد أربيلوا: «لاعبو فريقي يشعرون بأنهم قادرون على تحقيق العودة. هذا هو الشيء الوحيد الذي أركز عليه». ويبدأ ريال التحضير للمواجهة الثانية مع بايرن ميونخ بالعودة إلى التدريبات صباح الأحد.