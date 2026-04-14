اشتكت برشلونة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن طول العشب في ملعب أتلتيكو مدريد قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا
فليك يثير مخاوف بشأن أرضية الملعب قبل المواجهة الحاسمة
أظهرت لقطات فيديو فليك وهو يشير نحو العشب في ملعب ميتروبوليتانو أثناء مناقشة ارتفاعه. وسرعان ما أثارت اللحظة تكهنات بأن برشلونة غير راضٍ عن حالة أرضية الملعب قبل المواجهة الأوروبية الحاسمة.
وبحسب AS، أوضح مسؤولو النادي الكتالوني لاحقًا أنه لم تُقدَّم أي شكوى رسمية. ومع ذلك، أكد النادي أن فليك أبدى ملاحظات لمسؤولي اليويفا، الذين اتبعوا لاحقًا بروتوكولاتهم الروتينية لفحص أرضية الملعب قبل المباراة.
أتلتيكو يرفض الاقتراحات بشأن حالة أرضية الملعب
يزعم التقرير نفسه أن أتلتيكو رفض الاقتراحات التي تفيد بأن أرضية ملعبه كانت تعاني من مشكلات قبل مواجهة الإياب. وأكدوا أن العشب كان في حالة جيدة، أو حتى أفضل بكثير، مما كان عليه قبل شهر. كما أشار لوس روخيبلانكوس إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في مدريد خلال الأسابيع الأخيرة ساعد على الحفاظ على جودة أرضية ملعب ميتروبوليتانو.
وجاء هذا الرد بعد أن تحوّل الاهتمام إلى أرضية الملعب عقب آخر زيارة لبرشلونة إلى الاستاد في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وخلال هدف الافتتاح، ارتدت الكرة ارتدادًا غير متوقع أمام خوان غارسيا، ما مهّد الطريق لاكتساح أتلتيكو بنتيجة 4-0.
سجل برشلونة المتباين في ملعب ميتروبوليتانو
ستكون هذه الزيارة الثالثة لبرشلونة إلى ملعب ميتروبوليتانو هذا الموسم، وقد جاءت النتائج السابقة هناك متباينة لفريق فليك. فقد تلقّى الكتالونيون هزيمة بنتيجة 4-0 في كأس ملك إسبانيا، لكنهم نجحوا في تحقيق فوز بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، بعدما سجّل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز المتأخر. كما حقّق برشلونة نجاحاً في هذا الملعب الموسم الماضي أيضاً، إذ فاز 4-2 في الدوري الإسباني و1-0 في الكأس. وقد تفسّر تلك الألفة مع الملعب سبب سرعة ملاحظة فليك لأي تغيير يُعتقد أنه طرأ على أرضية اللعب قبل مواجهة بهذا القدر من الأهمية.
يصل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مرحلة حاسمة
سيحسم برشلونة وأتلتيكو مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، مع امتلاك الأخير أفضلية التقدم 2-0 في مجموع المباراتين. يتصدر فريق فليك حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط، لكن خروجًا آخر من الكأس أمام أتلتيكو سيكون ضربة مريرة يصعب تقبلها للبلوغرانا، وسيأملون في تقديم أداء أفضل بكثير لإكمال عودة لا تُنسى.