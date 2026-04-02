Getty/GOAL
ترجمه
"اسلك الطريق الصحيح!" - أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يكشف عن النصيحة التي قدمها لمحمد صلاح بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها اللاعب المصري
توتر في الفصل الأخير
صدم النجم المصري مؤخرًا عالم كرة القدم بتأكيده أنه سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم الحالي، لكن موسمه الأخير شابته خلافات مع مدرب ليفربول سلوت. وصلت علاقتهما إلى نقطة الانهيار في ديسمبر بعد أن تم استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية لسلسلة من المباريات، وبلغت ذروتها في مقابلة نارية عقب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود. وأعرب المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً عن إحباطه علناً، وانتقد سلوت بشدة واتهم النادي بـ"التضحية به".
- Getty
تدخل جيرارد بعد اندلاع المشادة
وإدراكًا منه بأن أسطورة النادي كانت معرضة لخطر تشويه إرثها، أخذ جيرارد على عاتقه التدخل. وفي حديثه لبرنامج «The Overlap»، كشف قائد ليفربول السابق: «تحدثت معه في ذلك الوقت حول تلك المقابلة. قلت له: "لا تفعل ما فعلته وتغادر في ظل هذه السحابة" - نعم، تحدثت إليه مباشرة. يرسل لي رسائل نصية بين الحين والآخر أو أرسل له أنا رسائل بين الحين والآخر، وأكثر من ذلك إذا كنت ذاهبًا إلى مكان ما مع ليو (ابن جيرارد) فقط حتى يتمكن ليو من رؤيته.
"لكن هذا أعطاني الفرصة لأقول له: 'لقد كنت هنا لمدة ثماني أو تسع سنوات. لقد كنت ملكاً هنا، ولديك هذا الإرث. ارحل بشروطك، بالطريقة الصحيحة". كان لا يزال متأثرًا بعض الشيء في ذلك الوقت بسبب الأحداث. كان لاعبًا بديلًا، وكان يدخل ويخرج من الفريق في ذلك الوقت، وكان مستاءً. اعتقدت أنه سيكون من المؤسف أن يغادر في يناير، لكنه غادر ببساطة."
البحث عن خليفة في شباك التذاكر
وبعد أن تأكد رحيل صلاح في نهاية الموسم، تحول الاهتمام إلى الكيفية التي سيقوم بها «الريدز» بتعويض اللاعب الذي سجل 250 هدفاً للنادي. ويعتقد جيرارد أنه لا مجال لمشروع تطويري، وأن فريق التعاقدات يجب أن يستهدف أفضل اللاعبين في السوق. "عليك أن تشتري لاعباً ذو شعبية كبيرة، وإلا فلن تتمكن من تعويضه. يجب أن يكونوا من أفضل ثلاثة [أو] أربعة جناحين في العالم ليحلوا محل صلاح لأن هذا هو ما كان عليه مو"، كما أشار مؤخراً، وسط تقارير تربط النادي بصفقة ضخمة لضم نجم بايرن ميونيخ مايكل أوليسي.
- Getty Images
رحيل صلاح من أنفيلد وفقًا لشروطه الخاصة
على الرغم من الجدل الذي دار في وقت سابق من الموسم، تتجه الأنظار الآن نحو ضمان حصول المهاجم على وداع يليق بالأبطال. ومع اقتراب انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين كلاعب حر، فإن إرثه قد ترسخ بالفعل بفضل فوزه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس دوري أبطال أوروبا. وكما أكد جيرارد، فإن لاعبًا بمكانته يستحق أن يغادر من الباب الأمامي. وسيسعى اللاعب المصري الآن إلى نسيان الأحداث الدرامية الأخيرة وختام مسيرته التاريخية التي استمرت تسع سنوات في ميرسيسايد بنهاية مبهجة.