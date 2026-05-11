شهدت قمة الكلاسيكو أداءً محبطاً للنجم البرازيلي، الذي بدا مقيداً وبعيداً تماماً عن مستواه المعهود. فعلى مدار 90 دقيقة كاملة، عانى من عزلة واضحة وضغط دفاعي محكم، مما انعكس سلبياً على فاعليته الهجومية المعتادة. ورغم تواجده طوال دقائق المباراة، لم يشكل فينيسيوس الخطورة المطلوبة؛ إذ اكتفى بتسديدة وحيدة على المرمى بنسبة أهداف متوقعة شبه معدومة بلغت 0.03 فقط. كما عانى اللاعب من صعوبة في ربط الخطوط، حيث تراجعت دقة تمريراته الإجمالية إلى 53%، ووصلت إلى نسبة متدنية بلغت 40% في نصف ملعب الخصم.

لمس فيني الكرة 29 مرة فقط طوال المباراة، وفقد الاستحواذ في 17 مناسبة، وهو معدل مرتفع يعكس حجم الضغط الذي تعرض له، ونجح في مراوغة واحدة فقط من أصل 3 محاولات، وكسب 3 صراعات أرضية فقط من إجمالي 10 مواجهات.

ويتناقض هذا المردود المخيب للآمال في الكلاسيكو بشكل صارخ مع أرقام اللاعب المذهلة وتأثيره الحاسم طوال الموسم الحالي؛ حيث خاض النجم البرازيلي 51 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في أكثر من 4000 دقيقة لعب، لتبقى هذه المباراة بمثابة ليلة للنسيان في موسم استثنائي لجناح ريال مدريد.