استدعى توماس توخيل مدافع مانشستر يونايتد للانضمام إلى معسكر تدريب منتخب إنجلترا، على الرغم من أنه لم يكن سوى لاعب احتياطي منتظم تحت قيادة مايكل كاريك
توشيل يكتشف نجمًا صاعدًا
وكان «هيفن»، الذي استدعاه نيل رايان في البداية للمشاركة في مباراة منتخب تحت 20 عامًا ضد إيطاليا في روما، قد تمت ترقيته سريعًا إلى التشكيلة الرئيسية، في الوقت الذي يستعد فيه «الأسود الثلاثة» لخوض مباريات ودية مهمة استعدادًا لكأس العالم ضد أوروغواي واليابان.
وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً موسمًا مميزًا في أولد ترافورد، حيث شارك في 15 مباراة في جميع المسابقات. وقد أكسبته ثباته في الأداء جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر ديسمبر تحت قيادة روبن أموريم، وعلى الرغم من أن كاريك استخدمه في الغالب كبديل، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي أعجب بوضوح بتطور مستواه.
فرصة ذهبية للمراهق
تُعد الدعوة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول تجربة لا تقدر بثمن بالنسبة لهيفن، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه لاعب واعد على المدى الطويل لكل من النادي والمنتخب الوطني. وجاءت أحدث مساهماته مع النادي عندما دخل من على مقاعد البدلاء ليساعد مانشستر يونايتد، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين، في تحقيق تعادل مهم بنتيجة 2-2 أمام بورنموث، وهي نتيجة حاسمة لآمال كاريك في ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مع استعداد هاري ماجواير لقضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عندما يواجه مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد في 13 أبريل، فإن هيفن مرشح بقوة لبدء المباراة في قلب الدفاع. إن تعرضه هذا الأسبوع لتدريبات توخيل التكتيكية وشدة كرة القدم الدولية للكبار لن يؤدي إلا إلى تعزيز فرصه في ملء الفراغ الذي خلفه المدافع المخضرم.
ماجواير يتحدث عن عودته إلى منتخب إنجلترا
وفي حين أن «هيفن» يمثل المستقبل، يظل ماغواير شخصية محورية في خطط توخيل. وتحدث اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعاطفة عن عودته الأخيرة إلى التشكيلة، معترفًا بأن استبعاده في الأشهر الماضية كان أمرًا صعبًا عليه. وقال ماجواير للصحفيين: "إنه أمر رائع، إنه شيء افتقدته". "عندما لا يتم اختيارك، بعد أن كنت لاعباً أساسياً لمدة ست أو سبع سنوات، يكون الأمر صعباً".
كما شارك ماجواير لحظة شخصية مؤثرة تتعلق بمحادثته مع المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا. "تحدثت إلى المدير الفني وأخبرني أنني ضمن التشكيلة. اتصلت بأسرتي. كانت أمي في إجازة وكانت تبكي. أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يتعلق الأمر فيها بي شخصياً. أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. وسواء لعبت دقيقة واحدة في كأس العالم أو كل المباريات، سأبذل قصارى جهدي لضمان نجاح هذا البلد"، أضاف.
التحضير لكأس العالم
يستغل توخيل المباريات المقبلة في ويمبلي لوضع اللمسات الأخيرة على خططه قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في يونيو المقبل. وانضم إلى المدرب الألماني ممثلو مانشستر يونايتد كوبي ماينو وماجواير، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في برشلونة. وألمح المدرب إلى أن مباراة أوروغواي ستكون فرصة للاعبين الاحتياطيين لإثبات أنهم يستحقون مكاناً في التشكيلة النهائية.