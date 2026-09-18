رسميًا .. قائمة جورج جيسوس تحسم موقف رونالدو النهائي من الاعتزال الدولي!

جورج جيسوس أعلن عن قائمته الأولى مع منتخب البرتغال، وذلك بعد توليه المهمة خلفًا لروبرتو مارتينيز، على خلفية الخروج من مونديال 2026.

وتواجد رونالدو في القائمة بشكل طبيعي، تمهيدًا لخوض مباريات الفريق المقبلة، في التوقف الدولي الذي يبدأ قريبًا، وسط هجوم عنيف يتعرض له صاحب الـ41 سنة بسبب مستوياته الأخيرة مع النصر.



