رسميًا .. قائمة جورج جيسوس تحسم موقف رونالدو النهائي من الاعتزال الدولي!

كشف الإعلامي المعروف سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
رونالدو لا يعيش أفضل فتراته مع النصر مؤخرًا، وانخفض مستواه بشكل ملحوظ، وتعرض لانتقادات عنيفة بعد خسارة العالمي أمام العين الإماراتي الثلاثاء الماضي، برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال الصرامي عبر "العربية إف إم":"كريستيانو الآن أصبح ورقة مستهلكة داخل النصر، لن يلعب أي دور داخل النادي، أو يقوم بشيء ما في الميركاتو الشتوي لمحاولة سد النواقص الفنية للفريق فهذا لن يحدث".
وتابع:"رونالدو لن يلعب أي دور غير فني مع النصر، ولا أستبعد أن يخرج من النادي في الميركاتو الشتوي مثلما حدث مع كريم بنزيما في وقت سابق، وسيحدث ذلك بكامل رغبته".