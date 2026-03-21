Daniel Maldini LazioGetty Images

استحوذ مالديني على لاتسيو ويتجه نحو تجديد عقده: كم سيكلف ذلك «البيانكوسيلستي» لشراء عقده من أتالانتا

لم يحقق فريق «بلوتشيركاتي» أي فوز منذ خمس مباريات، وقد انزلق مرة أخرى بشكل خطير إلى منطقة الهبوط

أقنع دانييل مالديني الجميع في صفوف لاتسيو. هذا اللاعب الذي سار على خطى والده، والذي انضم في يناير قادماً من أتالانتا، استغل رحيل كاستيلانوس وتواضع أداء الوافد الجديد راتكوف وديا، ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية كلاعب «رقم 9 الكاذب» ضمن الثلاثي الهجومي الكلاسيكي الذي يعتمد عليه ماوريتسيو ساري.


إن عدم إعطاءه أي نقاط مرجعية للمنافسين يحدث فرقاً، وقد أعطى حيوية جديدة للاتسيو الذي فاز في آخر مباراتين في الدوري ضد ساسولو، وبشكل خاص ضد ميلان. ضد الفريق الأسود والأخضر، سجل أول هدف له مع الفريق الأزرق والسماوي، تلاه أداء ممتاز ضد فريقه السابق. الآن، يفكر لاتسيو في مستقبل مالديني استعداداً لفصل الصيف، حيث سيتعين على لوتيتو وفابياني اتخاذ قرار بشأن شراء اللاعب المملوك لأتالانتا.



  • الانتصار على أتالانتا

    وصل دانييل مالديني إلى العاصمة في إطار صفقة إعارة مدفوعة (500 ألف يورو) مع خيار الشراء الذي كان سيصبح إلزامياً في حال تأهل لاتسيو إلى إحدى المسابقات الأوروبية. على الرغم من أن هذا الخيار يبدو أنه قد تلاشى الآن، فإن لاتسيو، وفقًا لصحيفة "الميساجيرو"، تميل إلى استثمار الـ 14 مليون يورو المنصوص عليها في الاتفاقية مع أتالانتا لشراء عقد ابن النجم الشهير.

