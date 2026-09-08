استبعد ميسي ويامال.. نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يدلي بتصريح جريء عن الكرة الذهبية!

في نقاش كاشف بشأن مستقبل أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم، رفض ديمبيلي فكرة أن سباق الكرة الذهبية المقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

وبينما أشار العديد من المحللين إلى مجموعة متنوعة من المرشحين بعد صيف حافل بالبطولات الدولية الكبرى، فإن ديمبيلي لا ينظر أبعد من غرفة ملابس فريقه في العاصمة الفرنسية.

ديمبيلي هو الفائز بتلك الجائزة الفردية في كرة القدم العالمية لعام 2025. وفي حديثه إلى France Football عن هوية الفائز المقبل، كان الدولي الفرنسي واضحاً لا لبس فيه في موقفه، إذ قال ديمبيلي: «لا أعتقد أن هذه الجائزة محل شك. أعتقد أنها ستبقى في يد أحد لاعبي باريس سان جيرمان».