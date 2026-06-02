"استبعد جود بيلينجهام".. طلب غريب لتوخيل من أجل الحفاظ على هاري كين!
شيرر يفضل روجرز على بيلينجهام
في خطوة أذهلت العديد من المشجعين، صرح شيرر بأن بيلينجهام لا ينبغي أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لإنجلترا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.
على الرغم من مكانة بيلينجهام كأحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، يرى شيرر أن مورجان روجرز لاعب أستون فيلا هو الأنسب حاليًا لتحقيق التوازن التكتيكي للفريق.
وفي كلمته خلال حفل إطلاق حملة بيتفير لكأس العالم، قال شيرر: "في رأيي، جود لن يبدأ المباراة الأولى. أعتقد أن توماس سيختار ما أثبت نجاحه في مباريات إنجلترا: (إليوت) أندرسون وديكلان رايس [في قلب خط الوسط]، ثم مورجان روجرز أمامهما. أتوقع أن يختار هؤلاء الثلاثة. هذا ما كنت سأفعله أنا."
استعادة كين لمستواه التهديفي
السبب الرئيسي وراء اختيار شيرر المثير للجدل هو الحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من القائد كين. يعتقد نجم نيوكاسل أن منتخب إنجلترا عانى في البطولات السابقة بسبب افتقاره للاعبين المستعدين للانطلاق خلف المهاجم، وهو ما يرى شيرر أن روجرز يتفوق فيه على الجيل الحالي من لاعبي الوسط المبدعين.
وأوضح شيرر الضرورة التكتيكية لهذا التغيير، قائلاً: "لم نرَ أفضل ما لدى كين في البطولة الأخيرة قبل عامين، وأعتقد أن الحصول على أفضل ما لدى هاري، كما رأينا في فريق بايرن ميونخ هذا الموسم، يتطلب لاعبين يركضون أمامه ويتجاوزونه".
وأضاف: "إنه بارع في التوغل إلى العمق لاستلام الكرة ثم تمريرها بنفسه، لكن يجب أن يكون هناك لاعبون يتجاوزونه، ولم يكن لدينا ذلك تمامًا. إذا أرادت إنجلترا أن تحقق نتائج جيدة في هذه البطولة، فعليها أن تستخرج أفضل ما لدى هاري".
صعود إليوت وروجرز
يتضمن الثلاثي الذي اقترحه شيرر في خط الوسط إليوت أندرسون، الذي ارتفعت قيمته بشكل ملحوظ منذ مغادرته ملعب سانت جيمس بارك.
ورغم الصعوبة التي شعر بها قائد نيوكاسل السابق عند رحيل الشاب عن النادي الذي نشأ فيه، إلا أنه يعترف بأن هذه الخطوة كانت بمثابة نقطة انطلاق للاعب الوسط، الذي يبدو الآن جاهزًا للعب إلى جانب رايس على أكبر مسرح على الإطلاق.
وفي حديثه عن لاعب نوتنجهام فورست، قال شيرر: "لقد ارتقى أندرسون بثلاثة أو أربعة مستويات منذ مغادرته نيوكاسل. على الرغم من الألم الذي سببه رحيله عن نيوكاسل، وأصعاب تلك الفترة، أعتقد أن ذلك ساعده بالتأكيد على الشعور بأهميته الكبيرة في ذلك الفريق. إنه موهبة رائعة وسيصبح أفضل مع الوقت".
التعامل مع المعضلة رقم 10 واستبعاد فودن
وفي حين لا يزال التركيز منصبًا على بيلينجهام، تطرق شيرر أيضًا إلى الصعوبة التي يواجهها توخيل بسبب وفرة المواهب في مركز رقم 10. ومع تنافس فيل فودن وكول بالمر أيضًا على فرصة المشاركة، أصبحت المنافسة أشد من أي وقت مضى.
وفي معرض حديثه عن المنافسة، قال: "نحن في وضع جيد جدًا جدًا في مركز رقم 10. بالتأكيد سيتعين استبعاد لاعب واحد، وربما لاعبين اثنين، من اللاعبين الموهوبين جدًا جدًا. لم يكن فيل فودن يلعب بانتظام، وبالتالي لا يمكن أن يكون أداؤه جيدًا. نعلم جميعًا الموهبة التي يتمتع بها. لقد مر بموسم سيئ وفقًا لمعاييره العالية جدًا. إنه موهوب بشكل لا يصدق، لكننا لم نرَ ذلك بشكل كافٍ هذا الموسم."