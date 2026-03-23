استبعاد نجمة فريق "ليونيس" ليا ويليامسون من مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين أرسنال وغريمه اللندني تشيلسي بسبب الإصابة

إنها أخبار سيئة لأرسنال، بالطبع، ليس فقط بسبب هذه المباراة بل بسبب المباريات القادمة أيضًا. سيواجه «المدفعجية» غريمهم في شمال لندن، توتنهام، يوم السبت، قبل أن يقطعوا مسافة قصيرة إلى «ستامفورد بريدج» لخوض مباراة الإياب في هذه المواجهة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وسيختتم فريق سليجرز هذه السلسلة من المباريات بمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون، في 5 أبريل.

ومع ذلك، فهي أيضًا أخبار سيئة محتملة لإنجلترا. في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ستخوض "الليونيس" مباراة حاسمة ضد إسبانيا، بعد أن تم توزيعها في نفس المجموعة مع حاملات لقب كأس العالم في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة المجموعة سيضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل، بينما سيتعين على الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة - التي تضم أيضًا أيسلندا وأوكرانيا - خوض مباريات الملحق.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ويليامسون ستعود قبل فترة التوقف الدولية، أجاب سليجرز: "آمل ذلك. هذا هو المخطط. إنها ليست مشكلة كبيرة. علينا فقط أن نتصرف بذكاء وأن نجد اللحظة المناسبة، وعندما يكون جسدها جاهزاً تماماً، نعيدها للعب معنا."