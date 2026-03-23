استبعاد نجمة فريق "ليونيس" ليا ويليامسون من مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين أرسنال وغريمه اللندني تشيلسي بسبب الإصابة
رسمي: استبعاد ويليامسون من مباراة تشيلسي
بعد غيابها عن مباراة السبت التي فاز فيها الفريق 5-0 على وست هام، لم تحضر ويليامسون حصة تدريب أرسنال صباح الاثنين، مما أثار قلقاً فورياً بين المشجعين من أنها قد لا تكون جاهزة بدنياً للمشاركة في المباراة المهمة يوم الثلاثاء. وبعد بضع ساعات، أكدت مدربة «الغانرز» رينيه سليجرز هذه المخاوف في مؤتمرها الصحفي قبل المباراة. وقالت: "لياه ويليامسون لن تتمكن من المشاركة. إنها تتحسن بشكل جيد، لكن الوقت ما زال مبكرًا".
توضيح: متى يمكن أن يعود ويليامسون من الإصابة
إنها أخبار سيئة لأرسنال، بالطبع، ليس فقط بسبب هذه المباراة بل بسبب المباريات القادمة أيضًا. سيواجه «المدفعجية» غريمهم في شمال لندن، توتنهام، يوم السبت، قبل أن يقطعوا مسافة قصيرة إلى «ستامفورد بريدج» لخوض مباراة الإياب في هذه المواجهة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وسيختتم فريق سليجرز هذه السلسلة من المباريات بمباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون، في 5 أبريل.
ومع ذلك، فهي أيضًا أخبار سيئة محتملة لإنجلترا. في غضون ثلاثة أسابيع فقط، ستخوض "الليونيس" مباراة حاسمة ضد إسبانيا، بعد أن تم توزيعها في نفس المجموعة مع حاملات لقب كأس العالم في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. فقط الفريق الذي يحتل صدارة المجموعة سيضمن التأهل التلقائي للبطولة في البرازيل، بينما سيتعين على الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة - التي تضم أيضًا أيسلندا وأوكرانيا - خوض مباريات الملحق.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ويليامسون ستعود قبل فترة التوقف الدولية، أجاب سليجرز: "آمل ذلك. هذا هو المخطط. إنها ليست مشكلة كبيرة. علينا فقط أن نتصرف بذكاء وأن نجد اللحظة المناسبة، وعندما يكون جسدها جاهزاً تماماً، نعيدها للعب معنا."
ويليامسون من بين أربعة لاعبين رئيسيين غائبين
ولن يكون ويليامسون هو الغائب الوحيد عن صفوف أرسنال يوم الثلاثاء. ففريق «المدفعجية» سيفتقد أيضًا كل من ستيف كاتلي وكيرا كوني-كروس وكيتلين فورد، اللواتي شاركن مع المنتخب الأسترالي الذي خسر 1-0 أمام اليابان في نهائي كأس آسيا يوم السبت. وقد أقيمت تلك المباراة على أرض أستراليا في سيدني، على بعد حوالي 10 آلاف ميل من لندن. وأوضح سليجرز: "لقد وصلن في وقت مبكر من صباح اليوم. سيبقين في المنزل اليوم. سيشاركن في حصة تدريبية قصيرة، وبعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية، غدًا، لكنهن لن يكونن جاهزات للعب غدًا".
كان هناك على الأقل بعض الأخبار السارة لمشجعي أرسنال، حيث أوضح سليجرز أن غياب أوليفيا سميث، الجناح السريع، عن حصة التدريب صباح الاثنين لم يكن بسبب إصابة، بل بسبب خطة التعافي الفردية الخاصة بها.
من سيحل محل ويليامسون؟
ستكون مباراة الثلاثاء بمثابة اختبار لعمق تشكيلة أرسنال. فقد قدم «المدفعجية» أداءً جيدًا خلال الأسبوعين الماضيين في غياب الثلاثي الدولي الأسترالي، كما فازوا في عطلة نهاية الأسبوع وحافظوا على شباكهم نظيفة رغم غياب ويليامسون.
تتصدر نجمات مثل أليسيا روسو، التي سجلت 21 هدفاً وصنعت نفس العدد من التمريرات الحاسمة هذا الموسم، وماريونا كالدينتي، الوصيفة في تصويت جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، تشكيلة لا تزال تتمتع بقدرات عالية، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال للدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حيث من المرجح أن تشغل اللاعبة الدولية الإنجليزية لوت ووبين-موي والإسبانية لايا كودينا مركزي قلب الدفاع في غياب ويليامسون. فازت ووبن-موي بلقبين في بطولة أوروبا مع إنجلترا، بينما كانت كودينا جزءًا من المنتخب الإسباني الذي تغلب على "الليونيس" في نهائي كأس العالم للسيدات 2023. تتمتع كلتاهما بخبرة كبيرة في هذه المباريات الكبيرة.
كان فوز "المدفعجيات" بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مفاجأة إلى حد ما، عندما تغلبن على برشلونة، الفائز باللقب ثلاث مرات، في النهائي. وقبل ذلك، حققن عودتين مذهلتين، الأولى في ربع النهائي، حيث تغلبن على ريال مدريد بعد خسارة مباراة الذهاب 2-0، ثم في نصف النهائي، حيث سحقن ليون، الفائز باللقب ثماني مرات، بنتيجة 4-1 في فرنسا. لكن من المؤكد أن أرسنال لن يُستهان به من قبل أي فريق الآن بعد هذا الإنجاز، وسيتطلع إلى فرصته في الاحتفاظ باللقب، بالنظر إلى ما أظهره الموسم الماضي، حتى لو كانت الغيابات مثل غياب ويليامسون ستجعل مباراة الغد أصعب بكثير.