مصطفى محمد لم يُظلم .. حمزة عبد الكريم في كأس العالم لإنصاف العميد والسير على طريق الظاهرة وكاكا وميسي!

بجانب الحديث عن إمكانية استخدامه في المونديال كمحطة، قد نجد في النهاية حمزة يظهر في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كبديل فقط ومجرد اسم إضافي بقائمة الفراعنة لتجهيزه لما هو أكبر في المستقبل.
إمكانية الاعتماد على الثنائي محمد صلاح وتريزيجيه كجناحين وعمر مرموش كمهاجم صريح، تبدو واردة للغاية مع جلوس حمزة على الدكة بجوار أقطاي عبد الله، لعدم جاهزيتهما لهذا الحدث بعد.
تواجد اللاعب في كأس العالم أيضًا، يزيد من فرصه الاحترافية سواء لو بقى في برشلونة، أو قرر البحث عن فريق آخر بعيدًا عن النادي الكتالوني داخل أوروبا.
وبالنظر إلى حالة حمزة على وجه التحديد، ربما يكون المهاجم الشاب على موعد لتكرار ما حدث مع بعض أساطير كرة القدم، عندما انضموا لمنتخباتهم في بطولات كأس العالم، ليس للمشاركة، بل لكسر الرهبة والمرور بالأجواء المونديالية الاستثنائية.
الظاهرة رونالدو نازاريو، عاش تلك التجربة مع البرازيل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، وعمره وقتها كان 17 سنة فقط، ولم يشارك لأي دقيقة خلال المسابقة، واكتفى بمشاهدة روماريو وبيبيتو من على الدكة "حمزة أيضًا قد يفعل ذلك مع مرموش وصلاح".
وأما كاكا، فقد تم استدعاؤه عندما كان عمره 20 سنة فقط لمونديال كوريا واليابان 2002، ولعب 18 دقيقة فقط أمام كوستاريكا في البطولة التي حصد فيها السيليساو اللقب، قبل أن يصبح من أساطير بلاده ويلعب لميلان وريال مدريد ويحصل على الكرة الذهبية في 2007.
وليونيل ميسي كذلك، شارك في كأس العالم 2026 كبديل أمام صربيا ومونتينجرو "عندما كانا دولة واحدة" وهولندا والمكسيك، ولم يشارك ضد كوت ديفوار وألمانيا، والباقي مجرد تاريخ .. لسنا بحاجة للحديث عن ما حدث لليو بعدها.
فرانكو باريزي، أسطورة الدفاع وأحد أعظم اللاعبين بمركزه على مدار التاريخ، جلس كبديل غير مستخدم في جميع مباريات إيطاليا بكأس العالم 1982 ولم يساهم بأي شيء في تتويج بلاده باللقب، وبعدها صنع التاريخ مع ميلان.
هل يسير حمزة على خطى هؤلاء؟ إنها ليست محاولة للمقارنة، بل لاستعراض نفس المسار الذي قد يسلكه اللاعب، حسام حسن قرر الرهان وهو وحده من يتحمل المسؤولية في النهاية وسيكون على النجم الشاب إنصافه!